"Grité preguntando si había alguien vivo bajo los escombros y empecé a escuchar la voz de un niño”, relata Abdullah Al Majdalawi, socorrista en Gaza, sobre Ahmed Naim, un niño que sobrevivió nueve días bajo los escombros en el norte del enclave. “Parecía un esqueleto”.

El niño había pasado todo ese tiempo con miedo, hambre, sed y frío, junto a los cuerpos de sus padres y hermanos. “Había pañuelos perfumados junto a él y los exprimía para beber de ellos”, recuerda Al Majdalawi, quien también logró rescatar a su tía con vida.

Tras la retirada de tanques israelíes del barrio Al-Zaytun a mediados de febrero de 2024, Al Majdalawi y su equipo de Defensa Civil de Gaza acudieron al lugar para recuperar cuerpos, ya que los vecinos aseguraban que toda la familia había fallecido en el bombardeo. Es uno de los momentos desgarradores que definen en lo que se ha convertido la vida cotidiana de este socorrista de 24 años.

De salidas con amigos a la playa al epicentro del horror

"Antes del 7 de octubre, mi vida era como la de cualquier joven”, reflexiona Abdullah, egresado de administración de empresas de la Universidad Islámica de Gaza, ahora reducida a escombros por los bombardeos israelíes.

Desde que en agosto de 2020 se unió a la Defensa Civil, sus días transcurrían entre trabajar, almuerzos familiares y salidas nocturnas con amigos a la playa. Hoy su realidad es radicalmente distinta.

A pesar de haberse enfrentado a la ofensiva del 2021 y varias escaladas de violencia como rescatista, Abdullah señala que nada se compara con la situación actual. “Es la guerra más sangrienta que hemos visto. Nunca habíamos tenido que lidiar con tantos cuerpos y heridos, ni con este nivel de destrucción”, afirma.

“Soy el único hombre de la familia”

"Nos hemos desplazado ocho veces con mi familia", cuenta Abdullah, quien junto a sus cuatro hermanas y su madre han buscado refugio entre las casas de sus tías y escuelas convertidas en albergues.

Al ser el único hombre de la casa, reparte sus pocas horas libres entre misiones de rescate y conseguir agua, madera y provisiones básicas para su familia. "Trato de visitar a mi familia una o dos horas diarias, aunque a veces pasan hasta cuatro días sin poder verla por la intensidad de los bombardeos", explica.

Su madre lo llama constantemente para asegurarse de que está bien. "A veces trabajo más de 10 horas seguidas, y una sola misión puede durar hasta siete horas. Pero para no preocuparla, suelo decirle que sólo fui a una misión corta", relata Abdullah. Su madre le pregunta: "¿Estás bien? Dios quiera que no tengas muchas misiones hoy. ¿Has comido? ¿Has bebido agua?".

"Lo peor es cuando ella llama mientras intento ayudar a alguien atrapado bajo los escombros”, dice. “Si no contesto, mi madre entra en pánico y llora”.

Falta de equipos y el drama de cavar con sus propias manos

Al menos 369 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde octubre del 2023, según datos registrados por la ONU. El ejército israelí ha destruido al menos 14 centros y 56 vehículos de la Defensa Civil de Gaza, incluidos camiones de bomberos y ambulancias.

Según Mahmud Bassal, portavoz de la agencia, más de año después de que empezara la brutal ofensiva actual de Tel Aviv contra Gaza, el ejército israelí amenazó con bombardear y matar a sus equipos si permanecían en las zonas de operaciones.

El personal de rescate en Gaza ha estado trabajando en circunstancias imposibles y sin acceso a suministros cruciales.