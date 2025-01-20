Durante cuatro días, los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC han desatado el miedo y desplazamientos forzados en la región del Catatumbo en el noreste de Colombia, justo en la frontera con Venezuela. Al menos 80 personas murieron en los primeros tres días, mientras los desplazados ya se cuentan en más de 11.000, según las autoridades.

"Tenemos un resultado que es muy triste: más de 80 personas asesinadas, más de 20 heridos", expresó en un video William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, donde se ubica la región del Catatumbo.

Por su parte, Iris Marín, titular de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que "estamos ante una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo, si es que esta no es la mayor (...). En solo cuatro días, se reportan al menos 11.000 personas desplazadas y pueden ser muchas más”, alertó. Y añadió que "hay ataques indistintos a combatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro", añadió.

Más de 800 de esos miles de desplazados colombianos cruzaron hacia Venezuela, informó el Ministerio del Interior de este país. "Un total de 812 desplazados han sido asistidos en los cuatro puntos de atención humanitaria, instalados por el Gobierno bolivariano en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, desde el jueves hasta este domingo", señaló la cartera de Estado en una publicación en Instagram. "Entre los asistidos se encuentran 352 hombres, 258 mujeres y 202 niños”, completaron las autoridades venezolanas.

Aterrorizados por la violencia, cientos de colombianos y venezolanos, cargando apenas sus mochilas y con bebés en brazos, han huido en gabarras improvisadas hacia Venezuela, donde el gobierno activó un "operativo especial" para atender a los desplazados en dos municipios fronterizos.

La venezolana Anyeeris Manzano, de 20 años, cruzó el domingo el río limítrofe Tarra para volver a su nación, de la que escapó hace seis años por la situación económica. "Me da miedo que haya un enfrentamiento y que uno esté por ahí también, los hijos de uno", declaró la joven a la agencia de noticias AFP. "Es triste tener que huir por las guerras", añadió.

Por su parte, el colombiano Geovanny Valero, un agricultor de 45 años, espera que “se componga” la situación en el Catatumbo para regresar. "A uno como colombiano, le da dolor dejar su país", relató.

La colombiana Jenny Díaz, profesora de Tibú de 36 años, huyó hacia Venezuela con sus dos hijos, una hermana y tres sobrinos. Con su mano en el pecho explica que escapó "por todo el miedo que se siente, la zozobra por la guerra que hay entre los grupos armados".

Ayuda humanitaria y rescate de personas, las prioridades de Colombia

El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Militares se han centrado en el envío de ayuda humanitaria y el rescate de personas en riesgo por los combates entre el ELN y la disidencia de las FARC, que no se acogió al acuerdo de paz logrado en 2016 entre esa guerrilla y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

"Se ha producido la extracción de importantes líderes de la región, de firmantes de paz, pero también de familias de firmantes", explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras una reunión del consejo de seguridad en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

El gobierno está evaluando las necesidades y los recursos para atender la difícil situación del Catatumbo. Este domingo llegó un avión de Bogotá con 25 toneladas de ayuda para las personas que están en albergues de Ocaña, la principal ciudad de la zona, donde se ha refugiado buena parte de la población rural del Catatumbo.

Marín, de la Defensoría del Pueblo, aseguró que desde noviembre de 2024 alertaron sobre la "inminente" violencia que "se podía presentar si no se tomaban medidas", y pidió "mayor presencia de la fuerza pública". "Es una disputa, de una parte, por las rentas ilegales, por el control poblacional y por el control de la frontera con Venezuela", añadió.

¿Qué sabemos de los enfrentamientos?