Más de 15 meses han pasado desde que Israel comenzó a bombardear Gaza, matando a cientos de palestinos a diario y devastando el enclave. Y ese es el mismo tiempo que ha pasado desde que iniciaron los numerosos intentos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego, el cual finalmente podría estar cerca de concretarse, según declaraciones de funcionarios de Hamás, autoridades israelíes y países mediadores.

Hamás, que en los últimos meses mostró disposición a aceptar un acuerdo y enfrentó constantes obstáculos por parte de Israel, informó sobre avances en asuntos clave. "Las negociaciones en algunos puntos centrales han progresado y estamos trabajando para concluir lo que falta pronto", dijo un funcionario del grupo palestino a la agencia de noticias Reuters.

Más tarde, el lunes, fuentes palestinas dijeron a la Agencia Anadolu que el acuerdo podría firmarse antes del viernes.

El texto del posible acuerdo de tregua y un intercambio de prisioneros lo presentó Qatar a ambas partes este domingo. En las conversaciones, que se realizaron en Doha, participaron los jefes de las agencias de inteligencia israelíes Mossad y Shin Bet, junto con el primer ministro de Qatar.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, señaló que se han logrado avances significativos en las negociaciones indirectas con Hamás sobre un intercambio de prisioneros. "Vemos progresos; la situación se ve mucho mejor que antes (...) Pronto sabremos si el otro lado quiere lo mismo", afirmó Sa'ar durante una conferencia de prensa. Indicó que Israel trabaja con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, el medio público israelí KAN informó que el gabinete podría aprobar el acuerdo con Hamás este martes.

Optimismo entre los mediadores

Estados Unidos se mostró optimista sobre los avances. El presidente Joe Biden afirmó que el acuerdo estaba "a punto de concretarse". "Estamos al borde de que una propuesta que detallé hace meses finalmente se haga realidad", afirmó Biden en un discurso. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a Bloomberg News que un posible acuerdo podría concretarse esta semana, aunque advirtió que no hay garantías de que las partes lleguen a un consenso.

Cabe destacar que, en los últimos meses, la administración estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que las negociaciones habían avanzado al punto de estar cerca de alcanzar un acuerdo. La diferencia es que, ahora, este optimismo también es compartido por el resto de los mediadores involucrados.

Por su parte, el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y una delegación del grupo de resistencia palestino, encabezada por el negociador principal Khalil al-Hayya, discutieron "los avances en las negociaciones de alto el fuego en Gaza, que apuntan a lograr una tregua a largo plazo", dijo su oficina en un comunicado.

Asimismo, el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia turca (MIT), Ibrahim Kalin, tuvo una llamada telefónica con funcionarios de la división política de Hamás, dijeron fuentes de seguridad. Las discusiones abordaron el progreso en las negociaciones en curso con Israel, y las dos partes acordaron continuar los esfuerzos para un alto el fuego.

En Doha se informó que continúan las reuniones entre funcionarios qataríes, representantes de Hamás y los enviados de Oriente Medio de las administraciones entrante y saliente de Estados Unidos.

Un acuerdo de tres fases

El Canal 12 de Israel reveló que el posible acuerdo consta de tres fases. La primera durará 42 días e incluirá la liberación de 33 rehenes israelíes.

La primera fase, denominada "humanitaria", tendrá especial atención en la liberación de mujeres, ancianos y enfermos en poder de Hamás. A cambio, el ejército israelí se retiraría de la mayoría de las áreas que actualmente controla en Gaza.

La liberación del primer grupo de israelíes está prevista para el séptimo día después de que comience el alto el fuego. Israel también ha acordado liberar a cientos de prisioneros palestinos, incluidos aquellos con largas condenas o cadenas perpetuas. Por cada mujer del ejército israelí liberada, 50 prisioneros palestinos serán liberados: 30 cumpliendo cadena perpetua y 20 cumpliendo condenas prolongadas, según el informe.

De manera similar, por cada mujer israelí o civil anciano liberado, 30 prisioneros palestinos, incluidos menores, mujeres y enfermos, serán liberados.

La segunda fase, que comenzará el día 16 tras las firma del acuerdo, se centrará en negociaciones más amplias para liberar a los cautivos restantes, incluidos soldados y jóvenes detenidos.