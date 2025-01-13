“Durante los últimos 100 días, nuestro pueblo en el norte de Gaza ha sufrido las más horribles formas de asesinato, limpieza étnica, destrucción y desplazamiento”: así denunciaron autoridades locales el brutal asedio que, desde el 5 de octubre, el Ejército de Israel intensificó contra esta zona del enclave.
De hecho, las muertes se cuentan por miles. Al menos 5.000 palestinos han sido asesinados o están desaparecidos por las incesantes acciones de Tel Aviv en el norte del territorio, según la Oficina de Prensa de Gaza.
A eso se suma que “unos 9.500 palestinos más también han resultado heridos, además de la detención de 2.600 personas, incluidas mujeres y niños, en una flagrante violación de todas las convenciones y normas internacionales”, señaló la oficina en un comunicado.
En esa línea, las autoridades destacaron que los ataques contra viviendas, hospitales, instalaciones públicas e infraestructura en el norte de Gaza “exponen claramente la intención de la ocupación israelí de eliminar de manera deliberada y sistemática las bases de la vida en Gaza y provocar una profunda crisis humanitaria que agrave el sufrimiento de nuestro pueblo palestino”. “La ocupación no logrará desplazar a nuestro pueblo ni robar sus derechos”, concluyó la declaración.
El 5 de octubre de 2024, Israel lanzó una operación terrestre a gran escala en el norte de Gaza para supuestamente impedir que el grupo de resistencia palestino Hamás se fortalezca. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.
Desde entonces, no se ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, en el área, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.
Una zona de amortiguamiento en Beit Hanoun
En medio de las masacres israelíes en Gaza, altos funcionarios militares de Tel Aviv han recomendado establecer una zona de amortiguamiento permanente en partes de la localidad de Beit Hanoun, en el norte del enclave, según informaron medios israelíes.
Altos funcionarios militares plantearon crear esta zona en las áreas elevadas de Beit Hanoun, que tienen vista sobre el asentamiento israelí ilegal de Sderot, informó la Radio del Ejército de Israel.
Según el medio, los altos comandantes militares en la región sur, quienes actualmente lideran la ofensiva en el norte de Gaza, sostienen que esta zona de seguridad impediría de forma permanente que los residentes regresen a ciertas áreas de Beit Hanoun en el futuro.
“El plan se concentra en toda la línea de áreas elevadas en Beit Hanoun que proporcionan una supervisión directa de los asentamientos israelíes cercanos, lo que permite un posible control mediante fuego y vigilancia”, indicó el reporte.
“Esto garantizaría que ninguna casa o estructura en Beit Hanoun pudiera pasar por alto los asentamientos israelíes, las tierras cercanas o la línea ferroviaria de Sderot en el futuro”, agregó. Los líderes políticos aún deben aprobar la recomendación como una política oficial.
Cambio en la estrategia de Israel en el norte de Gaza, según reporte
Justamente, en el área de Beit Hanoun el Ejército de Israel reajustó su estrategia militar tras sufrir importantes pérdidas, según informaron medios israelíes.
Cuatro soldados murieron y otros seis resultaron heridos, incluidos dos de gravedad, debido a una explosión de bomba en Beit Hanoun el sábado.
"Este incidente llevó a la División de Gaza a realizar una investigación rápida y a cambiar su estrategia de combate", reportó el periódico Maariv este domingo.
Según el diario, al menos 11 soldados han muerto y otros 20 resultaron heridos desde el inicio de la ofensiva militar del ejército en Beit Hanoun hace dos semanas.
Maariv afirmó que el grupo de resistencia palestino Hamás está utilizando tácticas como la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear los movimientos de las tropas israelíes, la colocación de explosivos en casas y carreteras, y la creación de posiciones defensivas para misiles antitanque y disparos de francotiradores.
“El ejército israelí tiene la intención de cambiar la rutina de movimiento continuo de tropas para dificultar los ataques de los combatientes de Hamás y recurrir a movimientos nocturnos, una táctica en la que el ejército israelí tiene ventaja”, agregó el periódico.
Israel mata a 70 niños en sólo 5 días en Gaza
Los incesantes bombardeos israelíes en Gaza mataron al menos a 70 niños en solo cinco días, reportó el servicio de defensa civil.
La agencia no proporcionó detalles sobre la edad de las víctimas, limitándose a señalar que perdieron la vida en ataques que afectaron a varias áreas del enclave palestino.
Los niños palestinos en Gaza continúan pagando un alto precio por la ofensiva genocida de Israel, que ya lleva 16 meses en el territorio. “El nuevo año ha traído más muerte y sufrimiento debido a los ataques, la privación y la creciente exposición al frío”, declaró la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, el 8 de enero.
Los ataques israelíes no dan tregua en Gaza
En la masacre continuada de Israel sobre el enclave, al menos siete palestinos murieron y varios más resultaron heridos en ataques durante las últimas 24 horas, según informó una fuente médica.
Un dron israelí bombardeó a un grupo de civiles en el campamento de refugiados de Shati, en la Ciudad de Gaza, causando la muerte de tres personas y dejando a otras heridas, indicó la fuente.
Otras dos personas perdieron la vida en otro ataque dirigido contra una reunión de civiles en el barrio de Al-Karama, al noroeste de la Ciudad de Gaza, agregó.
A eso se suma la muerte de cinco palestinos en un refugio de la Ciudad de Gaza, en el barrio de Al-Daraj, donde se refugiaban desplazados.
Refugios en el suelo para protegerse del frío y los ataques en Gaza
Para protegerse del frío y la lluvia en pleno invierno, a Tayseer Obaid, un padre de familia palestino en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, se le ocurrió excavar un refugio en el suelo.
En el suelo de tierra arcillosa del campamento donde su familia fue desplazada por la agresión israelí, el hombre cavó un agujero cuadrado de casi dos metros de profundidad, que cubrió con una lona tensada sobre un armazón de madera.
"Se me ocurrió excavar en el suelo para agrandar el espacio, que es muy limitado", cuenta el padre de familia.
Forró el fondo del refugio con colchones. "Es cómodo, por así decirlo", comenta. "Claro que si pudiera elegir, no viviría en un agujero que parece una tumba", añade con un suspiro.
Posteriormente protegió la entrada con viejos sacos de harina rellenos de arena, para evitar que se filtre el barro.
“Morir de frío”
Este palestino cavó unos escalones en el suelo para bajar al refugio, y construyó una especie de chimenea en la que quema papel o cartón para tratar de abrigar a su familia, sin conseguirlo realmente.
Frente al fuego, sus hijos se frotan las manos, intentando mantenerse calientes.
Con este refugio en el suelo, Tayseer Obaid espera también proteger a su familia de los bombardeos, pero teme que la construcción no resista si cae una bomba demasiado cerca.
"Si se produce una explosión cerca de nosotros y el suelo se derrumba, este refugio se convertirá en nuestra tumba", dice resignado.
Casi todos los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría de ellos varias veces.
El centro de satélites de la ONU constató en septiembre de 2024 que el 66% de los inmuebles de Gaza están dañados o completamente destruidos por la agresión, en la que Israel ha recurrido masivamente a los ataques aéreos.
En el territorio asediado por Israel, los materiales de construcción escasean y los desplazados tienen que arreglárselas con lo que pueden para construir refugios improvisados, malviviendo en condiciones de insalubridad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reportó este jueves que ocho recién nacidos murieron de hipotermia y 74 niños fallecieron desde principios de año debido a las "duras condiciones invernales".
"Empezamos este nuevo año con los mismos horrores que el año pasado. No hay avances ni consuelo. Los niños mueren congelados", declaró Louise Wateridge, portavoz de la UNRWA.
El genocidio de Israel en Gaza ha matado a más de 46.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en Gaza.