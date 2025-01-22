Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad y el establecimiento de un nuevo gobierno en Siria, Türkiye reabrió su consulado general en Alepo este lunes.

El consulado, que había suspendido sus operaciones en el año 2012, luego del comienzo de la guerra civil siria, celebró su reapertura este lunes en presencia de varios funcionarios.

Entre los funcionarios que asistieron, se encuentra el embajador Burhan Koroglu, encargado de negocios interino de la Embajada de Türkiye en Damasco, y Hakan Cengiz, el cónsul general en Alepo.