La mortífera agresión israelí sobre Gaza ha dejado secuelas profundas en los más pequeños: al menos un millón de niños necesitan con urgencia apoyo psicológico y psicosocial debido a la depresión, la ansiedad y pensamientos suicidas, según la ONU.

Tom Fletcher, secretario adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, destacó este jueves que la magnitud de esta tragedia afecta a toda una generación, que ahora enfrenta un trauma emocional y psicológico sin precedentes.

Citando datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Fletcher describió que "niños han sido asesinados, privados de comida y han muerto de frío” y que también muchos “han quedado mutilados, huérfanos o separados de sus familias".

Además, según estimaciones conservadoras, más de 17.000 niños se encuentran sin sus familias en Gaza, añadió.

Por otra parte, el Ministerio de Salud palestino informó que al menos 38.000 niños palestinos han quedado huérfanos desde octubre de 2023. Zaher al-Wahidi, funcionario del ministerio, detalló que "aproximadamente 32.151 niños perdieron a sus padres, 4.417 a sus madres y 1.918 quedaron sin ambos progenitores". Además, al menos 13.901 mujeres quedaron viudas a causa de los ataques.

Al-Wahidi hizo un llamado urgente: "Estas cifras reflejan la magnitud del sufrimiento que ha sufrido la población de Gaza, lo que exige que todos trabajemos de manera urgente para aliviar el dolor de los huérfanos y las familias afectadas, y para reconstruir sus vidas".

Un alivio tras 15 meses de ataques

"El alto el fuego ha proporcionado un respiro vital frente a las hostilidades implacables para los palestinos", afirmó Fletcher durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la difícil situación de los niños en Gaza.