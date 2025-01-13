“Durante los últimos 100 días, nuestro pueblo en el norte de Gaza ha sufrido las más horribles formas de asesinato, limpieza étnica, destrucción y desplazamiento”: así denunciaron autoridades locales el brutal asedio que, desde el 5 de octubre, el Ejército de Israel intensificó contra esta zona del enclave.

De hecho, las muertes se cuentan por miles. Al menos 5.000 palestinos han sido asesinados o están desaparecidos por las incesantes acciones de Tel Aviv en el norte del territorio, según la Oficina de Prensa de Gaza.

A eso se suma que “unos 9.500 palestinos más también han resultado heridos, además de la detención de 2.600 personas, incluidas mujeres y niños, en una flagrante violación de todas las convenciones y normas internacionales”, señaló la oficina en un comunicado.

En esa línea, las autoridades destacaron que los ataques contra viviendas, hospitales, instalaciones públicas e infraestructura en el norte de Gaza “exponen claramente la intención de la ocupación israelí de eliminar de manera deliberada y sistemática las bases de la vida en Gaza y provocar una profunda crisis humanitaria que agrave el sufrimiento de nuestro pueblo palestino”. “La ocupación no logrará desplazar a nuestro pueblo ni robar sus derechos”, concluyó la declaración.

El 5 de octubre de 2024, Israel lanzó una operación terrestre a gran escala en el norte de Gaza para supuestamente impedir que el grupo de resistencia palestino Hamás se fortalezca. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.

Desde entonces, no se ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, en el área, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.

Una zona de amortiguamiento en Beit Hanoun

En medio de las masacres israelíes en Gaza, altos funcionarios militares de Tel Aviv han recomendado establecer una zona de amortiguamiento permanente en partes de la localidad de Beit Hanoun, en el norte del enclave, según informaron medios israelíes.

Altos funcionarios militares plantearon crear esta zona en las áreas elevadas de Beit Hanoun, que tienen vista sobre el asentamiento israelí ilegal de Sderot, informó la Radio del Ejército de Israel.

Según el medio, los altos comandantes militares en la región sur, quienes actualmente lideran la ofensiva en el norte de Gaza, sostienen que esta zona de seguridad impediría de forma permanente que los residentes regresen a ciertas áreas de Beit Hanoun en el futuro.

“El plan se concentra en toda la línea de áreas elevadas en Beit Hanoun que proporcionan una supervisión directa de los asentamientos israelíes cercanos, lo que permite un posible control mediante fuego y vigilancia”, indicó el reporte.

“Esto garantizaría que ninguna casa o estructura en Beit Hanoun pudiera pasar por alto los asentamientos israelíes, las tierras cercanas o la línea ferroviaria de Sderot en el futuro”, agregó. Los líderes políticos aún deben aprobar la recomendación como una política oficial.

Cambio en la estrategia de Israel en el norte de Gaza, según reporte

Justamente, en el área de Beit Hanoun el Ejército de Israel reajustó su estrategia militar tras sufrir importantes pérdidas, según informaron medios israelíes.

Cuatro soldados murieron y otros seis resultaron heridos, incluidos dos de gravedad, debido a una explosión de bomba en Beit Hanoun el sábado.

"Este incidente llevó a la División de Gaza a realizar una investigación rápida y a cambiar su estrategia de combate", reportó el periódico Maariv este domingo.

Según el diario, al menos 11 soldados han muerto y otros 20 resultaron heridos desde el inicio de la ofensiva militar del ejército en Beit Hanoun hace dos semanas.

Maariv afirmó que el grupo de resistencia palestino Hamás está utilizando tácticas como la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear los movimientos de las tropas israelíes, la colocación de explosivos en casas y carreteras, y la creación de posiciones defensivas para misiles antitanque y disparos de francotiradores.

“El ejército israelí tiene la intención de cambiar la rutina de movimiento continuo de tropas para dificultar los ataques de los combatientes de Hamás y recurrir a movimientos nocturnos, una táctica en la que el ejército israelí tiene ventaja”, agregó el periódico.

Israel mata a 70 niños en sólo 5 días en Gaza

Los incesantes bombardeos israelíes en Gaza mataron al menos a 70 niños en solo cinco días, reportó el servicio de defensa civil.

La agencia no proporcionó detalles sobre la edad de las víctimas, limitándose a señalar que perdieron la vida en ataques que afectaron a varias áreas del enclave palestino.

Los niños palestinos en Gaza continúan pagando un alto precio por la ofensiva genocida de Israel, que ya lleva 16 meses en el territorio. “El nuevo año ha traído más muerte y sufrimiento debido a los ataques, la privación y la creciente exposición al frío”, declaró la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, el 8 de enero.