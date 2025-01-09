Horas antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela, su gobierno anunció la distribución de carteles de "se busca" contra expresidentes latinoamericanos que han expresado su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia.
El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que se difundirán por todo el país los carteles de “Se busca” contra los expresidentes que anunciaron su intención de asistir a una supuesta juramentación de González este viernes. Entre ellos, figuran Andrés Pastrana, de Colombia; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Vicente Fox y Felipe Calderón, de México; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, y Jamil Mahuad, de Ecuador. Según explicó el ministro, están señalados por "conspiración y complicidad en actos terroristas".
“¿Cómo es que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado?”, cuestionó Cabello, añadiendo que no ingresarán porque “es un país soberano, un país independiente".
En la misma línea, la Asamblea Nacional declaró a los expresidentes como personas no gratas. Incluyó en esta lista a los exmandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, ya que, según afirma, son una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país.
Las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio del año pasado, finalizaron con la proclamación de Maduro como ganador de un tercer mandato, según informó el Consejo Nacional Electoral. Aunque este resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados, insistiendo en que su candidato, González, fue el ganador.
Desde entonces, las relaciones de Caracas con varios países de la región se han deteriorado, ya que, aunque varios líderes reconocen a Maduro como presidente legítimo, otros apoyan a la oposición.
En las últimas semanas, estas tensiones aumentaron, ya que González anunció que estará en Venezuela este viernes 10 de enero para juramentar como presidente. Previamente, visitó varios países de América Latina para buscar respaldo, entre ellos, Argentina, Uruguay, Panamá y República Dominicana. Luego, viajó a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En este contexto, la oposición ha convocado a "millones" de venezolanos para protestar este jueves y tratar de bloquear la ceremonia de juramentación de Maduro. Desde el gobierno venezolano convocaron a una “gran marcha” ese mismo día.
Venezuela detiene a 150 “mercenarios” extranjeros
Por otro lado, Maduro informó este miércoles que más de 150 extranjeros, a quienes calificó como mercenarios, han sido detenidos en los últimos meses en el país. Afirmó que tenían planes para "poner bombas, atacar, destruir".
Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Ucrania y Colombia, incluido un funcionario del FBI y un militar estadounidense, acusados de estar involucrados en actividades terroristas, indicó. Washington negó estar involucrado en un complot para derrocar a Maduro y declaró que están “recopilando más información” sobre lo ocurrido.
En paralelo, González informó este martes que su yerno, Rafael Tudares, fue detenido cuando dejaba a sus hijos en la escuela en Caracas.
Maduro anuncia reforma de la Constitución
Como una de las primeras medidas de su gestión cuando asuma la presidencia, Maduro confirmó que propondrá una comisión para llevar a cabo una "reforma constitucional" del texto aprobado en 1999 bajo el Gobierno de Hugo Chávez.
"Luego de juramentarme ante la Asamblea Nacional, el primer decreto será constituir una comisión nacional e internacional para la reforma constitucional", anunció Maduro en un encuentro con la junta directiva de la Asamblea Nacional.
Maduro indicó que el proceso incluirá un "debate y diálogo" con todos los sectores políticos, sociales, culturales y económicos del país. También explicó que el objetivo de la reforma será definir "el modelo de desarrollo venezolano para los próximos 30 años" y "democratizar" la vida política y social del país.
La actual Constitución venezolana, redactada por una Asamblea Constituyente convocada por Chávez, fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 con un 71% de los votos, en una jornada marcada por alta abstención y un desastre natural en el norte del país.