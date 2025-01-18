ORIENTE MEDIO
Israel liberará 737 presos palestinos en la primera fase del alto el fuego
Algunos palestinos han estado en cárceles israelíes durante décadas
Palestinos sostienen carteles durante una protesta en solidaridad con Gaza y los presos palestinos en las cárceles israelíes, en Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel, el 3 de agosto de 2024. / Foto: Reuters
18 de enero de 2025

El Ministerio de Justicia de Israel ha anunciado que 737 prisioneros y detenidos palestinos serán liberados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza aprobado el sábado.

En un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio de Justicia señaló que "el gobierno aprueba" la "liberación de 737 prisioneros y detenidos" que actualmente se encuentran bajo custodia del servicio penitenciario.

En la actualidad, al menos 10.400 palestinos se encuentran secuestrados en prisiones israelíes, sin contar a los detenidos arrestados en Gaza durante los últimos 15 meses de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza, según la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y la Sociedad Palestina de Prisioneros.

Algunos de estos prisioneros llevan décadas encarcelados en Israel.

Zakaria Zubeidi, comandante de las Brigadas Mártires Al-Aqsa de Fatah y participante en una fuga de prisión en el norte de Israel en 2021, se encuentra entre los palestinos que serán liberados bajo el acuerdo de prisioneros y alto el fuego entre Israel y Hamás, según informa el diario Times of Israel.

La lista del Ministerio de Justicia israelí señala que Zubeidi regresará a Yenín, su ciudad natal en el norte de Cisjordania.

El año pasado, las fuerzas israelíes mataron a su hijo Mohammed en un ataque aéreo.

FUENTE:TRT Español
Por Baba Umar