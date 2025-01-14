En una llamativa muestra de maniobra política en la era digital, Elon Musk, el magnate tecnológico detrás de X (antes Twitter), mantuvo una conversación con Alice Weidel, co-líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de Alemania.

Esa charla, aparentemente inocua, ha conmocionado el escenario político alemán, y encendió la alarma sobre la interferencia extranjera y la erosión de las normas democráticas.

Lo que ocurrió allí no fue un debate político serio, sino más bien una inquietante cámara de resonancia de rotundas falsedades.

Weidel, con la aprobación tácita de Musk y su activa contribución, difundió una serie de desinformaciones sobre la inmigración, Adolf Hitler y el propio partido AfD, clasificado por la agencia de inteligencia interior alemana, como una supuesta organización de extrema derecha.

El apoyo de Musk a la AfD no es un caso aislado, sino un ejemplo de su creciente participación en los asuntos políticos europeos. Y sus acciones se han extendido más allá de Alemania.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron acusó a Musk de respaldar un "nuevo movimiento reaccionario internacional". En Italia, Musk ha entablado conversaciones con la primera ministra Giorgia Meloni, a la que ha ofrecido su apoyo a su postura antiinmigratoria.

En Gran Bretaña, que ya no es miembro de la Unión Europea, Musk pidió la renuncia del primer ministro Keir Starmer y le advirtió a Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, lo rápido que podría acabarse su apoyo personal.

Intereses financieros

Como propietario de múltiples empresas, Musk tiene una motivación fiscal para entrometerse en la política europea. Por lo pronto, ha criticado constantemente la Ley de Servicios Digitales (DSA), que puede considerarse una regulación histórica de la UE destinada a crear un entorno digital más seguro y transparente.

La DSA tiene como objetivo remodelar el panorama digital en Europa, garantizando que lo que es ilegal fuera del ámbito digital también se trate como ilegal en el ámbito digital, al tiempo que se preservan los principios básicos del funcionamiento de Internet.

Estas regulaciones exigen una moderación en línea, que es laboriosa y costosa, y restringe el modelo de negocios de muchas empresas en línea, incluida X. También va en contra del pensamiento libertario de un hombre que cree en la disrupción.

Musk ha tergiversado la DSA al enmarcarla como una amenaza a la libertad de expresión.

Musk también está motivado a entrometerse porque una Europa más débil no solo le conviene como dueño de un negocio; a la par, concuerda con la filosofía de la nueva administración estadounidense hacia la UE y sus miembros.

Los presidentes estadounidenses anteriores vieron a Europa como un socio y cosecharon los beneficios de la diplomacia, el multilateralismo y la seguridad colectiva. Sin embargo, Trump, como negociador, se centra en maximizar su interés a corto plazo mediante una campaña de presión.

Si la UE es fuerte y unida, es más difícil para él ganar acceso al mercado, erosionar el proteccionismo y evadir regulaciones o multas para las empresas estadounidenses que violan la ley de competencia de la UE.

Sin consecuencias

Varios factores han envalentonado la interferencia de Musk en la política europea. En primer lugar, Musk ya no es el único que se pronuncia en contra de la moderación de contenido en las redes sociales.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció recientemente planes para terminar con la verificación de hechos en Facebook e Instagram, abriendo nuevas vías para la proliferación de información errónea en línea.