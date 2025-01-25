Gaza se prepara para la segunda fase del intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás, en virtud de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego que negociaron y que entró en vigor el pasado 19 de enero. Esto es lo que podemos esperar.

Lista de prisioneros

Hamás informó a Israel los nombres de las cuatro rehenes que liberaría como parte del acuerdo, mientras que aún se espera que Tel Aviv confirme los prisioneros palestinos que serán entregados a cambio.

Normalmente, Hamás no comparte los nombres de los rehenes con el Comité Internacional de la Cruz Roja de antemano debido a preocupaciones de seguridad. En una breve declaración, el portavoz del grupo Abu Obaida dijo que liberarán a cuatro mujeres soldados israelíes este sábado 25 de enero de 2025. También identificó a las soldados como Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy y Liri Albag.

Relacionado Tortura y hambre: cómo las cárceles israelíes deshumanizan a los palestinos

Por su parte, Israel confirmó este viernes que había recibido la lista de rehenes que regresarán a sus hogares, aunque ninguna de las partes ha especificado cuántos palestinos serán liberados de las cárceles israelíes si todo sale según lo previsto.

Además se ha reportado que Tel Aviv recibirá una lista completa de rehenes de parte de Hamás, incluidos cautivos vivos y fallecidos, como parte de las 33 personas que se acordó serían entregadas por el grupo de resistencia palestino en la primera fase del acuerdo.

Por otro lado, se detectó un error en la lista de prisioneros palestinos que serán liberados este sábado, según informó la Oficina de Prensa de los Prisioneros en Gaza. Se ha identificado una discrepancia en varios nombres y la cuestión se está abordando en coordinación con mediadores, añadió la entidad.

Hasta la fecha, Israel ha liberado a 90 prisioneros palestinos, mientras que Hamás ha entregado a tres rehenes israelíes como parte del acuerdo.

Este intercambio de prisioneros forma parte de la fase inicial del acuerdo de alto el fuego, que comenzó el 19 de enero y está previsto que dure 42 días.

Relacionado Israel confirma acuerdo sobre Gaza tras demora, mientras sigue bombardeando

Según los términos del acuerdo, 30 prisioneros palestinos —incluidos mujeres y niños— serán liberados por cada rehén civil israelí. Además, por cada soldado israelí, 50 palestinos serán liberados, incluidos 30 que cumplen cadena perpetua y 20 con sentencias importantes, según señaló una fuente en su momento.

Mientras tanto, Qadoura Fares, jefe de la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos, partió de Cisjordania ocupada hacia El Cairo el viernes para prepararse para la liberación prevista de prisioneros este sábado.

Retirada de Israel

Tras el intercambio de prisioneros, el Ejército de Israel se retirará completamente del oeste del corredor Netzarim, incluida la calle Rashid, al este de la calle Salah al-Din, en el sureste de la Ciudad de Gaza.

Según el acuerdo, estp llevará a la retirada completa de las fuerzas militares israelíes del corredor Netzarim, lo que permitirá a los palestinos moverse libremente por Gaza, dijo una fuente a la agencia de noticias Anadolu.