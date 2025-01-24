ORIENTE MEDIO
6 MIN DE LECTURA
Israel planea un “genocidio” en Yenín, advierte funcionario palestino
El vicegobernador de Yenín, Mansur Al-Saadi, afirmó que la ofensiva israelí contra el campo de refugiados, ubicado en Cisjordania ocupada, es una repetición de lo que ocurrió en el norte de Gaza.
Israel planea un “genocidio” en Yenín, advierte funcionario palestino
"No pude hacerlo sola; fueron mis vecinos quienes nos ayudaron", relata una mujer palestina que tuvo que huir con su madre anciana y con discapacidad, mientras las intensas ofensivas israelíes devastan su hogar en Yenín. / Foto: AA.
24 de enero de 2025

El campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, enfrenta una ofensiva prolongada del ejército israelí que, tras varios días, ha dejado a su paso devastación, muerte y sufrimiento. La quema de viviendas, los arrestos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y el colapso de infraestructuras esenciales han convertido la vida en la ciudad en un infierno. Este panorama desolador ha llevado a funcionarios palestinos a calificar lo que ocurre como un genocidio.

Mansur Al-Saadi, vicegobernador de Yenín, describió la situación como “una repetición de lo que ocurrió en el norte de Gaza: una campaña de genocidio sistemático”.

Al-Saadi también denunció que las fuerzas israelíes han sellado las cuatro entradas de la ciudad y su campamento de refugiados con montículos de tierra, bloqueando el acceso y la salida.

Este aislamiento, que afecta gravemente a los residentes, tiene también un duro impacto sobre el Hospital Gubernamental de Yenín, donde los cortes de electricidad y la falta de combustible dificultan el trabajo de los médicos y ponen en riesgo a los pacientes. La ONU se ha pronunciado en este sentido, subrayando el grave daño que este bloqueo causa a la población civil y la infraestructura sanitaria.

Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel, el ejército israelí intensificó su ofensiva sobre la Cisjordania ocupada, especialmente sobre la ciudad y el campo de refugiados de Yenín. Esta semana, sus ataques mataron al menos a 12 personas e hirieron a otras 40.

Además, testigos han reportado la quema de viviendas en el campo de refugiados de Yenín, y organizaciones de derechos humanos palestinas han acusado a Israel de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y arrestos masivos.

En un comunicado conjunto, la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos condenaron las acciones israelíes: “Las fuerzas de ocupación continúan su operación militar en Yenín, arrestando a docenas de personas, ejecutando, hostigando, destruyendo infraestructuras y demoliendo viviendas”.

Cientos de civiles palestinos obligados a huir

Como consecuencia de esta situación, cientos de civiles palestinos se ven forzados a abandonar sus hogares.

"El campo está siendo devastado por los intensos ataques. No hay agua, electricidad ni comunicación", relata con voz temblorosa una mujer palestina, quien pidió no ser identificada, a la agencia de noticias Anadolu.

Obligada a huir junto a su madre, una mujer anciana y con discapacidad, la evacuación no fue tarea fácil. "No pude hacerlo sola; fueron los demás vecinos quienes nos ayudaron a salir", contó, destacando la solidaridad de sus vecinos en medio del caos.

Recomendados

Las evacuaciones forzadas se concentran en las zonas sur y oeste del campamento, especialmente en los barrios de Damaj y Hawashin, donde los residentes se ven desbordados por el avance de las fuerzas y la destrucción a su paso.

Operación “Muro de Hierro”

Esta operación militar israelí en Yenín, denominada “Muro de Hierro”, durará varios días, según un comunicado emitido por el Ejército de Israel.

Más allá de los objetivos militares declarados, esta operación parece responder también a intereses políticos. Según medios israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu busca, mediante esta medida, apaciguar al ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quien se ha opuesto firmemente a la tregua en Gaza.

En este contexto, Netanyahu habría prometido llevar a cabo el asedio en Yenín como estrategia para evitar la renuncia de Smotrich, lo que pondría en riesgo la estabilidad de su gobierno.

¿Qué está pasando en Cisjordania ocupada?

Desde el 7 de octubre de 2023, la situación en Cisjordania ocupada se ha agravado considerablemente. Más de 870 palestinos han muerto y al menos 6.700 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud palestino.

A pesar de las resoluciones internacionales que condenan la ocupación israelí, los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada siguen expandiéndose.

En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución en la que calificó de ilegal la ocupación israelí y ordenó la evacuación de los asentamientos.

Sin embargo, en el terreno, la ocupación persiste, mientras los palestinos continúan viviendo bajo un control estricto que limita su libertad de movimiento y acceso a recursos esenciales. La comunidad internacional, aunque expresando preocupación, ha mostrado una capacidad limitada para frenar la expansión de Israel en estos territorios.

FUENTE:TRT Español
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar