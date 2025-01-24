El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su intención de reunirse pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania y lamentó la gran cantidad de vidas perdidas.

"Realmente me gustaría poder reunirme con el presidente Putin pronto para terminar esa guerra", dijo Trump, quien regresó a la Casa Blanca el lunes, en una videoconferencia durante su participación en remoto en el Foro Económico Mundial en Davos.

En la antesala de su victoria electoral el 5 de noviembre, Trump ya había afirmado en varias ocasiones que lograría un acuerdo entre Ucrania y Rusia desde su primer día en el cargo, si no antes. Sin embargo, sus asesores ahora reconocen que la guerra podría tardar varios meses en resolverse.

"No se trata sólamente de un asunto económico, sino que millones de vidas están siendo desperdiciadas. Es una carnicería. Tenemos que detener esa guerra", afirmó.

Trump también dijo que los esfuerzos de EE.UU. para asegurar un acuerdo de paz estaban en marcha, pero no proporcionó detalles. "Es muy importante lograrlo” dijo en referencia al acuerdo. “Es un campo de matanza absoluto, es hora de acabar con esto", recalcó.

Bajada inmediata de las tasas de interés

Trump también se comprometió a exigir recortes inmediatos de las tasas de interés, diciendo: "Con los precios del petróleo cayendo, exigiré que las tasas de interés bajen de inmediato. Y de igual manera, deberían bajar en todo el mundo".