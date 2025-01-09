Horas antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela, su gobierno anunció la distribución de carteles de "se busca" contra expresidentes latinoamericanos que han expresado su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que se difundirán por todo el país los carteles de “Se busca” contra los expresidentes que anunciaron su intención de asistir a una supuesta juramentación de González este viernes. Entre ellos, figuran Andrés Pastrana, de Colombia; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Vicente Fox y Felipe Calderón, de México; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, y Jamil Mahuad, de Ecuador. Según explicó el ministro, están señalados por "conspiración y complicidad en actos terroristas".

“¿Cómo es que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado?”, cuestionó Cabello, añadiendo que no ingresarán porque “es un país soberano, un país independiente".

En la misma línea, la Asamblea Nacional declaró a los expresidentes como personas no gratas. Incluyó en esta lista a los exmandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, ya que, según afirma, son una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país.

Las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio del año pasado, finalizaron con la proclamación de Maduro como ganador de un tercer mandato, según informó el Consejo Nacional Electoral. Aunque este resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados, insistiendo en que su candidato, González, fue el ganador.

Desde entonces, las relaciones de Caracas con varios países de la región se han deteriorado, ya que, aunque varios líderes reconocen a Maduro como presidente legítimo, otros apoyan a la oposición.

En las últimas semanas, estas tensiones aumentaron, ya que González anunció que estará en Venezuela este viernes 10 de enero para juramentar como presidente. Previamente, visitó varios países de América Latina para buscar respaldo, entre ellos, Argentina, Uruguay, Panamá y República Dominicana. Luego, viajó a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En este contexto, la oposición ha convocado a "millones" de venezolanos para protestar este jueves y tratar de bloquear la ceremonia de juramentación de Maduro. Desde el gobierno venezolano convocaron a una “gran marcha” ese mismo día.