Gaza se prepara para la segunda fase del intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás, en virtud de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego que negociaron y que entró en vigor el pasado 19 de enero. Esto es lo que podemos esperar.
Lista de prisioneros
Hamás informó a Israel los nombres de las cuatro rehenes que liberaría como parte del acuerdo, mientras que aún se espera que Tel Aviv confirme los prisioneros palestinos que serán entregados a cambio.
Normalmente, Hamás no comparte los nombres de los rehenes con el Comité Internacional de la Cruz Roja de antemano debido a preocupaciones de seguridad. En una breve declaración, el portavoz del grupo Abu Obaida dijo que liberarán a cuatro mujeres soldados israelíes este sábado 25 de enero de 2025. También identificó a las soldados como Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy y Liri Albag.
Por su parte, Israel confirmó este viernes que había recibido la lista de rehenes que regresarán a sus hogares, aunque ninguna de las partes ha especificado cuántos palestinos serán liberados de las cárceles israelíes si todo sale según lo previsto.
Además se ha reportado que Tel Aviv recibirá una lista completa de rehenes de parte de Hamás, incluidos cautivos vivos y fallecidos, como parte de las 33 personas que se acordó serían entregadas por el grupo de resistencia palestino en la primera fase del acuerdo.
Por otro lado, se detectó un error en la lista de prisioneros palestinos que serán liberados este sábado, según informó la Oficina de Prensa de los Prisioneros en Gaza. Se ha identificado una discrepancia en varios nombres y la cuestión se está abordando en coordinación con mediadores, añadió la entidad.
Hasta la fecha, Israel ha liberado a 90 prisioneros palestinos, mientras que Hamás ha entregado a tres rehenes israelíes como parte del acuerdo.
Este intercambio de prisioneros forma parte de la fase inicial del acuerdo de alto el fuego, que comenzó el 19 de enero y está previsto que dure 42 días.
Según los términos del acuerdo, 30 prisioneros palestinos —incluidos mujeres y niños— serán liberados por cada rehén civil israelí. Además, por cada soldado israelí, 50 palestinos serán liberados, incluidos 30 que cumplen cadena perpetua y 20 con sentencias importantes, según señaló una fuente en su momento.
Mientras tanto, Qadoura Fares, jefe de la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos, partió de Cisjordania ocupada hacia El Cairo el viernes para prepararse para la liberación prevista de prisioneros este sábado.
Retirada de Israel
Tras el intercambio de prisioneros, el Ejército de Israel se retirará completamente del oeste del corredor Netzarim, incluida la calle Rashid, al este de la calle Salah al-Din, en el sureste de la Ciudad de Gaza.
Según el acuerdo, estp llevará a la retirada completa de las fuerzas militares israelíes del corredor Netzarim, lo que permitirá a los palestinos moverse libremente por Gaza, dijo una fuente a la agencia de noticias Anadolu.
Se espera que los palestinos desplazados comiencen a regresar desde el sur al norte de Gaza la mañana de este domingo, luego de que las fuerzas israelíes se vayan la noche de este sábado.
La Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza ha anunciado medidas para facilitar el retorno de los palestinos desplazados. Según informó, se permitirá a los peatones trasladarse desde el sur y la Ciudad de Gaza, así como desde las zonas del norte, a través de la calle Rashid y la calle Salah al-Din.
La calle Salah al-Din funcionará como una ruta de un solo sentido (de sur a norte), mientras que la calle Rashid permitirá el movimiento en ambas direcciones. Las inspecciones de vehículos a lo largo de estas rutas se llevarán a cabo bajo la supervisión de funcionarios egipcios y qataríes.
El cruce de Rafah
El cruce de Rafah se abrirá el día número 15 del alto el fuego, es decir el 2 de febrero, para facilitar el paso de los palestinos heridos a Egipto.
El medio Yedioth Ahronoth informó el miércoles que Tel Aviv había mantenido conversaciones con funcionarios egipcios sobre la apertura del cruce de Rafah a partir del día 14 del cese del fuego, después de que se libere al tercer grupo de rehenes. Según el plan, 12 palestinos de Gaza que no pertenecen a Hamás supervisarán el tráfico peatonal en el cruce fronterizo de Rafah.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó los informes de que había permitido a la Autoridad Palestina gestionar el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. “Nadie pasa por él (el cruce de Rafah) sin la supervisión y aprobación del ejército israelí y el Shin Bet (servicio de seguridad nacional)”, dijo la oficina de Netanyahu
La ONU advierte sobre el desplazamiento de 1,9 millones de palestinos
La agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) expresó este viernes su preocupación por la terrible situación humanitaria en Gaza como resultado de los más de 15 meses de la ofensiva genocida israelí, que dejó por lo menos a 1,9 millones de personas sin hogar.
En un comunicado, la UNRWA afirmó que “al menos 1,9 millones de personas han sido desplazadas en Gaza debido a la ofensiva. Muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en refugios improvisados, como los de la zona de Al-Mawasi, en el suroeste de Gaza”.
“La mayoría de las casas están completamente destruidas o inhabitables”, dijo la UNRWA, enfatizando que “reconstruir la infraestructura y las vidas, y abordar el trauma llevará años”. La organización también destacó que “tan pronto como entró en vigor el alto el fuego, los equipos de la UNRWA han estado trabajando sin parar para comenzar a distribuir ayuda alimentaria en el norte de Gaza”.
“Viviendo entre los escombros que dejaron meses de intensos bombardeos, la gente necesita urgentemente esta asistencia vital”, insistió.
Al menos 47.283 palestinos murieron bajo las bombas israelíes durante la ofensiva que se extendió más de un año, aunque reportes e investigaciones apuntan a que la cifra podría ser superior en miles de personas. Los incesantes ataques dejaron al enclave en ruinas y a sus habitantes desplazados, sufriendo hambrina y propensos a las enfermedades.
En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.