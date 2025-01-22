El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró un día de luto nacional en el país este miércoles por el incendio que se propagó en un hotel de la provincia de Bolu, en el que al menos 76 personas perdieron la vida.

Erdogan expresó sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas, y oró por su paz y la pronta recuperación de los heridos. El mandatario también aseguró que los responsables de la tragedia, ya sea por negligencia o falta de ética, enfrentarán la justicia.

"Este es un momento para la solidaridad, la unidad y la compasión, no para debates políticos", afirmó Erdogan, instando a todos los sectores, incluidos los actores políticos, los medios de comunicación y las administraciones locales, a respetar el duelo de la nación en este momento difícil.

El mandatario también les deseó fortaleza y paciencia a las familias en duelo y expresó su esperanza de que Türkiye esté protegida de tragedias tan desgarradoras en el futuro.

Un devastador incendio arrasó un hotel de 12 pisos, en un popular centro de esquí en el noroeste de Türkiye, durante la madrugada de este martes, según informaron las autoridades.

Al menos 51 personas resultaron heridas en el incendio del hotel Grand Kartal de Kartalkaya, en las montañas de Koroglu de la provincia de Bolu, a unos 300 kilómetros al este de Estambul.

Alto el fuego en Gaza y Siria