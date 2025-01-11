Los ojos del mundo se centraron en Venezuela este viernes, cuando Nicolás Maduro asumió su tercer mandato presidencial, comprometiéndose a que este será un periodo de paz y democracia.

“Juro ante esta Constitución que cumpliré todos sus mandatos, que cumpliré con todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo mandato presidencial será un periodo de paz, prosperidad, igualdad y nueva democracia”, declaró Maduro en el emblemático Salón Elíptico.

Maduro prestó juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien le colocó la banda presidencial. El acto, que se realizó dos horas antes de lo programado, tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos.

Varios representantes extranjeros estuvieron presentes en el evento, entre ellos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El Gobierno de Brasil estuvo representado por su embajadora en Caracas, Glivania Maria de Oliveira.

“Que nadie se confunda sobre el pueblo de Venezuela. Dije que habría paz y la hay, y habrá paz. Somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional para siempre”, afirmó Maduro, quien dijo sentirse “abrumado de emociones” por sus muchas “luchas políticas”.

Maduro enfrenta acusaciones por parte de la oposición, que asegura que su candidato en las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, fue el ganador.

La oposición ha reiterado en varias ocasiones que González estaría en Venezuela el 10 de enero, generando gran expectativa sobre su posible llegada al país. Sin embargo, González difundió un mensaje a través de la red social X este viernes por la noche, después de que la oposición admitiera que no regresaría el viernes al país, asegurando que mantiene sus planes de asumir el poder con un “ingreso seguro, en el momento propicio”.

En la última semana, González realizó una gira por algunos países América Latina y por Estados Unidos en la última semana, buscando apoyo en la región, y ahora permanece en República Dominicana. Washington respalda al opositor y Donald Trump, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero, se refiere a él como "presidente electo".