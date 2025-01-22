Las condolencias a Türkiye por la tragedia del incendio en un hotel de la provincia de Bolu, en el que murieron al menos 76 personas, no tardaron en llegar. La comunidad internacional se solidarizó con el país, donde este miércoles se declaró un día de luto nacional.

Cuba

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, expresó sus “más sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Türkiye por las víctimas ocasionadas por el incendio ocurrido en la provincia de Bolu”. Y también trasladó sus “deseos de pronta recuperación a los heridos”.

España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió un emotivo mensaje en X sobre la tragedia. El líder dijo estar “profundamente consternado por el terrible incendio”, y aseguró que España está con Türkiye “en esta tragedia”. “Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo turco en este momento de tristeza y dolor”, añadió.

Unión Europea

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, escribió: "Apoyo de todo corazón a los valientes equipos de rescate que están trabajando incansablemente para controlar las llamas. Estamos junto a Türkiye en este doloroso momento y ofrecemos nuestras condolencias a las familias y amigos de las víctimas del incendio".

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su solidaridad con Türkiye por las decenas de personas muertas y heridas en el incendio de un hotel en la provincia de Bolu.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos compartió sus más profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Türkite, así como a las familias de las personas fallecidas en esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.

Rusia

El presidente Vladimir Putin expresó sus condolencias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en un telegrama publicado en la página web del Kremlin: "Estimado señor presidente, acepte mis más profundas condolencias por las trágicas consecuencias del incendio ocurrido en la estación de esquí de la provincia de Bolu. Le pido que transmita sus palabras de condolencia y apoyo a las familias y amigos de las víctimas, así como sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos".