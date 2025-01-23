Ante la oleada de violencia que desde hace una semana azota la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que empezará una ofensiva militar. Los enfrentamientos que se desataron entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC dejan al menos 80 muertos, más de 38.000 desplazados y un reino de terror en la zona.

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, dio a conocer este miércoles que el Gobierno comenzará la ofensiva contra el ELN. Según el funcionario, el gobierno decidió “utilizar todos los instrumentos constitucionales y legales” para “para pasar a la ofensiva y para restablecer la normalidad para los habitantes del Catatumbo".

Desde la ciudad de Cúcuta, donde se concentran la mayoría de los desplazados por la violencia, Cristo dijo que la ofensiva no es “solamente en el tema militar, de seguridad, sino también en (...) la transformación del territorio".

Por su parte, el Ejército señaló ese mismo día que había dado inicio a las “operaciones defensivas”. "Hemos utilizado la artillería. Estamos adelantando operaciones ofensivas, pero también operaciones para controlar los corredores de movilidad y llevarles seguridad a las personas que están en los centros urbanos", declaró el general Eric Rodríguez, jefe de operaciones del Ejército.

Gobierno: El ELN buscaba apropiarse de la frontera

En sus declaraciones, el ministro aseguró que la ofensiva del ELN tenía el objetivo de "apropiarse de la renta de la coca, del narcotráfico" y "ejercer un control territorial sobre la zona de frontera colombo-venezolana en esa parte del Catatumbo". También anticipó que el gobierno tomará "distintas medidas" para fortalecer la presencia militar en la frontera e impedir a este grupo cumplir su objetivo.

En relación a la ola de violencia a manos del ELN, Cristo sostuvo que fue "una operación con sevicia, una operación premeditada (...), irrespetando todas las normas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario”.

El jueves 16 de enero, el ELN comenzó una ofensiva contra una disidencia de las FARC, un frente del Estado Mayor de los Bloques, que ha puesto en jaque a la población. Esa arremetida del ELN rompió una tregua con disidencias de las FARC y desafió al Gobierno del presidente Petro, quien llegó al poder con el compromiso de buscar una salida negociada con ese grupo.

En ese momento, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, también indicó que miembros del ELN “han sacado a la gente de las casas y la han asesinado de manera miserable, violándole todos los derechos humanos a las personas”.

"Rezamos para que todo se calme”

La cantidad de desplazados en los últimos seis días es inédita desde que las FARC dejaron las armas tras un acuerdo en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. La mayor parte de ellos se concentran en estadios y otros escenarios deportivos en Cúcuta y Ocaña, otra ciudad cercana al departamento de Norte de Santander.