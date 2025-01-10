La cantidad de palestinos que la brutal ofensiva de Israel ha asesinado en Gaza sería mucho más alta de lo que se ha reportado. Esa es la conclusión de un informe de la revista médica The Lancet, que estimó que las muertes en el enclave durante los primeros nueve meses de bombardeos israelíes son un 40% más altas que las cifras oficiales. En medio de los ataques aéreos y la devastación que sufre el territorio, también se reportan “avances” en las negociaciones para un alto el fuego.

Gaza había reportado un saldo oficial de 37.877 muertos hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo, el análisis de The Lancet, basado en métodos estadísticos avanzados, sitúa el número de víctimas mortales por lesiones traumáticas entre 55.298 y 78.525, con un promedio estimado de 64.260.

Sin embargo, estas cifras solo incluyen las muertes por lesiones traumáticas, dejando fuera los decesos a causa de la falta de atención médica o de hambruna, así como a los miles de desaparecidos que seguirían atrapados bajo los escombros.

Para calcular las víctimas, los investigadores utilizaron el método estadístico "captura-recaptura", que ya se ha empleado en otros casos. Este método se basa en tres fuentes: la lista del Ministerio de Salud, que recoge los cuerpos identificados en hospitales y morgues; un formulario en línea donde las personas reportan las muertes de sus seres queridos; y un registro de muertes anunciadas en redes sociales.

Una vez recopilados los datos, los investigadores los analizan cuidadosamente para eliminar duplicados y obtener una cifra más precisa. La cantidad resultante, representaría casi un 3% de la población de Gaza antes de la devastación, "un habitante de cada 35", asegura el estudio.

Avanzan negociaciones para tregua, aunque sin acuerdo

En paralelo a los incesantes ataques israelíes en Gaza, fuentes palestinas cercanas a las conversaciones para un alto al fuego entre Hamás e Israel –en las que Estados Unidos, Qatar y Egipto actúan como mediadores– han informado de “avances” aunque aún no los suficientes para sellar un acuerdo.

Este jueves, un funcionario palestino cercano a los diálogos aseguró que la falta de acuerdo no implica que las conversaciones no estén progresando. "Este es el intento más serio hasta el momento", señaló, destacando los esfuerzos por reducir las diferencias, aunque persisten algunos obstáculos. "Se están reduciendo las brechas, pero todavía no hay acuerdo", agregó a la agencia de noticias Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien está a punto de entregar el cargo, aseguró que hubo un "progreso real" en las conversaciones para un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes. El presidente electo, Donald Trump, sucederá a Biden el 20 de enero.

Hamás reiteró en varias ocasiones que sólo habrá un acuerdo si Israel acepta poner fin a la ofensiva y retirar todas sus tropas de Gaza. Sin embargo, mientras continuaban las conversaciones en Qatar el jueves, el ejército israelí llevó a cabo ataques en el enclave palestino, matando al menos a 70 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio.

EE.UU. aprueba proyecto de ley para sancionar a la CPI

En una clara reafirmación del respaldo de Washington a Israel, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

El proyecto de ley fue aprobado con 243 votos a favor frente a 140 en contra y sancionará a cualquier extranjero que investigue, arreste o procese a ciudadanos de países aliados, incluidos Estados Unidos e Israel, que no sean miembros de la CPI.