Los legisladores del Líbano acaban de elegir a su nuevo presidente, un cargo que estaba vacante desde octubre de 2022: se trata de Joseph Aoun, comandante del ejército del país.
“Se anuncia que el presidente es Joseph Aoun”, informó el líder del Parlamento, Nabih Berri, este jueves. Según dijo, Aoun obtuvo 99 del total de 128 votos, después de que no alcanzara la mayoría requerida en una primera vuelta horas antes ese día.
El país había estado sin presidente desde que el mandato de Michel Aoun terminó en octubre de 2022.
Recientemente, la presión internacional sobre las posiciones políticas clave en el Líbano ha aumentado por el plazo pactado en el acuerdo de tregua con Israel, que prevé desplegar en apenas 17 días tropas libanesas junto con los cascos azules de la ONU en el sur del país.
El mandato del presidente es por seis años y podrá ser reelegido transcurridos seis años desde su último mandato.
Así fue la votación
En la primera ronda de votación, los legisladores del bloque pro-Hezbollah votaron en blanco, según una fuente cercana a ellos, lo que dejó al jefe del ejército sin la mayoría de dos tercios requerida para el cargo.
La misma fuente informó que representantes del bloque se reunieron con Aoun en el parlamento durante un receso, antes de que los legisladores regresaran para una segunda votación.
En el pueblo natal del comandante, Aishiyeh, en el sur del Líbano, los residentes se reunieron desde la mañana frente a la iglesia, decorada con varias banderas libanesas y un retrato suyo.
Aunque los poderes presidenciales se han reducido desde el final de la guerra civil de 1975-1990, ocupar este cargo sigue siendo clave para supervisar las consultas destinadas a nombrar a un nuevo primer ministro que pueda liderar un gobierno capaz de implementar las reformas exigidas por los acreedores internacionales.
El presidente llama a una política de defensa global y diálogo con Siria
El recién electo presidente pidió el jueves una política de defensa integral para contrarrestar los ataques israelíes y un diálogo con la vecina Siria.
“Invito a todas las partes a debatir una política de defensa integral que permita al Estado poner fin a la ocupación israelí y repeler su agresión”, dijo Aoun en su discurso inaugural ante el Parlamento.
También se comprometió a reconstruir las zonas devastadas por los ataques israelíes, incluido el sur del Líbano, la región de Bekaa, los suburbios del sur de Beirut y otras áreas afectadas en todo el país.
“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reafirmó el derecho exclusivo del Estado a portar armas”, subrayó, destacando su compromiso de afirmar la autoridad estatal.
En relación a las relaciones con Siria, Aoun afirmó: “Tenemos la oportunidad de iniciar un diálogo serio con el Estado sirio y establecer relaciones saludables entre nuestras naciones”.
Además destacó varios temas clave como “el respeto por la soberanía y la independencia de ambos países, la seguridad en las fronteras en ambas direcciones, la no injerencia en los asuntos internos de cada uno y el tema de las personas desaparecidas”.
Aoun también enfatizó la importancia de abordar el asunto de los refugiados sirios, la cual, dijo, tiene implicaciones existenciales para el Líbano. Instó a la cooperación con Siria y la comunidad internacional para resolver la crisis.
El nuevo presidente subrayó la necesidad de enfrentar este asunto “libre de propuestas racistas o enfoques negativos”, y expresó su compromiso de trabajar con el próximo gobierno y parlamento libanés para establecer un mecanismo claro y aplicable que facilite el retorno de los refugiados a su país.
¿Quién es Joseph Aoun?
Joseph Aoun nació el 10 de enero de 1964 en el área de Sin El-Fil, en el distrito de Matn, en el este del Líbano. Padre de dos hijos, tiene dos licenciaturas, una en Ciencias Políticas y otra en Ciencias Militares. Habla inglés y francés.
Aoun se unió al ejército como voluntario en 1983. A lo largo de su carrera ascendió a varios rangos militares hasta convertirse en comandante en marzo de 2017. También participó en múltiples entrenamientos militares en el Líbano y en el extranjero, incluidos cursos en Estados Unidos, el más reciente en 2009.
Durante su carrera militar, Aoun recibió más de 15 medallas de honor militar, incluyendo la medalla de guerra en tres ocasiones, la medalla de unidad nacional, la medalla de honor militar y la medalla por la lucha contra el terrorismo.
Aoun no es el primer comandante del ejército que se convierte en presidente del Líbano. El país ha elegido previamente a otros cuatro comandantes: Fouad Chehab, Emile Lahoud, Michel Suleiman y Michel Aoun.
Despliegue del ejército en el sur del Líbano
El ahora presidente supervisó el despliegue de las fuerzas del ejército en el sur del Líbano bajo un acuerdo de alto el fuego con Israel, que entró en vigor el 27 de noviembre.
El acuerdo de tregua buscó poner fin a más de 14 meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah desde que comenzó la brutal ofensiva en Gaza en octubre de 2023.
Según los términos del alto el fuego, Israel está obligado a retirar sus fuerzas al sur de la Línea Azul, una frontera de facto, por fases, mientras que el ejército libanés debe desplegarse en el sur del Líbano en un plazo de 60 días.
Datos del Ministerio de Salud del Líbano indican que, desde el inicio de los ataques de Israel contra el Líbano el 8 de octubre de 2023, al menos 4.063 personas han muerto, incluidas mujeres, niños y trabajadores de la salud, mientras que otras 16.664 han resultado heridas.