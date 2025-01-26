En una violación al acuerdo de alto el fuego en Gaza, el Ejército de Israel abrió fuego este sábado contra palestinos desplazados que esperaban en el centro del enclave para cruzar a las zonas del norte. Los disparos, en las calles Salah Al-Din y Al-Rashid, mataron a una persona e hirieron a varias más, menos de una semana después de que la tregua pactada con el grupo de resistencia Hamás entrara en vigor.

Dos de los heridos y el cuerpo de la persona que murió fueron trasladados a los hospitales Al-Awda y Al-Aqsa Martyrs, también en el centro de Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.

De acuerdo a testigos, las fuerzas israelíes dispararon a los palestinos que se encontraban en el acceso más alejado de las calles calles Salah Al-Din y Al-Rashid, que conectan el sur y el norte del enclave. Según explicaron a Anadolu, los desplazados se habían reunido en esa área, tanto en vehículos como a pie, para esperar que les permitieran cruzar al norte, luego de que Hamás entregara este sábado a cuatro soldados israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego.

La amenaza de Netanyahu

Ese mismo sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había amenazado con impedir que los desplazados regresaran al norte de Gaza, señalando a Hamás de incumplir los términos del intercambio de prisioneros por no liberar a la rehén israelí Arbel Yehud. “Según el acuerdo, Israel no permitirá el paso de palestinos al norte de Gaza hasta que se arregle la liberación de la civil Arbel Yehud, que debía ser entregada hoy”, informó la oficina de Netanyahu.

En respuesta, Hamás acusó a Tel Aviv de retrasar los términos pactados al no permitir el regreso de los desplazados al norte, y advirtió que esto podría tener “repercusiones” para las etapas posteriores del acuerdo.

Este sábado, Hamás entregó a cuatro mujeres soldados israelíes como se estableció en el acuerdo de alto el fuego. De su parte, Tel Aviv liberó a unos 200 prisioneros palestinos a cambio.

De acuerdo al Canal 12 de Israel, Tel Aviv exigió a Hamás pruebas de que Yehud está viva y será liberada la próxima semana.

La rehén Arbel Yehud está vivo, según reportes

El canal de noticias egipcio Al-Qahera, afiliado al estado, reportó citando a una fuente bien informada que Yehud está viva y será liberada el próximo sábado. Según la fuente, a los mediadores de Egipto y Qatar se les informó sobre el estado de la rehén.

Por su parte, una fuente de Hamás le dijo a la agencia de noticias AFP que la Yehud, será "liberada como parte del tercer intercambio programado para el próximo sábado".

En la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza está previsto que Israel se retire de la zona del corredor Netzarim, que separa el norte y el sur del enclave, lo que permitirá que los palestinos desplazados regresen a sus hogares.

Relacionado Fase 2 del intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás: ¿qué esperar?

La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

En el primer día de tregua, Israel liberó a 90 detenidos palestinos a cambio de tres rehenes israelíes liberados por Hamás.

El acuerdo de alto el fuego, de tres fases, incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Relacionado Un millón de niños en Gaza necesitan ayuda psicológica, según la ONU

La brutal ofensiva israelí ha dejado más de 11.000 personas desaparecidas, con una destrucción generalizada y una crisis humanitaria que también ha cobrado la vida de muchas personas mayores y niños, en uno de los peores desastres humanitarios de la historia.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre del año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.