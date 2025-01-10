ORIENTE MEDIO
Israel detiene “brutalmente” a civiles en Siria ocupada, alerta periodista
"Nos interrogaron varias veces, nos intimidaron y amenazaron. Me tiraron al suelo y me golpearon porque me negué a cooperar con el Ejército”, retaló el periodista Sylvain Mercadier.
Después del interrogatorio, Mercadier dijo que los llevaron a otro pueblo y los liberaron. / Foto: AFP
10 de enero de 2025

Sylvain Mercadier, un periodista francés que fue detenido por el Ejército de Israel en territorio sirio, describió haber sido golpeado e "interrogado brutalmente" por soldados de ese país.

Mercadier, arrestado junto al activista y abogado sirio Muhammed Fayyad, habló con la agencia de noticias Anadolu sobre el incidente ocurrido mientras trabajaban en el pueblo de Hamidiye.

El periodista relató que, después de que el ejército israelí intentara confiscar sus computadoras, fueron detenidos "brutalmente": les esposaron las manos detrás de la espalda y los amordazaron.

Mercadier contó que los llevaron a un edificio que las fuerzas de Israel convirtieron en base militar. en los Altos del Golán ocupados.

"Durante cuatro horas, nos obligaron a sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas y las manos detrás de la espalda. Fuimos maltratados, insultados y humillados por los soldados", afirmó. También indicó que fueron interrogados con frecuencia, intimidados y sometidos a humillaciones repetidas.

"Nos interrogaron varias veces, nos intimidaron y amenazaron. Me tiraron al suelo y me golpearon porque me negué a cooperar con el ejército desbloqueando mi teléfono", añadió.

Después del interrogatorio, Mercadier señaló que los llevaron a otro pueblo y los liberaron. Sin embargo, destacó que no les devolvieron sus tarjetas SIM, teléfonos, cámaras ni tarjetas de memoria.

"Me privaron de los equipos necesarios para mi trabajo", agregó.

El ejército israelí detuvo a Mercadier y Fayyad en la región de Quneitra, en Siria, el 8 de diciembre de 2024. También afirmó que, tras interrogarlos, ambos fueron liberados junto con sus pertenencias personales.

Ataques y ocupación de Israel en Siria

Tras los intensos enfrentamientos en Siria el 27 de noviembre y el colapso del régimen del partido Baaz de 61 años el 8 de diciembre, los ataques militares de Israel contra el país se intensificaron.

El ejército israelí amplió su ocupación en los Altos del Golán, avanzando hasta 25 kilómetros de Damasco.

Israel ocupa los Altos del Golán de Siria desde 1967, y el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 entre Israel y Siria estableció los límites de la zona desmilitarizada.

FUENTE:TRT Español
