Actuar con “con una velocidad y fuerzas históricas”. Esa fue una de las promesas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante el mitin que realizó este domingo en el Capital One Arena de Washington, un día antes de su investidura.

"A partir de mañana, actuaré con una velocidad y una fuerza históricas, y solucionaré cada una de las crisis que enfrenta nuestro país. Tenemos que hacerlo", dijo Trump a la multitud reunida.

A menos de 24 horas de asumir su segundo mandato, Trump destacó los logros económicos alcanzados tras las elecciones que ganó en noviembre, al afirmar que “el mercado de valores se ha disparado” y que el “Bitcoin ha batido un récord tras otro”.

También mantuvo la coherencia en las críticas que a menudo lanzó durante su campaña contra la gestión del presidente saliente Joe Biden. Calificó el gobierno anterior como una "administración fallida", y prometió "acabar con el reinado de un ‘establishment’ político fallido y corrupto". Además anticipó que revertirá las órdenes ejecutivas realizadas por la administración saliente.

"Mañana, al mediodía, se cierra el telón de cuatro largos años de decadencia estadounidense y comenzamos un nuevo día de fortaleza y prosperidad, dignidad y orgullo estadounidenses", dijo a sus partidarios.

Trump también se adjudicó el mérito del acuerdo de alto el fuego en Gaza, desestimando a Biden: "Logramos más sin ser presidente aún de lo que ellos lograron en cuatro años siendo presidentes". A pesar de ello, advirtió sobre la fragilidad de este alto al fuego: "Si nos respetan, se mantendrá. Si no nos respetan, todo se desmoronará".

Entre sus promesas más llamativas, Trump destacó su intención de publicar archivos secretos relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr., una medida que podría generar amplio interés y controversia.

A sus 78 años, Trump asumirá oficialmente la presidencia al mediodía de este lunes 20 de enero, hora local, en una ceremonia que marcará el inicio de lo que promete ser un periodo de cambios drásticos en el país. Poco después, le esperan una avalancha de órdenes ejecutivas listas para ser implementadas.

Pero, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Y qué se puede esperar?

Deportaciones masivas y endurecimiento de la política migratoria

“Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras”: como ya ocurrió durante la campaña electoral, la migración será un tema central en las primeras medidas de Trump. Justamente, el próximo mandatario ya anunció que implementará rápidamente una dura política contra la inmigración irregular, con redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y deportaciones que podrían comenzar este mismo martes, posiblemente en Chicago, de acuerdo a múltiples reportes. Tom Homan, futuro encargado del manejo de la frontera, reafirmó que la prioridad de ICE será buscar a quienes representen amenazas para la seguridad pública y nacional.

En esa línea, Trump planea lanzar el mayor programa de deportación en la historia de EE.UU. Se espera que declare una emergencia nacional para aumentar la seguridad en la frontera sur y facilitar la deportación de, potencialmente, millones de personas Asimismo, es probable que termine con la política de “captura y liberación”, que permite dejar en libertad a los migrantes detenidos mientras sus casos se gestionan en el sistema judicial. A eso se suman planes de completar el muro fronterizo con México, establecer nuevos centros de detención de inmigrantes y expandir el poder ejecutivo para acelerar los procesos de deportación.

También se prevé la reinstauración de su programa “Quédate en México”, que exige que los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en México mientras se procesan sus casos. Finalmente, entre las propuestas más controvertidas, el nuevo presidente podría intentar poner fin a la ciudadanía por nacimiento, si bien el proceso puede no ser posible por la vía ejecutiva, al tratarse de un derecho constitucional.

Aumento de aranceles a la importación

Entre los temas con mayor prioridad para el futuro presidente se encuentra el comercio. Trump ha prometido imponer aranceles de hasta el 25% a importaciones de países clave como Canadá y México, y una tarifa adicional del 10% a los países con penalizaciones ya vigente, como China.