AMÉRICA LATINA
4 MIN DE LECTURA
Ministros de Latinoamérica se reunirán para buscar postura común ante Trump
Ante el regreso de Trump a la Casa Blanca, Colombia, México y Honduras convocaron un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica para unificar la postura de la región.
Ministros de Latinoamérica se reunirán para buscar postura común ante Trump
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con gobernadores republicanos en el Club Mar-a-Lago el 9 de enero de 2025 en Palm Beach, Florida. / Foto: Getty Images.
16 de enero de 2025

Colombia, México y Honduras convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica para acordar maneras de unificar la postura de la región ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El encuentro se llevará a cabo este viernes en Ciudad de México, a donde algunos ministros llegarán de manera presencial y otros asistirán virtualmente.

"Colombia, México y Honduras estamos convocando para el próximo 17 una reunión de cancilleres (...) para dialogar como región de América Latina y el Caribe sobre las implicaciones y cómo podemos unificar posiciones frente a la interlocución que vamos a tener con la administración del presidente Donald Trump", explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en declaraciones a la prensa.

RelacionadoEmpresarios mexicanos responden a los aranceles de Trump: “Nos adaptaremos”

"La llegada del presidente Trump genera muchas expectativas en toda la región. Esperamos encontrar puntos comunes de trabajo", agregó el funcionario colombiano.

A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló en su habitual conferencia matutina que había hablado con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, sobre una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump. Honduras tiene la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese momento, Sheinbaum señaló "que es importante darle continuidad a esa conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países", en referencia a la cumbre regional que realizó en octubre de 2023 el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Recomendados

"Entonces, planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diversos países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas", manifestó la mandataria mexicana sin dar más detalles.

"Tenemos alguna preocupación, no solamente Colombia sino la región, con lo que se ha manifestado frente a la relación con México, lo que se dijo en relación con Panamá, sabemos de las manifestaciones en torno a Canadá", dijo Murillo justificando la reunión ante las últimas declaraciones de Trump sobre lo que podría intentar en su política exterior de cara a América Latina.

El presidente electo ya ha lanzado fuertes advertencias con respecto a México y a Panamá, asegurando que su vecino del sur está "está esencialmente gobernado por los carteles", y que no descarta retomar el control del canal interoceánico de Panamá.

"El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", reiteró Trump la semana. El gobierno del país latinoamericano ha rechazado en reiteradas ocasiones las declaraciones del presidente electo y ha reafirmado su soberanía.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico