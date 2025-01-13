EUROPA
300 soldados de Corea del Norte mueren en combates en Ucrania, dice Seúl
Ucrania, Estados Unidos y Corea del Sur acusan a Pyongyang de enviar más de 10.000 soldados para reforzar las fuerzas de Rusia.
Una línea de fortificación ucraniana en la región de Zaporizhia, Ucrania. Foto: AP / AP
13 de enero de 2025

Alrededor de 300 soldados norcoreanos han muerto y otros 2.700 han resultado heridos mientras luchaban en la guerra de Rusia y Ucrania, informó este lunes un legislador de Corea del Sur, citando información de la agencia de inteligencia de Seúl.

Corea del Sur ha afirmado anteriormente que el líder norcoreano Kim Jong Un envió más de 10.000 soldados como “carne de cañón” para ayudar a Moscú en su lucha contra Kiev, a cambio de asistencia técnica rusa para los programas de armas y satélites de Pyongyang, que están fuertemente sancionados.

Ni Moscú ni Pyongyang han reconocido que soldados de Corea del Norte hayan sido desplegados para luchar contra Ucrania.

Durante el fin de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que Kiev había capturado a dos soldados norcoreanos, y publicó un video de los combatientes heridos siendo interrogados. Esto abrió la posibilidad de un intercambio de prisioneros con tropas ucranianas capturadas.

“El despliegue de tropas norcoreanas en Rusia se ha expandido, incluyendo la región de Kursk, y las estimaciones sugieren que las bajas entre las fuerzas norcoreanas han superado las 3.000”, dijo el legislador Lee Seong-kweun a los periodistas después de una sesión informativa de la agencia de inteligencia.

Esto incluye “aproximadamente 300 muertes y 2.700 heridos”, agregó Lee, tras una reunión con el Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl.

Los soldados, que supuestamente provienen de una tropa de élite de Corea del Norte llamada Cuerpo de Tormenta, han recibido órdenes de suicidarse antes de ser capturados, según Lee.

“Es notable que los memorándums encontrados en los soldados fallecidos indican que las autoridades norcoreanas los presionaron para que se suicidaran o se autodetonaran antes de ser capturados”, comentó el legislador coreano.

Soldados capturados

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Zelenskyy dijo el domingo: “Ucrania está lista para entregar los soldados de Kim Jong Un a él, si puede organizar su intercambio por nuestros guerreros que están cautivos en Rusia”.

Zelenskyy agregó que “sin duda habrá más” soldados norcoreanos capturados por Kiev.

“Para aquellos soldados norcoreanos que no deseen regresar, puede haber otras opciones disponibles”, señaló Zelenskyy.

Rusia y Corea del Norte han fortalecido su cooperación desde que Moscú lanzó su campaña militar en Ucrania en 2022.

El video publicado por Zelenskyy muestra la interrogación de los dos prisioneros de guerra supuestamente norcoreanos, uno acostado en una litera y el otro sentado con un vendaje alrededor de la mandíbula.

En comentarios traducidos, uno de los hombres expresa que desea regresar a Corea del Norte.

FUENTE:TRT Español y agencias
