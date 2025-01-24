ORIENTE MEDIO
Un millón de niños en Gaza necesitan ayuda psicológica, según la ONU
Los niños de Gaza que sobrevivieron a la ofensiva israelí sufren graves secuelas traumáticas, como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, por lo que necesitan apoyo psicológico urgente.
El nuevo año ha traído más muerte y sufrimiento para los niños de Gaza. AA / AA
24 de enero de 2025

La mortífera agresión israelí sobre Gaza ha dejado secuelas profundas en los más pequeños: al menos un millón de niños necesitan con urgencia apoyo psicológico y psicosocial debido a la depresión, la ansiedad y pensamientos suicidas, según la ONU.

Tom Fletcher, secretario adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, destacó este jueves que la magnitud de esta tragedia afecta a toda una generación, que ahora enfrenta un trauma emocional y psicológico sin precedentes.

Citando datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Fletcher describió que "niños han sido asesinados, privados de comida y han muerto de frío” y que también muchos “han quedado mutilados, huérfanos o separados de sus familias".

Además, según estimaciones conservadoras, más de 17.000 niños se encuentran sin sus familias en Gaza, añadió.

Por otra parte, el Ministerio de Salud palestino informó que al menos 38.000 niños palestinos han quedado huérfanos desde octubre de 2023. Zaher al-Wahidi, funcionario del ministerio, detalló que "aproximadamente 32.151 niños perdieron a sus padres, 4.417 a sus madres y 1.918 quedaron sin ambos progenitores". Además, al menos 13.901 mujeres quedaron viudas a causa de los ataques.

Al-Wahidi hizo un llamado urgente: "Estas cifras reflejan la magnitud del sufrimiento que ha sufrido la población de Gaza, lo que exige que todos trabajemos de manera urgente para aliviar el dolor de los huérfanos y las familias afectadas, y para reconstruir sus vidas".

Un alivio tras 15 meses de ataques

"El alto el fuego ha proporcionado un respiro vital frente a las hostilidades implacables para los palestinos", afirmó Fletcher durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la difícil situación de los niños en Gaza.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU subrayó la importancia de sostener el cese del fuego en toda Gaza y añadió que "el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, junto con la ausencia de hostilidades y la casi total desaparición de saqueos criminales en los últimos días, han mejorado significativamente nuestra capacidad operativa".

En este sentido, Fletcher instó a la comunidad internacional a actuar para aumentar la asistencia humanitaria, y destacó el rol de UNRWA como una de las organizaciones y agencias humanitarias clave en los esfuerzos por hacer llegar ayuda.

Además, subrayó la necesidad de que "altos volúmenes de ayuda" lleguen a Gaza y señaló que la ONU solicitó de forma urgente 4.070 millones de dólares para atender las necesidades de tres millones de personas en Gaza y Cisjordania ocupada, con la mayor parte destinada al enclave.

"Financiar este llamamiento es esencial para cubrir necesidades masivas y mantener el alto el fuego", añadió Fletcher.

Israel viola el acuerdo de alto el fuego

A pesar del acuerdo de alto el fuego firmado entre Tel Aviv y Hamás, la agresión israelí en Gaza continúa. Este jueves, dos palestinos murieron y otros resultaron heridos en ataques en el sur y el centro de Gaza.

Asimismo, en el sur del enclave, un ataque de artillería israelí contra una casa en el barrio de Tel Al-Sultan, en el oeste de Rafah, dejó varias víctimas, según una fuente médica, aunque no brindó más detalles.

Por otro lado, otra fuente médica informó que un palestino herido fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al Balah, en el centro de Gaza, después de recibir disparos de las fuerzas israelíes estacionadas en las zonas orientales del campo de refugiados de Al-Bureij.

FUENTE:TRT Español y agencias
