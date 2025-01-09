Para Fatma, residente del pueblo de Aitaroun, en la frontera sur del Líbano, volver a su hogar sigue siendo un sueño lejano. Miles de libaneses desplazados han regresado a sus aldeas tras el alto el fuego de 60 días que se acordó con Israel. Sin embargo, más de un mes después, Fatma sigue sin poder regresar, mientras que su hija, de casi un año, todavía no conoce el hogar de su familia.

"Intentamos regresar a Aitaroun en los primeros días del alto el fuego, pero las fuerzas israelíes presentes en el lugar nos dispararon", relató a TRT World la joven de 26 años, que pidió ser mencionada sólo por su nombre de pila por razones de seguridad. "No tuvimos más opción que dar la vuelta y desde entonces no hemos podido regresar" por miedo, añadió.

Pocas horas después del alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, más de 500.000 libaneses retornaron a sus aldeas y hogares en el sur del país.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en tres días se cerraron más de la mitad de los centros de desplazados creados para albergar a quienes huyeron de la violencia. Las familias, ansiosas por recuperarse de una guerra que duró un año, ignoraron las advertencias de los peligros que representaban el regreso inmediato a sus hogares.

Fatma y su familia de cuatro miembros, que actualmente viven en un apartamento en Beirut, se encuentran entre los 123.744 libaneses que siguen desplazados como resultado de la continua agresión israelí en territorio libanés. La tregua negociada por Estados Unidos exigía el cese de todas las operaciones militares de ambos bandos y estipulaba que Israel retiraría sus fuerzas del sur del Líbano en un plazo de 60 días. Al final de ese período, las tropas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, también conocida en español como FPNUL o FINUL) sustituirían a los soldados israelíes, y luego se desplegaría el ejército libanés para restablecer la soberanía sobre la región. Mientras tanto, los combatientes de Hezbollah acordaron retirarse a la zona situada detrás del río Litani.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra un panorama muy diferente.

Resolución incumplida

La FINUL ha expresado reiteradamente su preocupación por las continuas violaciones israelíes. El 26 de diciembre, la agencia de la ONU dijo en una declaración que "existe preocupación por la continua destrucción por parte de (los soldados israelíes) en áreas residenciales, tierras agrícolas y redes de carreteras en el sur del Líbano", añadiendo que "esto viola la resolución 1701" de la ONU, que desde 2006 rige la relación entre Hezbollah e Israel.

Más recientemente, la UNIFIL declaró el 4 de enero que sus cascos azules presenciaron cómo un bulldozer de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruía un barril azul que marcaba la línea de retirada entre el Líbano e Israel, junto con una torre de observación de las Fuerzas Armadas Libanesas.

La torre estaba ubicada junto a una posición de la UNIFIL en Labbouneh. "La destrucción deliberada y directa por parte de las FDI de de bienes e infraestructuras claramente identificables de la UNIFIL y de las Fuerzas Armadas Libanesas es una flagrante violación de la resolución 1701 y del derecho internacional", señaló el comunicado.

Tales incumplimientos, sumados a que fuentes militares israelíes han sugerido, según informes publicados por el medio israelí Yedioth Ahronoth, que Israel no considera la fecha de retirada como algo "sagrado", son lo que más preocupa a Fatma.

"Fuimos de los primeros en huir de nuestros hogares, y somos los últimos en regresar", dijo Fatma, recordando cómo dejaron todo atrás en Aitaroun el 9 de octubre de 2023.

"Es decir, si alguna vez llegamos a regresar. No sabemos nada de lo que pasó con nuestras casas y pertenencias allí, especialmente ahora que los bombardeos y la destrucción continúan", añadió.