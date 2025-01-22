Las condolencias a Türkiye por la tragedia del incendio en un hotel de la provincia de Bolu, en el que murieron al menos 76 personas, no tardaron en llegar. La comunidad internacional se solidarizó con el país, donde este miércoles se declaró un día de luto nacional.
Cuba
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, expresó sus “más sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Türkiye por las víctimas ocasionadas por el incendio ocurrido en la provincia de Bolu”. Y también trasladó sus “deseos de pronta recuperación a los heridos”.
España
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió un emotivo mensaje en X sobre la tragedia. El líder dijo estar “profundamente consternado por el terrible incendio”, y aseguró que España está con Türkiye “en esta tragedia”. “Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo turco en este momento de tristeza y dolor”, añadió.
Unión Europea
Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, escribió: "Apoyo de todo corazón a los valientes equipos de rescate que están trabajando incansablemente para controlar las llamas. Estamos junto a Türkiye en este doloroso momento y ofrecemos nuestras condolencias a las familias y amigos de las víctimas del incendio".
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su solidaridad con Türkiye por las decenas de personas muertas y heridas en el incendio de un hotel en la provincia de Bolu.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos compartió sus más profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Türkite, así como a las familias de las personas fallecidas en esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.
Rusia
El presidente Vladimir Putin expresó sus condolencias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en un telegrama publicado en la página web del Kremlin: "Estimado señor presidente, acepte mis más profundas condolencias por las trágicas consecuencias del incendio ocurrido en la estación de esquí de la provincia de Bolu. Le pido que transmita sus palabras de condolencia y apoyo a las familias y amigos de las víctimas, así como sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos".
Bielorrusia
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó sus condolencias al Erdogan. Según un comunicado del servicio de prensa del mandatario, este señaló: "Le pido que acepte mis sinceras palabras de apoyo y solidaridad en nombre del pueblo de Bielorrusia y en mi nombre en este momento difícil. Expreso mi más sentido pésame a todos los afectados por esta tragedia. Deseo fortaleza y coraje a las familias de las víctimas y una pronta recuperación a los heridos".
Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó sus condolencias a Türkiye: "Estamos profundamente entristecidos por la terrible tragedia ocurrida en una estación de esquí, donde muchas personas murieron en un incendio. Expreso mis condolencias al presidente Erdogan, a todo el pueblo turco, a las familias y seres queridos de las víctimas, así como a todos los heridos. Deseo una pronta recuperación a todos los heridos. Ucrania comparte el dolor del pueblo turco en este momento difícil".
Alemania
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, envió sus condolencias a Erdogan. Según un comunicado publicado por su oficina, Steinmeier le escribió: "Me entristeció profundamente saber del incendio en el hotel de la estación de esquí Kartalkaya, en el que murieron muchas personas”.
Y añadió: “Estimado señor presidente, en nombre de mis conciudadanos y en el mío propio, permítame expresarle mis más profundas condolencias a usted y a sus ciudadanos. Mis pensamientos están con las víctimas de esta tragedia, que ocurrió durante sus vacaciones. Para sus familias y amigos, esta es una pérdida repentina y un dolor incomprensible”.
El presidente alemán también deseó una pronta recuperación a los heridos y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Grecia
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis señaló en las redes sociales X: "Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas en la estación de esquí de Bolu, Türkiye. En nombre de Grecia, expreso mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a los heridos".
Azerbaiyán
El presidente de Azerbaiyan, Ilham Aliyev, envió una carta al presidente Erdogan: "Estimado señor presidente, mi querido hermano. Estamos profundamente consternados por la noticia de la muerte de un gran número de personas como resultado de un incendio en un hotel en la estación de esquí Kartalkaya de la provincia de Bolu. Compartiendo su dolor por esta tragedia, en mi propio nombre y en nombre del pueblo de Azerbaiyán, expreso con profundo pesar mis condolencias a usted, a las familias y seres queridos de las víctimas, al hermano pueblo turco, y deseo una pronta recuperación a los heridos".