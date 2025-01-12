Los detalles sobre un posible alto el fuego en Gaza y un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás están "casi completos", informó el sábado un periódico israelí. En paralelo, y a pesar de los supuestos avances, Tel Aviv sigue bombardeando sin piedad Gaza, matando decenas de palestinos a diario y dejando una estela de destrucción en el enclave.
Fuentes políticas informaron al periódico israelí The Yedioth Ahronoth que "el 90% de los detalles del acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás han sido acordados".
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que autorizó a una delegación de alto nivel para viajar a Qatar y continuar las negociaciones tras los avances recientes. Esta comitiva incluye al jefe del Mossad, David Barnea; al director del Shin Bet, Ron Bar; al responsable del ejército israelí para los rehenes, Nitzan Alon; y al asesor político de Netanyahu, Ophir Falk.
Cabe destacar que ninguno de los países mediadores, Egipto, Qatar o Estados Unidos, ni tampoco Hamás, han hecho declaraciones oficiales confirmando el acuerdo.
Asimismo, aunque todavía no se han revelado los detalles, fuentes sugieren que la primera fase contempla la liberación de prisioneros ancianos y enfermos, mientras que la segunda involucra la retirada de personal militar de ciertas zonas de Gaza.
No obstante, a Hamás le preocupa que, una vez implementada la primera fase del acuerdo y logrados los objetivos políticos de Netanyahu, Israel pueda reanudar los ataques en Gaza. El grupo quiere “garantías” de que la segunda fase del acuerdo también sea implementada. Exige un acuerdo de alto el fuego, el intercambio de prisioneros, una retirada total de Israel de Gaza y un cese completo de los ataques.
Por otra parte, el periódico Haaretz indicó que Tel Aviv autorizó varios planes para la rápida retirada de soldados y tropas en Gaza, en respuesta al progreso en las negociaciones de intercambio de prisioneros con Hamás. Esto contrasta con las declaraciones que funcionarios israelíes han realizado durante meses y que mostraban la voluntad de mantener tropas e incluso establecer asentamientos ilegales en el enclave.
En paralelo a los reportes de la prensa israelí, el enviado de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkof, viajó este sábado a Tel Aviv y se reunió con Netanyahu. Esta visita avivó las expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo cercano. Sin embargo, representantes de EE.UU., incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, han visitado en múltiples ocasiones la región, afirmando que una tregua estaba próxima, aunque estas promesas no llegaron a concretarse.
Ahora bien, si se lograse cerrar el acuerdo, se espera que Qatar, Egipto y Estados Unidos realicen una conferencia de prensa para revelar los detalles, el cronograma de implementación y la fecha de inicio del acuerdo.
Varios intentos frustrados
De momento, los esfuerzos de mediación liderados por EE.UU., Egipto y Qatar para alcanzar un alto el fuego en Gaza han fracasado debido a la negativa de Netanyahu a detener su ofensiva, que ha matado a más de 45.000 palestinos, y retirar sus tropas del enclave.
En los más de 15 meses que Israel lleva atacando Gaza han sido múltiples los reportes de que Tel Aviv estaba analizando posibles acuerdos de tregua. Sin embargo, ninguno logró avanzar. Líderes de la oposición y familiares de rehenes israelíes aseguran que Netanyahu está retrasando el acuerdo para preservar su posición política, a pesar de que Hamás ha reiterado una y otra vez su disposición a firmar un acuerdo.
De hecho, Hamás aceptó un acuerdo marco el 2 de julio, presentado por mediadores, que se basó en una propuesta del presidente de EE.UU., Joe Biden, y en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel, sin embargo, añadió nuevas condiciones que no se habían planteado durante todo el proceso de negociación, según un comunicado del grupo de resistencia palestino, obstaculizando el acuerdo.
Los ataques continúan sin pausa
Mientras Tel Aviv envía sus delegaciones para negociar, continúa lanzando ataques contra toda Gaza, cobrando la vida de decenas de palestinos a diario e hiriendo a muchos más. Solo en 24 horas, durante el sábado y las primeras horas del domingo, las fuerzas israelíes han matado a 28 personas y herido a otras 89 en dos masacres, según el Ministerio de Salud en Gaza.
Asimismo, durante este domingo, cinco palestinos, incluido un paramédico, murieron y varios más resultaron heridos debido a ataques aéreos israelíes que apuntaron al norte y centro de Gaza, según fuentes médicas y testigos.
En el centro de Gaza, un bombardeo de artillería impactó una vivienda en el campamento de refugiados de Al Bureij, causando la muerte de dos palestinos y dejando heridos a otros, informó una fuente médica a la Agencia Anadolu.
Asimismo, testigos relataron que las fuerzas navales israelíes dispararon múltiples proyectiles hacia la costa oeste de Nuseirat y Al Zawaida, mientras que drones atacaban en el suroeste de la misma área.
En el norte de Gaza, bajo un asedio total desde octubre del 2024, otros dos palestinos murieron y varios más resultaron heridos en ataques aéreos cerca de la zona de las Torres de Inteligencia, al noroeste de la Ciudad de Gaza, según una fuente médica. Además, la ciudad de Beit Hanoun también fue blanco de bombardeos que causaron la destrucción de edificios, según testigos.
Por otro lado, el paramédico Hassan Al Kahlout, que atendía heridos en el campamento de refugiados de Yabalia, falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí previo en el norte de Gaza.
El ejército israelí ha continuado una ofensiva genocida en Gaza que ha dejado más de 46.500 víctimas, la mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.
