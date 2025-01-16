Colombia, México y Honduras convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica para acordar maneras de unificar la postura de la región ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El encuentro se llevará a cabo este viernes en Ciudad de México, a donde algunos ministros llegarán de manera presencial y otros asistirán virtualmente.
"Colombia, México y Honduras estamos convocando para el próximo 17 una reunión de cancilleres (...) para dialogar como región de América Latina y el Caribe sobre las implicaciones y cómo podemos unificar posiciones frente a la interlocución que vamos a tener con la administración del presidente Donald Trump", explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en declaraciones a la prensa.
"La llegada del presidente Trump genera muchas expectativas en toda la región. Esperamos encontrar puntos comunes de trabajo", agregó el funcionario colombiano.
A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló en su habitual conferencia matutina que había hablado con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, sobre una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump. Honduras tiene la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En ese momento, Sheinbaum señaló "que es importante darle continuidad a esa conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países", en referencia a la cumbre regional que realizó en octubre de 2023 el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Entonces, planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diversos países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas", manifestó la mandataria mexicana sin dar más detalles.
"Tenemos alguna preocupación, no solamente Colombia sino la región, con lo que se ha manifestado frente a la relación con México, lo que se dijo en relación con Panamá, sabemos de las manifestaciones en torno a Canadá", dijo Murillo justificando la reunión ante las últimas declaraciones de Trump sobre lo que podría intentar en su política exterior de cara a América Latina.
El presidente electo ya ha lanzado fuertes advertencias con respecto a México y a Panamá, asegurando que su vecino del sur está "está esencialmente gobernado por los carteles", y que no descarta retomar el control del canal interoceánico de Panamá.
"El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", reiteró Trump la semana. El gobierno del país latinoamericano ha rechazado en reiteradas ocasiones las declaraciones del presidente electo y ha reafirmado su soberanía.