En una violación al acuerdo de alto el fuego en Gaza, el Ejército de Israel abrió fuego este sábado contra palestinos desplazados que esperaban en el centro del enclave para cruzar a las zonas del norte. Los disparos, en las calles Salah Al-Din y Al-Rashid, mataron a una persona e hirieron a varias más, menos de una semana después de que la tregua pactada con el grupo de resistencia Hamás entrara en vigor.
Dos de los heridos y el cuerpo de la persona que murió fueron trasladados a los hospitales Al-Awda y Al-Aqsa Martyrs, también en el centro de Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.
De acuerdo a testigos, las fuerzas israelíes dispararon a los palestinos que se encontraban en el acceso más alejado de las calles calles Salah Al-Din y Al-Rashid, que conectan el sur y el norte del enclave. Según explicaron a Anadolu, los desplazados se habían reunido en esa área, tanto en vehículos como a pie, para esperar que les permitieran cruzar al norte, luego de que Hamás entregara este sábado a cuatro soldados israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego.
La amenaza de Netanyahu
Ese mismo sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había amenazado con impedir que los desplazados regresaran al norte de Gaza, señalando a Hamás de incumplir los términos del intercambio de prisioneros por no liberar a la rehén israelí Arbel Yehud. “Según el acuerdo, Israel no permitirá el paso de palestinos al norte de Gaza hasta que se arregle la liberación de la civil Arbel Yehud, que debía ser entregada hoy”, informó la oficina de Netanyahu.
En respuesta, Hamás acusó a Tel Aviv de retrasar los términos pactados al no permitir el regreso de los desplazados al norte, y advirtió que esto podría tener “repercusiones” para las etapas posteriores del acuerdo.
Este sábado, Hamás entregó a cuatro mujeres soldados israelíes como se estableció en el acuerdo de alto el fuego. De su parte, Tel Aviv liberó a unos 200 prisioneros palestinos a cambio.
De acuerdo al Canal 12 de Israel, Tel Aviv exigió a Hamás pruebas de que Yehud está viva y será liberada la próxima semana.
La rehén Arbel Yehud está vivo, según reportes
El canal de noticias egipcio Al-Qahera, afiliado al estado, reportó citando a una fuente bien informada que Yehud está viva y será liberada el próximo sábado. Según la fuente, a los mediadores de Egipto y Qatar se les informó sobre el estado de la rehén.
Por su parte, una fuente de Hamás le dijo a la agencia de noticias AFP que la Yehud, será "liberada como parte del tercer intercambio programado para el próximo sábado".
En la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza está previsto que Israel se retire de la zona del corredor Netzarim, que separa el norte y el sur del enclave, lo que permitirá que los palestinos desplazados regresen a sus hogares.
La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.
En el primer día de tregua, Israel liberó a 90 detenidos palestinos a cambio de tres rehenes israelíes liberados por Hamás.
El acuerdo de alto el fuego, de tres fases, incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.
La brutal ofensiva israelí ha dejado más de 11.000 personas desaparecidas, con una destrucción generalizada y una crisis humanitaria que también ha cobrado la vida de muchas personas mayores y niños, en uno de los peores desastres humanitarios de la historia.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre del año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Trump propone reubicar a los palestinos fuera de Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso “limpiar” Gaza y reubicar a los palestinos en países vecinos como Egipto y Jordania. En declaraciones a los periodistas este sábado, antes de su partida de Los Ángeles a Miami, el presidente señaló que había planteado el asunto durante una conversación telefónica con el rey Abdullah II de Jordania, y que podría hablar con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, este domingo.
"Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso", dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One. "Saben, a lo largo de los siglos ha habido muchos, muchos conflictos en ese sitio y, no sé, algo tiene que pasar", expresó Trump.
"Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", declaró el presidente estadounidense, quien indicó que la salida de los palestinos a esos países podría ser "temporal o a largo plazo".
Trump también describió Gaza como "un lugar de demolición" y dijo: "Casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Por eso, prefiero involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en un lugar diferente donde tal vez puedan vivir en paz para variar".
El anterior Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, se opuso a reubicar a los residentes de Gaza fuera del enclave y abogó por el regreso de los palestinos a sus hogares después de una posible paz y la solución de dos Estados.
A estas declaraciones de Trump se suma que su administración levantó la suspensión al suministro de bombas de 2.000 libras para Israel. La Casa Blanca ordentó al Pentágono que levante la pausa impuesta por el Gobierno de Biden sobre estas armas, informó el medio Axios.
Citando a tres funcionarios israelíes, el medio dijo que el Pentágono notificó al Gobierno de Netanyahu sobre este cambio el viernes. Según el reporte, los funcionarios dijeron que las bombas MK-84 se trasladarán en un barco y se entregarán a Israel en los próximos días.
En mayo pasado, el entonces presidente Joe Biden suspendió un cargamento de armas a Tel Aviv, que incluía bombas de 2.000 libras que Israel había utilizado para arrasar amplias zonas de Gaza. El entonces mandatario decidió detener el envío debido a las preocupaciones sobre su posible uso en una zona densamente poblada.
Posteriormente, Trump confirmó en Truth Social la información y dijo que “muchas cosas ordenadas y pagadas por Israel, pero que Biden no envió, están ahora en camino”.
Ofensiva de Israel retrasó en 60 años el desarrollo de Gaza: ONU
La brutal ofensiva de Israel contra Gaza retrasó en 60 años el desarrollo del enclave, y será difícil encontrar las decenas de miles de millones de dólares necesarios para su reconstrucción, afirmó el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una entrevista con AFP.
Cerca de dos tercios de todos los edificios del territorio palestino están destruidos o dañados por los intensos bombardeos del ejército israelí, y el retiro de unos 42 millones de toneladas de escombros será un trabajo peligroso y complejo, advirtió Achim Steiner.
"Probablemente entre el 65 y 70% de los edificios de Gaza han quedado completamente destruidos o dañados", explicó, "pero también estamos hablando de una economía destruida, en la que estimamos que se han perdido en este conflicto unos 60 años de desarrollo en 15 meses". "Todas las infraestructuras y servicios básicos simplemente no existen", recalcó el jefe del PNUD.
Luego enfatizó en que “cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos de uno o dos años. Hablamos de años y años para lograr siquiera los inicios de la reconstrucción, no sólo de la infraestructura física, sino también de toda una economía".
También indicó que "la gente tenía ahorros. Tenían préstamos. Habían invertido en empresas. Y todo eso se ha perdido. Así que estamos hablando de la fase física y económica, e incluso, en cierto modo, de la fase psicosocial de la reconstrucción".
Sólo la fase de reconstrucción física costaría "decenas de miles de millones de dólares", calcula, añadiendo que "nos enfrentamos a una enorme dificultad para movilizar fondos a esta escala".