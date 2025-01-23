En una nueva tragedia de desplazamiento para el pueblo palestino, más de 2.000 familias del campo de refugiados de Yenín han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la invasión militar que lanzaron las fuerzas de ocupación israelíes este martes.

En el tercer día de agresiones consecutivas, las tropas han bloqueado todos los accesos al campamento, secuestrado a varios residentes y dejado una estela de destrucción a su paso. En consecuencia, las familias se han dispersado a los pueblos cercanos bajo condiciones difíciles, sin artículos de primera necesidad, alertó Bashir Matahin, responsable de relaciones públicas del municipio.

"Se registró un desplazamiento a gran escala antes de que el ejército israelí, por la tarde, impidiera a los residentes salir y les informara de que lo intentaran de nuevo la mañana del jueves", dijo.

Las familias desplazadas narran con indignación cómo el Ejército israelí los obligó a abandonar sus viviendas a pie, incluidos ancianos y personas enfermas, en medio de una situación desesperante.

Mohammad Jarar, alcalde de Yenín, denunció que Israel está ejecutando una estrategia de desplazamiento masivo y advirtió sobre la devastación causada por las fuerzas de ocupación, calificándola de "criminal".

También señaló que maquinaria pesada está siendo empleada para destruir infraestructura y calles, mientras el campamento permanece sitiado. "Yenín parece una ciudad fantasma. No hay nadie caminando por sus calles", declaró.

La situación humanitaria también se agrava. Las aldeas cercanas, que ahora acogen a los desplazados, hacen lo posible por cubrir las necesidades básicas, aunque las condiciones son precarias. Un funcionario local describió la situación como "terrible", reflejo de la falta de recursos y de la incertidumbre que enfrentan las familias expulsadas.

Periodistas que intentan documentar la operación israelí también han denunciado hostigamiento. Reporteros de la agencia de noticias Anadolu aseguran que se utilizan excavadoras israelíes para obstaculizar su trabajo.

Hasta el momento, los ataques han dejado al menos 12 palestinos muertos y 40 heridos en la zona, según cifras de las autoridades palestinas. Las familias, muchas de las cuales vivían en el campo desde que fueran expulsadas de sus tierras durante la Nakba, ahora enfrentan el desarraigo, sin saber hasta cuándo.

El ejército israelí, por su parte, anunció que la operación, denominada "Muro de Hierro", se extenderá durante varios días.

Fuerzas israelíes detienen a 22 palestinos

Además, las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron, desde la noche del miércoles hasta la mañana de este jueves, al menos a 22 ciudadanos de Cisjordania ocupada, entre ellos una mujer y varios exprisioneros.

En un comunicado conjunto, la Organización de Prisioneros y la Comisión de Asuntos de los Prisioneros explicaron que las detenciones se llevaron a cabo en las provincias de Hebrón, Nablus, Tulkarem, Ramala y Jerusalén.