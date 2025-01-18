El gobierno israelí ha ratificado el acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás en Gaza, según confirmaron fuentes de TRT World. Este acuerdo, considerado un avance significativo, podría poner en pausa la prolongada ofensiva israelí contra el enclave palestino. Su implementación entrará en vigor el domingo 19 de enero a las 06:30 GMT, según anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, en un comunicado en la red social X: "El alto el fuego en la Franja de Gaza comenzará a las 8:30 am del domingo 19 de enero, hora local en Gaza".
La aprobación del acuerdo se produjo tras una reunión del gabinete de seguridad que duró más de seis horas y culminó en las primeras horas del sábado. En ella, 24 ministros votaron a favor y 8 en contra.
Según el reportero de TRT World Mohammad Al-Kassim desde Jerusalén Oriental ocupada, la gran mayoría de los ministros israelíes apoyaron la tregua, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo que convencer personalmente a los miembros del gabinete para que respaldaran la propuesta.
El acuerdo establece un alto el fuego de seis semanas, que comenzará con la liberación escalonada de 33 prisioneros detenidos en Gaza, a cambio de centenares de prisioneros palestinos encarcelados en Israel. También incluye una retirada parcial de las fuerzas israelíes y un aumento en la asistencia humanitaria. Durante este periodo, se llevarán a cabo negociaciones para las dos siguientes fases del acuerdo, con el objetivo de poner fin a las hostilidades de manera definitiva.
Tensión en el gobierno de Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no descartó la posibilidad de reanudar los combates en Gaza tras la primera fase de la tregua pactada con Hamás. Durante la reunión del gabinete celebrada el viernes por la noche, Netanyahu aseguró que cuenta con el respaldo de los presidentes Joe Biden y Donald Trump para intensificar las operaciones militares si las negociaciones no avanzan.
“Hemos recibido garantías claras de los presidentes Biden y Trump de que, si las negociaciones para la segunda fase del acuerdo fracasan y Hamás no acepta nuestras demandas de seguridad, volveremos a los combates intensos con el apoyo de Estados Unidos”, declaró Netanyahu, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.
La declaración tuvo como objetivo calmar al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien advirtió sobre la posibilidad de abandonar la coalición de gobierno si Israel no retoma los ataques tras la primera etapa del acuerdo. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, amenazó nuevamente con dimitir si el alto al fuego avanza. "Si el 'acuerdo' pasa, dejaremos el gobierno con el corazón pesado", escribió el viernes en la plataforma X (antes Twitter).
Aunque la renuncia de Ben-Gvir no supondría un colapso inmediato del gobierno, podría desestabilizar la administración en un momento crítico y provocar una crisis política si su partido extremista se une a otros aliados descontentos de Netanyahu.
Mientras tanto, el acuerdo entre Israel y Hamás enfrenta presión tanto de la administración saliente del presidente Joe Biden como del presidente electo Donald Trump, quienes buscan asegurar un avance antes del cambio de mando en Estados Unidos el próximo lunes.
El pacto quedó en suspenso durante más de un día, con Netanyahu acusando a Hamás de obstaculizar las negociaciones. Sin embargo, Hamás sostuvo que sigue comprometido con el acuerdo, mientras los residentes de Gaza y las familias de los cautivos esperan ansiosamente su concreción.
“Ahora hemos llegado al momento de no retorno, y todos estamos cruzando los dedos”, expresó la activista Ester Taranto en un encuentro en Tel Aviv con familiares de los cautivos y simpatizantes.
En medio de las discusiones, más de 100 cuerpos palestinos llegaron a los hospitales de Gaza en las últimas 24 horas, todos asesinados por ataques israelíes, según fuentes locales.
Israel aprueba liberar a 737 presos palestinos
Como parte de la primera fase del acuerdo aprobado, en un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio de Justicia señaló que "el gobierno aprueba" la "liberación de 737 prisioneros y detenidos" que actualmente se encuentran bajo custodia del servicio penitenciario.
Actualmente, más de 10.400 palestinos permanecen en prisiones israelíes, incluidos algunos con décadas de encarcelamiento, según la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y la Sociedad Palestina de Prisioneros. Esta cifra no incluye a los palestinos detenidos en Gaza durante los últimos 15 meses de la ofensiva israelí.
Entre los prisioneros que serán liberados se encuentra Zakaria Zubeidi, un comandante de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa de Fatah conocido por su participación en una fuga de prisión en 2021. Según el diario Times of Israel, Zubeidi será liberado y regresará a su ciudad natal, Yenín, en el norte de Cisjordania. El año pasado, su hijo Mohammed fue asesinado en un ataque aéreo israelí.
La liberación de los prisioneros se coordinará con la entrega de 33 rehenes retenidos por Hamás, que incluyen mujeres, niños y personas vulnerables. El acuerdo establece un cronograma progresivo: tres mujeres serán liberadas el primer día, cuatro más el séptimo, y las restantes en las semanas posteriores. La segunda fase del acuerdo abordará la liberación de los cautivos restantes, incluidos soldados israelíes, en futuras negociaciones.
Mientras tanto, una delegación israelí llegó este viernes a El Cairo para discutir la reapertura del cruce de Rafah, un punto clave entre Gaza y Egipto. La delegación, compuesta por miembros del ejército y de la agencia de seguridad interna Shin Bet, tiene como objetivo garantizar el avance de las negociaciones. Fuentes egipcias e israelíes confirmaron la visita bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.
Nuevos ataques en Gaza
Mientras tanto, en el sur de Gaza, cinco palestinos, entre ellos mujeres y niños, murieron y varios más resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes bombardearon una tienda de campaña que albergaba a civiles desplazados en el oeste de Jan Yunis.
Fuentes médicas indicaron a la Agencia Anadolu que las víctimas pertenecían a una misma familia. El ataque ocurrió después de que un helicóptero israelí lanzara un misil contra la tienda en la zona de Al-Mawasi, al noroeste de Jan Yunis.
Desde el anuncio de un acuerdo de alto el fuego el miércoles, el número de muertos en Gaza ha aumentado a 122 palestinos, incluidos 33 niños y 33 mujeres, según el Departamento de Defensa Civil de Gaza.
A pesar de que el ejército israelí designó la región de Al-Mawasi como "zona humanitaria segura", esta ha sufrido repetidos ataques contra los civiles desplazados, contraviniendo las garantías ofrecidas a la población.
Israel planea una retirada gradual de Gaza
Israel ha comenzado a ajustar su despliegue militar en Gaza como parte de la implementación del acuerdo que contempla una retirada gradual de ciertas áreas del enclave. Según informó el portal de noticias israelí Walla, el ejército ha elaborado planes para reforzar su presencia a lo largo de la valla fronteriza con Gaza mientras realiza esta retirada progresiva.
De acuerdo con el informe, la División 162 asumirá la responsabilidad de la zona norte de Gaza, mientras que las divisiones 143 y Gaza se encargarán de la ocupación y la posterior retirada del sur del enclave. Por su parte, la División 99 se retirá del Corredor Netzarim, en el centro de Gaza.
Liderazgo palestino se prepara para administrar Gaza
En paralelo, la Autoridad Palestina (AP), que administra partes de Cisjordania ocupada, declaró estar lista para asumir el control total de Gaza. En un comunicado difundido por la agencia oficial WAFA, la oficina del presidente Mahmoud Abbas confirmó que las agencias administrativas y de seguridad de la AP han concluido los preparativos para restaurar servicios críticos en el enclave.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre quién asumirá la gobernanza de Gaza en el mediano y largo plazo. Israel ha manifestado que trabajará con palestinos locales no vinculados a Hamás ni a la AP, aunque no está claro si existen socios viables bajo esos criterios. Gaza, gobernada por Hamás desde 2007 tras un enfrentamiento con la AP, se enfrenta a un futuro incierto en medio de los esfuerzos por reconstruir el territorio devastado por la ofensiva.
Una ofensiva devastadora
La brutal ofensiva que ha asolado Gaza durante más de 15 meses, ha dejado un saldo devastador. Las autoridades sanitarias locales informan que más de 46.000 palestinos han perdido la vida, en su mayoría mujeres y niños, mientras que el número de heridos supera los 110.000. Además, se estima que unas 11.000 personas podrían estar enterradas bajo los escombros de viviendas destruidas por los bombardeos.
Según cifras publicadas por la revista médica The Lancet, el número real de muertos podría ascender a 186.000 desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Estas estimaciones incluyen víctimas tanto directas como indirectas de las acciones militares. La situación humanitaria en el enclave también ha provocado un desplazamiento masivo de casi la totalidad de los 2,4 millones de habitantes de Gaza, generando preocupación en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con las acciones militares en Gaza.