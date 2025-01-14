La crisis de la vivienda en España se ha convertido en uno de los problemas sociales y económicos más acuciantes del país en los últimos años. Impulsada por el aumento vertiginoso de los precios de compra y alquiler, la escasez de vivienda social y el impacto del turismo masivo sobre el mercado inmobiliario, la situación ha generado un profundo malestar social, que incluso se ha reflejado en las numerosas manifestaciones en ciudades como Madrid y Barcelona.

Ante este panorama, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un paquete de 12 medidas enfocadas en tres objetivos: reforzar la construcción de vivienda pública, regular los alquileres y aumentar la presión fiscal sobre los alojamientos turísticos, en un intento por equilibrar la oferta y la demanda.

Pedro Sánchez destacó que el acceso a la vivienda se ha transformado en "uno de los mayores desafíos para las sociedades europeas, incluida la española". De hecho, señaló que los precios de la vivienda en Europa aumentaron un 48% en la última década, casi el doble del crecimiento de los ingresos familiares. “Occidente enfrenta un reto crucial: evitar convertirse en una sociedad dividida entre una élite de propietarios adinerados y una mayoría de inquilinos empobrecidos", sostuvo.

Y añadió que la situación actual de la vivienda no responde a las necesidades de los ciudadanos. Según detalló, en los años del boom inmobiliario se construían al año 600.000 viviendas, al tiempo que se formaban unos 400.000 hogares. Sin embargo, en la actualidad se fabrican tan solo 90.000 viviendas anuales al tiempo que se forman 300.000 nuevos hogares, dejando evidente la brecha que existe entre la escasa oferta y la alta demanda.

El reto de la vivienda social

Por eso, el Gobierno cederá dos millones de metros cuadrados de terrenos a una nueva empresa pública que podrá construir "miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible", para garantizar el acceso a la vivienda pública a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, España cuenta con apenas un 2,5% de vivienda social, un porcentaje que dista enormemente del de otros países de la Unión Europea. "Francia tiene un 14% y los Países Bajos un 34%" señaló Sánchez. “Estamos muy por detrás de otros Estados miembros", recalcó, evidenciando la profunda disparidad en la distribución de la vivienda pública.

Sánchez también anunció que se creará una ley que permita a la nueva Empresa Pública de Vivienda tener prioridad para comprar viviendas y terrenos, y otra para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga "indefinidamente su titularidad pública".

De esta forma, se busca que "lo que se construya o rehabilite con el dinero de los españoles, siga siendo, siempre, de los españoles. De sus hijos y de sus nietos, y no acabe en manos de los fondos buitre y grandes especuladores", afirmó,