Washington, DC — Con la aprobación final por parte del gobierno israelí del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros, se abre el escenario para que Tel Aviv detenga una ofensiva que, hasta ahora, ha aniquilado gran parte de Gaza, una región densamente urbanizada, y desplazado a la mayoría de los 2,4 millones de habitantes del enclave antes de la agresión.
Sin embargo, a la sombra de este acuerdo, es innegable que la inacción del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, contrasta drásticamente con el empuje agresivo del presidente electo, Donald Trump, cuya influencia, según muchos expertos, fue clave para obligar a los líderes israelíes a actuar cuando la diplomacia fracasó.
“El legado de Biden será el genocidio”, señala Kathy Kelly, nominada al Premio Nobel de la Paz y co-coordinadora de Voices for Creative Nonviolence, en declaraciones a TRT World. “Sus acciones —o la falta de ellas— han permitido esta carnicería”.
Trump, por su parte, instó al alto el fuego con una urgencia que Biden pareció carecer.
“Francamente, mejor que esté hecho antes de que jure el cargo”, declaró Trump, forzando a Netanyahu a actuar.
Este frágil alto el fuego, negociado tras intensas conversaciones, dista mucho de ser la paz integral que la población de Gaza necesita desesperadamente.
Aunque podría ofrecer un alivio temporal, los daños causados a la población y la infraestructura de Gaza son apocalípticos.
Frágil momento de alivio
Aunque el alto el fuego inmediato representa un momento frágil de alivio, los expertos advierten contra cualquier optimismo prematuro. Señalan que Israel no ha cambiado su estrategia a largo plazo y que el sufrimiento de Gaza probablemente continuará.
“Estados Unidos (bajo la administración Biden) proporcionó a Israel bombas, misiles y asistencia de vigilancia que se han utilizado para nivelar comunidades enteras en Gaza. Las acciones de Biden hicieron posible esta matanza”, afirma Kelly.
Ahora, con la tinta del acuerdo de alto el fuego aún fresca, las implicaciones geopolíticas ya comienzan a tomar forma.
Jennifer Loewenstein, reconocida activista judía por la paz y exdirectora asociada de estudios de Medio Oriente en la Universidad de Wisconsin-Madison, critica duramente la falta de acción de Biden.
“A diferencia del presidente Biden, el presidente electo Donald Trump presionó de manera real a Netanyahu para que aceptara el acuerdo de alto el fuego. Trump dejó claro que no quería guerras de fondo el día de su investidura, así que no le dio al primer ministro israelí más opción que aceptarlo”, explicó Loewenstein en una conversación con TRT World.
“Lo que esto demuestra más que cualquier otra cosa es el nivel de complicidad de Biden en el genocidio israelí contra los palestinos”.
El acuerdo de alto el fuego, como señala Loewenstein, es inquietantemente similar a uno propuesto por Biden a principios de año, pero la insistencia de Netanyahu en condiciones adicionales aseguró su fracaso.
“Este ha sido el patrón durante toda la administración Biden: afirmar que se está impulsando un acuerdo de alto el fuego, anunciar que los negociadores ‘trabajan sin descanso’ para llegar a un acuerdo, informar al público que se ha alcanzado un acuerdo, y tan pronto como Netanyahu lo rechaza, culpar a Hamás por el fracaso”.
Este fracaso repetido, según Loewenstein, “no solo demuestra la profundidad de la complicidad de EE.UU. en la guerra genocida de Israel, sino que también revela una bancarrota moral. Biden se negó repetidamente a ejercer presión real sobre Netanyahu, premiándolo una y otra vez con acuerdos de armas por miles de millones de dólares”.
El mundo contiene la respiración
Esta inacción contrasta drásticamente con el enfoque más activo de Trump, cuya insistencia en un alto el fuego “no fue solo retórica política; fue un desafío directo a las estructuras de poder que mantienen funcionando la maquinaria de guerra”, afirma Loewenstein.
Su decisión de asegurar la paz antes de su investidura, añade, refleja la diferencia entre los dos hombres. Mientras Biden permitió que Netanyahu dictara los términos, Trump, a pesar de sus fallos, forzó una resolución.
Loewenstein asegura: “Todo lo demás durante la carrera de Biden palidecerá en comparación, y más con el tiempo, una vez que se haga evidente la magnitud y el alcance del genocidio en Gaza y de la complicidad de Washington”.
De cara al futuro, los analistas advierten que cualquier alto el fuego podría ser efímero, ya que las dinámicas subyacentes de la ofensiva israelí siguen sin cambios.
El gobierno de Netanyahu, argumentan, no tiene incentivos para buscar una paz duradera con Gaza.
“La intención es reducir aún más la Franja de Gaza, obligando a los habitantes del norte de Gaza a desplazarse hacia el sur, hacia Deir Al Balah y más allá”, afirma Loewenstein.
“Los colonos han puesto sus esperanzas en recolonizar el norte y, eventualmente, toda la que fue la Franja de Gaza”.
Mientras el mundo contiene la respiración ante una paz que parece inalcanzable, una cosa es clara: el verdadero costo del legado de Biden será su fracaso moral y político en Gaza.
“El primer genocidio del siglo XXI definirá para siempre el legado de Biden”, dice Kelly. “Él podría haber detenido esto, pero no lo hizo” concluyó.