Líbano y Siria se comprometen a mejorar relaciones tras reunión en Damasco
El primer ministro libanés, Najib Mikati, se reunió en Damasco con el nuevo líder de la administración siria, Ahmed Al Sharaa, lo que marca un importante avance en las relaciones entre ambos países.
La visita de Mikati se produce tras un largo estancamiento político en el Líbano. / Foto: AFP / Others
12 de enero de 2025

El primer ministro libanés, Najib Mikati, llegó a Damasco el sábado en lo que representa la primera visita de un funcionario de alto nivel desde antes de que estallara la guerra civil en Siria en 2011. Allí se reunió con el nuevo líder de la administración de Siria, Ahmed al Sharaa, un encuentro que marca una mejora de las relaciones bilaterales después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

En este marco, Al Sharaa expresó su esperanza de que esta visita sea el inicio de un "nuevo capítulo" en las relaciones entre ambos países. Destacó en una rueda de prensa conjunta que "habrá relaciones estratégicas duraderas, con grandes intereses comunes".

Por su parte, Mikati subrayó que las renovadas relaciones deben basarse en "el respeto mutuo, la igualdad y la soberanía nacional". "Siria es la puerta natural de Líbano al mundo árabe, y mientras vaya bien, Líbano irá bien", añadió.

Además, las nuevas autoridades sirias indicaron que Al Sharaa telefoneó el sábado al nuevo presidente libanés, Joseph Aoun para felicitarle por su elección. Durante la llamada, los dos dirigentes "confirmaron su voluntad de trabajar en la construcción y en el refuerzo de relaciones positivas entre Siria y Líbano [...] y en puntos comunes que les unen".

Estos avances en las relaciones entre ambos países se producen poco después de que Aoun fuera elegido para ser presidente en el Líbano, un cargo que estuvo vacante durante dos años. El estancamiento entre los bloques pro y anti-Hezbollah en el parlamento había frustrado una docena de intentos previos por llenar la vacante, pero el grupo quedó debilitado tras dos meses de guerra a gran escala y enfrentamientos con Israel a finales del año pasado, lo que llevó al desbloqueo de la elección.

Siria ejerció un poder dominante en el Líbano durante tres décadas bajo el régimen de Assad, aunque retiró sus tropas en 2005 ante la presión internacional por el asesinato del exprimer ministro libanés Rafik Hariri.

Autoridades sirias frustran complot de Daesh

El mismo día de la visita de Mikati, el Ministerio del Interior de Siria anunció que había frustrado con éxito un intento del grupo terrorista Daesh, también conocido como ISIS, de atacar el santuario Sayyida Zaynab, cerca de Damasco.

El santuario, un importante lugar de peregrinaje, ya ha sido objetivo de ataques anteriores por parte de grupos extremistas.

En un comunicado oficial, el ministerio confirmó que varios de los individuos involucrados en el complot fueron arrestados, explicando que la operación es parte de los "esfuerzos continuos para garantizar la seguridad de los sitios religiosos y del público". Por el momento no se han proporcionado más detalles sobre los arrestados ni sobre el plan de ataque.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar