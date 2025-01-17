En el sur de México, comunidades indígenas tomaron la iniciativa para auxiliar y alimentar a migrantes que quedan varados lejos de la frontera, donde la incertidumbre se agrava a días de que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos.
En Oaxaca, una de las principales ciudades del sur del país, activistas han abierto un comedor comunitario para dar alimento gratuito a los migrantes, en su mayoría de América Central y del Sur, que llegan para descansar, reunir dinero y reanudar su camino hacia Ciudad de México y, después, a EE.UU.
El lema de estos activistas es 'Nkaáymyujkeme', que en lengua mixe, originaria de la Sierra Norte de Oaxaca, significa “Comamos todos”. La iniciativa surgió pensando especialmente en los niños migrantes durante los primeros días de 2025, previendo un “año difícil” ante las políticas restrictivas que Trump amenaza con imponer.
El fundador del comedor, Filadelfo Aldaz Desiderio, sostuvo al dialogar con la agencia EFE que "para ayudar solo motiva la empatía de padecer en carne propia el hambre cuando se abandona la tierra en busca de una mejor vida”.
”A partir del hambre precisamente hacemos esta labor, a partir del hambre que pasamos en las ciudades, porque también somos personas que migramos de nuestras comunidades", añadió el activista, destacando que en Oaxaca hay una gran cantidad de migrantes.
Comamos Todos se sostiene con donativos ciudadanos y, entre sus actividades, entrega alimentos y bebidas calientes en terminales de autobuses para migrantes en Oaxaca. En sus menús incluyen, por ejemplo, un plato de lentejas, arroz, frijoles y tortillas de maíz, acompañados con un vaso de café caliente para aminorar el frío de invierno que en la ciudad de Oaxaca desciende hasta los 6 grados.
"Quiero llegar rápido, pero las cosas se han complicado”
Juana Antonia Osorio, una migrante hondureña de 28 años que cursa su séptimo mes de embarazo, tiene prisa por llegar a Estados Unidos, donde Trump asume la presidencia el 20 de enero.
“Yo quiero llegar a los Estados Unidos antes de que nazca para que mi hijo sea estadounidense, y allá lo voy a poner a estudiar", cuenta a EFE. Sin embargo, al llegar a Oaxaca se quedó sin dinero y comenzaron las dificultades.
"Quiero llegar rápido, pero las cosas se han complicado, ahorita no tengo pesos para continuar el viaje”, relata la mujer.
Dentro de esta situación, hay un poco de esperanza para Osorio, ya que ahora recibe apoyo comedora comunitaria, que ha emprendido una campaña para solicitar recursos económicos y comida para ayudar a migrantes que intentan llegar a la frontera y pedir asilo en Estados Unidos.
Sheinbaum promete plan para recibir ciudadanos deportados
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que está preparando un plan “muy elaborado” para recibir a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero pidió esperar a ver cuáles son las acciones definitivas que tomará el futuro mandatario estadounidense, Donald Trump.
“Ya tenemos un plan muy elaborado, solo que vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar, y se ha estado en coordinación con los gobernadores, con los gobernadoras, todas las secretarías del Gobierno para poderles dar todo el apoyo que requieran", declaró la presidenta.
“En su momento lo vamos a informar, cómo va a ser, pero que sepan que los vamos a recibir y que van a tener el apoyo del Gobierno de México", remarcó Sheinbaum, aunque no reveló detalles.
La gobernante mexicana también prometió seguridad en la frontera ante la previsible llegada de ciudadanos. Incluso, habrá garantías para los mexicanos que regresen de forma voluntaria, añadió.
“A todas las personas que quieran regresar de manera voluntaria, y vamos a esperar qué es lo que se anuncia también, los vamos a recibir como lo que son, mexicanos y mexicanas trabajadores, con un Gobierno solidario que les va a brindar la mano y el apoyo", señaló.
En paralelo, el Gobierno mexicano se encuentra dialogando con otros países latinoamericanos para que reciban de forma directa a sus deportados en lugar de que EE.UU. envíe a todos a México.
En México ha crecido la preocupación por las posibles deportaciones masivas prometidas por Trump. Esto podría impactar la economía, pues cerca de la mitad de los 11 millones de migrantes sin documentos en Estados Unidos son mexicanos y casi el 4% del producto interior bruto (PIB) de México lo representan sus remesas, que en 2024 recibió un récord estimado de 65.000 millones de dólares. Además, desde enero a agosto pasado, más de 925.000 migrantes irregulares llegaron al país, según reportó el Gobierno mexicano, lo que representa una subida interanual de casi el 132%.