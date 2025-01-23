En una nueva tragedia de desplazamiento para el pueblo palestino, más de 2.000 familias del campo de refugiados de Yenín han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la invasión militar que lanzaron las fuerzas de ocupación israelíes este martes.
En el tercer día de agresiones consecutivas, las tropas han bloqueado todos los accesos al campamento, secuestrado a varios residentes y dejado una estela de destrucción a su paso. En consecuencia, las familias se han dispersado a los pueblos cercanos bajo condiciones difíciles, sin artículos de primera necesidad, alertó Bashir Matahin, responsable de relaciones públicas del municipio.
"Se registró un desplazamiento a gran escala antes de que el ejército israelí, por la tarde, impidiera a los residentes salir y les informara de que lo intentaran de nuevo la mañana del jueves", dijo.
Las familias desplazadas narran con indignación cómo el Ejército israelí los obligó a abandonar sus viviendas a pie, incluidos ancianos y personas enfermas, en medio de una situación desesperante.
Mohammad Jarar, alcalde de Yenín, denunció que Israel está ejecutando una estrategia de desplazamiento masivo y advirtió sobre la devastación causada por las fuerzas de ocupación, calificándola de "criminal".
También señaló que maquinaria pesada está siendo empleada para destruir infraestructura y calles, mientras el campamento permanece sitiado. "Yenín parece una ciudad fantasma. No hay nadie caminando por sus calles", declaró.
La situación humanitaria también se agrava. Las aldeas cercanas, que ahora acogen a los desplazados, hacen lo posible por cubrir las necesidades básicas, aunque las condiciones son precarias. Un funcionario local describió la situación como "terrible", reflejo de la falta de recursos y de la incertidumbre que enfrentan las familias expulsadas.
Periodistas que intentan documentar la operación israelí también han denunciado hostigamiento. Reporteros de la agencia de noticias Anadolu aseguran que se utilizan excavadoras israelíes para obstaculizar su trabajo.
Hasta el momento, los ataques han dejado al menos 12 palestinos muertos y 40 heridos en la zona, según cifras de las autoridades palestinas. Las familias, muchas de las cuales vivían en el campo desde que fueran expulsadas de sus tierras durante la Nakba, ahora enfrentan el desarraigo, sin saber hasta cuándo.
El ejército israelí, por su parte, anunció que la operación, denominada "Muro de Hierro", se extenderá durante varios días.
Fuerzas israelíes detienen a 22 palestinos
Además, las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron, desde la noche del miércoles hasta la mañana de este jueves, al menos a 22 ciudadanos de Cisjordania ocupada, entre ellos una mujer y varios exprisioneros.
En un comunicado conjunto, la Organización de Prisioneros y la Comisión de Asuntos de los Prisioneros explicaron que las detenciones se llevaron a cabo en las provincias de Hebrón, Nablus, Tulkarem, Ramala y Jerusalén.
Según la organización de derechos humanos Addameer, actualmente hay 10.400 prisioneros políticos palestinos en cárceles y centros de detención israelíes. Entre ellos, 320 son menores de edad y 88 son mujeres.
Desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, más de 800.000 palestinos han sido detenidos por Israel, cifra que, según un informe de 2017 de Addameer, podría haberse acercado al millón actualmente.
La ONU advierte a Israel sobre ataques mortales en Cisjordania ocupada
Estas mortales agresiones han sido denunciadas reiteradamente por parte de la ONU. En un comunicado esta semana, el portavoz adjunto Farhan Haq advirtió que Israel “está poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas al tiempo que destruye infraestructuras tan básicas como carreteras, electricidad y tuberías de agua”.
Además, Haq denunció la situación crítica en el Hospital Gubernamental de Yenín, ubicado en el norte de Cisjordania ocupada. El hospital, que se encuentra sin acceso a agua ni electricidad debido a los bloqueos, depende ahora de las menguantes reservas de agua de los tanques de emergencia, los cuales fueron instalados hace apenas unas semanas en preparación para este tipo de situaciones. La asignación de estos recursos ha sido gestionada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
"Los socios de la ONU están dispuestos a rellenar el agua y las reservas completas del hospital tan pronto como consigan acceder a las instalaciones", señaló Haq, enfatizando la disposición de la organización para asistir a las víctimas de la crisis humanitaria que se vive en la zona.
Cisjordania ocupada y Gaza: un genocidio en curso
La violencia en Cisjordania ocupada no cesa. Desde el inicio de la agresión israelí en octubre de 2023, más de 870 palestinos han muerto y más de 6.700 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud palestino.
En Gaza, la magnitud de la barbarie ha alcanzado proporciones devastadoras. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 47.000 personas han perdido la vida, en su mayoría mujeres y niños, y más de 110.700 han quedado heridas.
La destrucción masiva, el desplazamiento forzoso y la aniquilación sistemática de la población palestina han creado una crisis humanitaria sin igual, mientras más de 11.000 personas siguen desaparecidas.
A pesar de la reciente entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego, que buscaba establecer una calma temporal, la violencia continúa. Este acuerdo, estructurado en tres fases e impulsado por un intercambio de prisioneros, aspira a una tregua permanente, pero la retirada definitiva de las fuerzas israelíes del enclave aún parece una meta distante.
En este contexto, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus actos en Gaza.
A su vez, la Corte Internacional de Justicia dictó en julio una resolución que considera ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos, exigiendo la evacuación de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.