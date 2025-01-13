Más allá de la incertidumbre sobre lo que será la política de Donald Trump hacia América Latina durante su segundo mandato, una cosa ya luce incontrovertible: más que en Washington será hecha en Miami.

En su primer gobierno, Trump ya había subordinado la política de Estados Unidos frente a América Latina a intereses políticos domésticos e incluso subnacionales, específicamente del estado de Florida. Es así como Marco Rubio, el poderoso senador de la Florida y rival de Trump en las primarias republicanas de 2016, llegó a desempeñar un rol desmedido en la formulación de la política de la administración hacia América Latina.

No fue, por lo tanto, la faceta más aislacionista de Trump que despuntó en América Latina, sino un descarnado retorno al clásico intervencionismo estadounidense en su “patio trasero”, haciendo explícita la Doctrina de Monroe, esgrimida inicialmente en 1823 en oposición a la presencia colonial europea en las Américas que luego se volvería un instrumento para excluir a cualquier otra potencia en el continente. Enarbolada a menudo para excluir a los soviéticos durante la Guerra Fría, Trump la revivió para tratar de acortar la presencia china en la actualidad.

Trump, además, tuvo la suerte de llegar al poder en 2017 cuando la ola de gobiernos progresistas latinoamericanos, afanosos en la defensa de su soberanía y favorables a la diversificación de sus relaciones exteriores, estaba en franco declive. Y los conservadores que volvían al poder en América Latina, después de lo que parecía una eternidad, estaban ansiosos por maximizar una de sus ventajas competitivas frente a la izquierda: sus buenas relaciones con Estados Unidos.

Al final, Trump no logró excluir a China del hemisferio occidental. Muchos países latinoamericanos, y sobre todo sudamericanos, tenían para ese entonces lazos comerciales más estrechos con China que con Estados Unidos; por lo que el agro negocio brasileño, por ejemplo, hizo mérito para que Bolsonaro no cumpliera su promesa de romper con Beijing a pesar de su encendida retórica electoral anti-China.

Pero el impacto de Trump sobre la región no dejó de ser fuerte y traumático. Apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia en 2019, con el protegido de Marco Rubio, Carlos Trujillo– entonces embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA)– desempeñando un rol clave en dar legitimidad a un golpe que se saldó en la presidencia de facto de Jeanine Áñez y masacres indígenas. Todo indica que Trujillo será nombrado secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de la nueva administración Trump.

En 2019, Trump respaldó inequívocamente a los gobiernos conservadores de Colombia, Ecuador, Chile y Haití que enfrentaban protestas masivas en contra del retorno de la austeridad neoliberal y en medio de graves violaciones a los derechos humanos. Cultivó asimismo una fuerte alianza político-ideológica con el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, consolidando así una relación que fortaleció la extrema derecha brasileña y regional.

Trump también contribuyó decididamente al debilitamiento del proceso de paz colombiano, dándole cobertura política al presidente Iván Duque en sus constantes incumplimientos de los acuerdos de paz de 2016.

Sanciones a Cuba y Venezuela

Pero el mayor impacto de Trump fue sobre Cuba y Venezuela. En Cuba revirtió la apertura de Obama e impuso el régimen de sanciones más severo desde 1962, incluyendo la reincorporación de la isla en la lista de países patrocinadores de terrorismo, que tiene un impacto devastador sobre la capacidad de Cuba de realizar actividades comerciales y transacciones financieras.

Trump también fue el primer presidente en no vetar el Título III de la Ley Helms-Burton que amenaza a empresas no estadounidenses con demandas en EE.UU. por hacer negocios con propiedades expropiadas por el gobierno cubano después de la revolución. Debido a estas sanciones sin precedentes, Cuba sigue inmersa en una crisis económica que aún impide una recuperación pospandemia que hemos visto en el resto de la región.

En Venezuela, Trump impuso sanciones feroces: primero financieras en 2017 y luego petroleras en 2019 y 2020. Todas estas presiones generaron un descalabro económico y una crisis social de inmensas proporciones, agudizando una crisis migratoria que afectó a toda la región y también a Estados Unidos.

Irónicamente, al tiempo que la administración Trump generaba las condiciones para el éxodo masivo de cubanos y venezolanos, el presidente hablaba de construir un muro en la frontera con México para impedir el ingreso de migrantes latinoamericanos.