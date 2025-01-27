La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar masivamente a migrantes latinoamericanos provocó un nuevo episodio de tensión diplomática este domingo, ahora con Colombia.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la llegada de dos aviones que transportaban migrantes de ese país, denunciando que no se les brindó un trato “digno”. Esta postura generó la ira de Trump, quien respondió con amenazas de aranceles y sanciones aumentando la presión sobre Colombia, que finalmente aceptó recibirlos.
Todo comenzó cuando Petro aseguró este domingo que impidió la entrada al país de aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados y dijo que sólo los recibirá en vuelos civiles y cuando sean tratados con "dignidad".
"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos", escribió el mandatario en la red X.
Poco después, Trump ordenó la imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos y adelantó que, en una semana, "se elevarían al 50%".
Además, Washington anunció la revocación de visas para altos funcionarios del Gobierno colombiano y sus familias, así como la intensificación de las inspecciones aduaneras y fronterizas para todo ciudadano y mercancía colombiana. También afirmó que suspendería la emisión de visados en la sección consular en Bogotá además de amenazar con imponer sanciones.
Petro respondió ante estas medidas adoptando el principio de reciprocidad y ordenó aumentar en un 25% los aranceles sobre las importaciones provenientes de EE.UU., mientras exploraba nuevas alternativas para los productos colombianos en mercados internacionales.
"Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano un 50% de arancel para entrar a EE.UU. Yo hago lo mismo", señaló Petro.
El presidente colombiano afirmó en una serie de mensajes en la red social X: "Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad". “Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas (...) No nos dominarás nunca””, añadió.
Luego, el mandatario colombiano subrayó que, aunque los pueblos latinoamericanos puedan ser “algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes”, también son capaces de recuperar lo que les fue arrebatado. “Sabremos ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia”, añadió, en referencia a las amenazas de Trump de retomar el control del canal de comercio panameño.
Asimismo, escribió con tono irónico: “Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburrido”. Y agregó: “Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto”.
EE.UU. dice que Colombia aceptó sus condiciones
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado horas después, cuando la Casa Blanca emitió un comunicado en el que aseguraba que las medidas quedarían paralizadas, y que el gobierno colombiano aceptaría “sin restricciones” las condiciones impuestas.
"El Gobierno de Colombia está de acuerdo con todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los migrantes colombianos retornados desde Estados Unidos", indicaba el comunicado oficial, subrayando que las restricciones de visados y las inspecciones reforzadas se mantendrían hasta que el primer avión cargado de deportados regresara con éxito.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, finalmente declaró que el “impasse” había sido "superado" y que Colombia cumplía con los términos establecidos en la política de repatriación de Trump.
"Seguiremos recibiendo a los colombianos que retornen en condición de deportados", afirmó Murillo en una rueda de prensa, añadiendo que viajará a Washington D.C. en los próximos días para sostener reuniones que den seguimiento “a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos”.
El episodio entre Estados Unidos y Colombia desencadenó una ola de apoyo y solidaridad con Petro, a la vez que generó preocupación entre gobiernos de la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con el gobierno colombiano, mientras Honduras convocó de manera urgente una reunión de la CELAC. Asimismo, varios mandatarios preparan medidas para afrontar las deportaciones, cuestionando la viabilidad, las formas y el impacto de estas medidas sobre los migrantes, y sobre la región.