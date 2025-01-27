En un nuevo episodio de agresión israelí contra el Líbano, el ejército sionista desató el domingo un ataque sobre varias localidades en el sur del país, dejando al menos 24 muertos y 135 heridos. Entre los fallecidos, se encuentran un militar del Ejército libanés y seis mujeres, según informó el Ministerio de Salud.

Los civiles eran desplazados que, en su intento de regresar a sus hogares o evaluar los daños en sus viviendas, fueron sorprendidos mientras se congregaban a la entrada de sus aldeas desde primeras horas de la mañana.

El ejército israelí justificó la acción alegando que sus tropas abrieron fuego "como advertencia" para neutralizar lo que consideraban amenazas en distintas zonas, donde se identificaron personas sospechosas acercándose a sus posiciones. Además, informaron haber capturado a varios "sospechosos", a quienes calificaron de "amenaza inminente".

Este ataque se produce cuando el plazo de 60 días acordado en el pacto de tregua para la retirada israelí del territorio libanés estaba por vencer. La promesa de completar el repliegue, que debía culminar el 26 de enero tras más de tres meses de ocupación en el sur de Líbano, sigue sin cumplirse. Asimismo, el pacto estipulaba la salida de Hezbollah de la franja fronteriza, que debía ser sustituida por un mayor despliegue del Ejército libanés.

El viernes pasado, las autoridades israelíes anunciaron que no cumplirían con la retirada a tiempo, responsabilizando a Hezbollah de no cumplir con su parte.

El plazo de retirada se prorroga hasta el 18 de febrero

Sin embargo, el ejército libanés aceptó el lunes extender el plazo de retirada de las tropas israelíes hasta el 18 de febrero, tras una mediación estadounidense.

"El gobierno libanés reafirma su compromiso (...) de seguir aplicando el acuerdo de alto el fuego hasta el 18 de febrero de 2025", declaró el primer ministro libanés, Nayib Mikati, tras conversar con el presidente Joseph Aoun y el líder parlamentario Nahib Berri "sobre los resultados de los contactos con la parte estadounidense encargada de supervisar el acuerdo".

Por su parte, el presidente Aoun instó a los ciudadanos a mantener la calma y confiar en el Ejército, asegurando que se trabaja para “garantizar el regreso en total seguridad a sus hogares y pueblos”. El ejército libanés, no obstante, aconsejó evitar las zonas ocupadas, aunque reafirmó su compromiso de proteger a la población frente a los ataques israelíes.