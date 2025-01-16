Después de 467 días de bombardeos de Israel sobre Gaza, y tras matar al menos a 46.707 palestinos, Tel Aviv y Hamás alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego. La noticia, celebrada no solo en el enclave sino también a nivel mundial, unió a líderes de Oriente Medio y América Latina en expresiones de apoyo y optimismo.
Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien calificó el acuerdo como “un potencial paso hacia una paz y estabilidad permanentes en la región”. El mandatario rindió homenaje al "heroico pueblo de Gaza", elogiando su valentía al defender sus tierras y libertades contra "los ataques ilegales e inhumanos de Israel". También recordó a los palestinos que perdieron la vida.
"Türkiye nunca ha abandonado a nuestros hermanos y hermanas palestinos en su lucha contra la opresión", afirmó Erdogan, prometiendo apoyo continuo a los esfuerzos de reconstrucción de Gaza. "Movilizaremos todos nuestros recursos para ayudar a Gaza a sanar sus heridas y recuperarse", añadió.
Por su parte, el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, manifestó su esperanza de que la tregua sea "permanente". Señaló que Qatar, Egipto y Estados Unidos “trabajarán para garantizar la implementación del acuerdo”, mediante mecanismos establecidos para monitorear su ejecución y abordar cualquier posible violación.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, reafirmó su compromiso de apoyar una paz justa, de seguir siendo un mediador firme para alcanzarla y de defender los derechos legítimos del pueblo palestino.
El rey de Jordania, Abdullah II, instó el jueves a la comunidad internacional a unir esfuerzos para aliviar la tragedia en Gaza y aumentar la respuesta humanitaria. También "se comprometió a apoyar a los palestinos, sostener el flujo de ayuda y trabajar por la paz".
Por su parte, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, afirmó: "Este anuncio cierra un capítulo sangriento en la historia del pueblo palestino, que ha sufrido mucho debido a la agresión israelí". Añadió que espera que el alto el fuego "sea sostenible y que Israel lo respete, allanando el camino para una resolución final a la cuestión palestina y garantizar a los palestinos sus derechos legítimos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí también destacó “la importancia de aprovechar este acuerdo para abordar la causa fundamental del conflicto permitiendo al pueblo palestino obtener sus derechos, el más importante de ellos el establecimiento de su Estado palestino independiente a lo largo de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital”.
El líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, felicitó este jueves a la "resistencia" palestina por haber "vencido" a Israel. "En el día de hoy, el mundo ha entendido que la paciencia de los habitantes de Gaza y la tenacidad de la resistencia palestina han obligado al régimen sionista a retirarse", escribió Jamenei en un mensaje en su cuenta de X, añadiendo que Israel ha sido "vencido".
También los ministerios de Relaciones Exteriores de Iraq, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen expresaron su satisfacción por el acuerdo. Asimismo, los hutíes en Yemen subrayaron que, si bien esta batalla está "llegando a su fin" con el anuncio de la tregua, la "ocupación continua de Palestina representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región".
En este contexto, Khalil Al-Hayya, miembro de la división política de Hamás, dijo el miércoles por la noche que el pueblo palestino “no olvidará a nadie que haya participado en la guerra de genocidio” y destacó “las posturas honorables de todos los países que nos apoyaron en diversos campos, especialmente nuestros hermanos en Türkiye, Sudáfrica, Argelia, Rusia, China, Malasia e Indonesia”.
El apoyo a Gaza desde América Latina
El Gobierno de Colombia calificó este miércoles como "una buena noticia para la humanidad" el cese del fuego en Gaza y manifestó su disposición a "implementar un programa especial de asistencia humanitaria destinado a las familias palestinas afectadas por el conflicto".
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló en la red social X que "la paz de Gaza está a punto de alcanzarse. Colombia estará dispuesta a enviar equipos médicos a Gaza para atender a niños y niñas heridas, y se ofrecerá servicios en Colombia".
“Qué bella la alegría de los niños. Qué lindo el llanto y las risas de alegría del niño por la vida y por la paz. Herodes ha sido derrotado”, dijo en otro mensaje en la red social, acompañado por un video de niños palestinos celebrando.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó en sus redes sociales que espera "que la interrupción de los conflictos y la liberación de los rehenes ayuden a construir una solución duradera que traiga paz y estabilidad a todo Oriente Medio".
Desde Venezuela, Nicolás Maduro, quien juró como presidente el viernes de la semana pasada, expresó su deseo de que "la humanidad se una para que se cumpla (el acuerdo) y se abran tiempos de paz, de resistencia, de justicia para el pueblo de Palestina, para los pueblos árabes y para los pueblos del mundo".
El presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó en un mensaje que el acuerdo es “un paso crucial en la búsqueda de la paz y el fin definitivo de la masacre al valiente pueblo palestino”. También consideró que el acuerdo "representa una esperanza renovada para el reconocimiento de Palestina como un Estado libre, soberano e independiente".
Las reacciones también llegaron inmediatamente desde España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en X que recibió "con esperanza" la noticia. "Este acuerdo es crucial para lograr la estabilidad regional. Representa un paso indispensable en el camino hacia la solución de los dos Estados y una paz justa y respetuosa con el derecho internacional", escribió.
Mientras los mandatarios y líderes del mundo se expresaban respecto al acuerdo, e instaban a Israel a permitir el ingreso de ayuda humanitaria urgente, alegres celebraciones estallaron en varios países, especialmente de Oriente Medio.
Sin embargo, el mundo continúa atento a si Tel Aviv cumplirá lo pactado, mientras su ejército continúa atacando Gaza y matando palestinos.
El acuerdo, anunciado el miércoles por la noche, incluye un intercambio de prisioneros, la retirada israelí de Gaza y una hoja de ruta hacia una calma sostenida, cuya implementación comenzará el domingo. Las expectativas crecen a la espera de que el sufrimiento de los palestinos finalmente cese.