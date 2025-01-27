En un evento impactante y meticulosamente preparado este sábado en la Plaza Palestina en Gaza, Hamás presentó a cuatro soldados israelíes capturadas durante los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, poco antes de su liberación.

Lejos de ser una mera exhibición de poder, el acto fue una representación cargada de simbolismo, desafiando las narrativas dominantes y ofreciendo un mensaje contundente sobre la asimetría de poder de la ofensiva en curso. La escena, con un aire teatral, contenía un significado deliberado, que exige un análisis más profundo.

Las soldados capturadas subieron al escenario, no como cautivas temblorosas, sino como figuras serenas e íntegras. Vestidas con sus uniformes militares, mostraban un sorprendente aire de calma, una actitud notablemente imperturbable. También se les vió con una apariencia y salud impecables, un hecho confirmado posteriormente por las autoridades israelíes.

El intrincado trenzado del cabello de una soldado israelí, un detalle que en principio puede parecer trivial, destacó como un profundo símbolo. El peinado requiere tiempo y esfuerzo para trenzarse, lo que simboliza el cuidado, la posesión de uno mismo y el sentido de la agencia. Este detalle sutil desafía la narrativa de la total victimización al presentar a estas personas como serranas y cuidadas, incluso en cautiverio.

A través de estos detalles cuidadosamente seleccionados, Hamás pareció instar a su audiencia a reconsiderar sus suposiciones, presentando a estas cautivas no como objetos de lástima, sino como piezas en un juego geopolítico más amplio.

Mientras las soldados descendían de los vehículos de Hamás, saludaron a la multitud con sonrisas y saludos. Los miles de asistentes respondieron con vítores, silbidos y risas, creando una atmósfera surrealista que trascendió las dinámicas habituales de animosidad y miedo.

Este peculiar intercambio, una multitud vitoreando a sus cautivas, y las cautivas respondiendo con aparente facilidad, desafió los clichés tradicionales de la propaganda bélica.

No había señales visibles de terror en sus ojos, ni ningún sobresalto ante la posibilidad de una bala perdida o un acto de venganza. En cambio, sus risas sin reservas y las olas repetidas sugerían una sensación surrealista de seguridad, como si estuvieran en un escenario donde las reglas de la guerra habían sido suspendidas temporalmente.

Los vítores de la multitud no solo servían de apoyo a Hamás, sino como un reflejo de una conexión más profunda y visceral con los símbolos y mensajes que se transmitían.

Cordones con la kufiya

Cada soldado llevaba un regalo, aparentemente otorgado por Hamás. Alrededor de sus cuellos colgaban tarjetas de identificación, con cordones adornados con el icónico patrón de la kufiya palestina

Estos no eran simples accesorios; eran recordatorios de la lucha palestina duradera. La kufiya, un símbolo de resistencia y lucha, llevaba consigo el peso de décadas de oposición.

Adornando los cuellos de las cautivas, susurraban una afirmación silenciosa de la legitimidad y la lucha palestina. Como si Hamás estuviera declarando: “Incluso en tu cautiverio, eres testigo de nuestra causa”.

En el escenario, detrás de ellos se alzaba un vasto telón de fondo con la bandera palestina y el emblema de la operación “Inundación de Al-Aqsa”. Estos símbolos eran muy significativos, reforzaban los temas de la victoria y la perseverancia y ofrecían un anclaje visual para la narrativa palestina.

Armas como trofeos