El campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, enfrenta una ofensiva prolongada del ejército israelí que, tras varios días, ha dejado a su paso devastación, muerte y sufrimiento. La quema de viviendas, los arrestos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y el colapso de infraestructuras esenciales han convertido la vida en la ciudad en un infierno. Este panorama desolador ha llevado a funcionarios palestinos a calificar lo que ocurre como un genocidio.
Mansur Al-Saadi, vicegobernador de Yenín, describió la situación como “una repetición de lo que ocurrió en el norte de Gaza: una campaña de genocidio sistemático”.
Al-Saadi también denunció que las fuerzas israelíes han sellado las cuatro entradas de la ciudad y su campamento de refugiados con montículos de tierra, bloqueando el acceso y la salida.
Este aislamiento, que afecta gravemente a los residentes, tiene también un duro impacto sobre el Hospital Gubernamental de Yenín, donde los cortes de electricidad y la falta de combustible dificultan el trabajo de los médicos y ponen en riesgo a los pacientes. La ONU se ha pronunciado en este sentido, subrayando el grave daño que este bloqueo causa a la población civil y la infraestructura sanitaria.
Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel, el ejército israelí intensificó su ofensiva sobre la Cisjordania ocupada, especialmente sobre la ciudad y el campo de refugiados de Yenín. Esta semana, sus ataques mataron al menos a 12 personas e hirieron a otras 40.
Además, testigos han reportado la quema de viviendas en el campo de refugiados de Yenín, y organizaciones de derechos humanos palestinas han acusado a Israel de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y arrestos masivos.
En un comunicado conjunto, la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos condenaron las acciones israelíes: “Las fuerzas de ocupación continúan su operación militar en Yenín, arrestando a docenas de personas, ejecutando, hostigando, destruyendo infraestructuras y demoliendo viviendas”.
Cientos de civiles palestinos obligados a huir
Como consecuencia de esta situación, cientos de civiles palestinos se ven forzados a abandonar sus hogares.
"El campo está siendo devastado por los intensos ataques. No hay agua, electricidad ni comunicación", relata con voz temblorosa una mujer palestina, quien pidió no ser identificada, a la agencia de noticias Anadolu.
Obligada a huir junto a su madre, una mujer anciana y con discapacidad, la evacuación no fue tarea fácil. "No pude hacerlo sola; fueron los demás vecinos quienes nos ayudaron a salir", contó, destacando la solidaridad de sus vecinos en medio del caos.
Las evacuaciones forzadas se concentran en las zonas sur y oeste del campamento, especialmente en los barrios de Damaj y Hawashin, donde los residentes se ven desbordados por el avance de las fuerzas y la destrucción a su paso.
Operación “Muro de Hierro”
Esta operación militar israelí en Yenín, denominada “Muro de Hierro”, durará varios días, según un comunicado emitido por el Ejército de Israel.
Más allá de los objetivos militares declarados, esta operación parece responder también a intereses políticos. Según medios israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu busca, mediante esta medida, apaciguar al ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quien se ha opuesto firmemente a la tregua en Gaza.
En este contexto, Netanyahu habría prometido llevar a cabo el asedio en Yenín como estrategia para evitar la renuncia de Smotrich, lo que pondría en riesgo la estabilidad de su gobierno.
¿Qué está pasando en Cisjordania ocupada?
Desde el 7 de octubre de 2023, la situación en Cisjordania ocupada se ha agravado considerablemente. Más de 870 palestinos han muerto y al menos 6.700 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud palestino.
A pesar de las resoluciones internacionales que condenan la ocupación israelí, los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada siguen expandiéndose.
En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución en la que calificó de ilegal la ocupación israelí y ordenó la evacuación de los asentamientos.
Sin embargo, en el terreno, la ocupación persiste, mientras los palestinos continúan viviendo bajo un control estricto que limita su libertad de movimiento y acceso a recursos esenciales. La comunidad internacional, aunque expresando preocupación, ha mostrado una capacidad limitada para frenar la expansión de Israel en estos territorios.