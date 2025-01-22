El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó su mandato con una vertiginosa demostración de poder: firmó una avalancha de órdenes ejecutivas e indultó a casi todos sus seguidores que participaron en los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero no se detuvo ahí: les advirtió a China y a la Unión Europea sobre posibles aranceles, también planteó sanciones a Rusia, promocionó un proyecto de inteligencia artificial de 500.000 millones de dólares y se adjudicó el mérito de la tregua en Gaza.

Durante su primera conferencia de prensa desde la Casa Blanca, la noche de este martes, Trump reveló sus planes para imponer aranceles a la Unión Europea y un impuesto del 10% a los bienes chinos a partir del 1 de febrero, bajo el argumento del flujo de fentanilo desde China hacia México y Canadá.

Los países europeos enfrentarán aranceles aduaneros, "la única manera" de que Estados Unidos "sea tratado como es debido", aseguró el presidente Donald Trump. "La Unión Europea es muy, muy mala con nosotros", indicó, reafirmando su postura firme sobre el comercio internacional. "Tenemos un déficit comercial con la UE de 350.000 millones de dólares", insistió.

Trump añadió que su administración estaba evaluando implementar un arancel del 10% a los bienes importados desde China a partir del 1 de febrero debido al tráfico de fentanilo. El presidente señaló además que ya había impuesto aranceles significativos a Beijing durante su primer mandato.

Guerra en Ucrania y ofensiva en Gaza

En cuanto a la guerra en Ucrania, Trump insinuó la posibilidad de sanciones adicionales contra Rusia, dependiendo de la disposición del presidente Vladimir Putin para participar en conversaciones de paz. "Son probables", respondió cuando se le preguntó sobre nuevas medidas.

Sus comentarios sobre este conflicto fueron directos: "Esta guerra nunca debería haber comenzado. Si hubieran tenido un presidente competente, que no fue el caso, la guerra no habría ocurrido. La guerra en Ucrania nunca habría sucedido si yo fuera presidente".

Ahora bien, también dijo que Estados Unidos "examinará" la posibilidad de continuar con la ayuda militar a Ucrania, que asciende a decenas de miles de millones de dólares desde que estalló el conflicto en febrero de 2022. "Estamos hablando con el presidente ucraniano", afirmó. Y añadió: "Conversaremos muy pronto con el presidente ruso Vladimir Putin y veremos qué pasa".

Trump había prometido en su campaña electoral poner fin a la guerra en Ucrania durante sus primeras 24 horas como presidente.

En cuanto a la ofensiva en Gaza, Trump también criticó la gestión del expresidente Joe Biden, al señalarlo de no poder asegurar un acuerdo de tregua e intercambio de prisioneros más pronto."Biden no pudo lograrlo", dijo. "Solo la presión que ejercí como fecha límite permitió que se lograra".

"Los rehenes están comenzando a regresar. Si yo no estuviera aquí, nunca regresarían... Todos habrían muerto", añadió el nuevo presidente.

Además culpó a la "debilidad" de la administración Biden por la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, afirmando que nunca debería haber sucedido. "Nadie debería estar muerto. Pero debido a la debilidad, lo permitieron, y luego fue un desastre... Hace seis meses, habrían tenido 11 rehenes más vivos".

Elon Musk y TikTok

En cuanto al sector tecnológico y el desafío que TikTok enfrenta en Estados Unidos, Trump expresó su disposición a que Elon Musk compre la plataforma. En esa línea, propuso un acuerdo en el que EE.UU. tomaría la mitad de la propiedad de la aplicación.

"Lo que estoy pensando es en decirle a alguien que la compre y le de la mitad a Estados Unidos. Mitad, y les daremos el permiso. Y tendrán un gran socio, Estados Unidos", dijo, proponiendo una asociación entre Musk y el país.

Para salvar las operaciones de la empresa en Estados Unidos, Trump también sugirió el lunes la idea de una asociación 50-50 entre "Estados Unidos" y su propietario chino ByteDance, aunque no dio detalles sobre cómo podría lograrse algo así.

Justamente, este lunes, el nuevo presidente firmó un decreto que suspende durante 75 días la prohibición contra TikTok en Estados Unidos hasta que su propietario chino ByteDance la venda.