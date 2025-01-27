La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar masivamente a migrantes latinoamericanos provocó un nuevo episodio de tensión diplomática este domingo, ahora con Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la llegada de dos aviones que transportaban migrantes de ese país, denunciando que no se les brindó un trato “digno”. Esta postura generó la ira de Trump, quien respondió con amenazas de aranceles y sanciones aumentando la presión sobre Colombia, que finalmente aceptó recibirlos.

Todo comenzó cuando Petro aseguró este domingo que impidió la entrada al país de aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados y dijo que sólo los recibirá en vuelos civiles y cuando sean tratados con "dignidad".

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos", escribió el mandatario en la red X.

Poco después, Trump ordenó la imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos y adelantó que, en una semana, "se elevarían al 50%".

Además, Washington anunció la revocación de visas para altos funcionarios del Gobierno colombiano y sus familias, así como la intensificación de las inspecciones aduaneras y fronterizas para todo ciudadano y mercancía colombiana. También afirmó que suspendería la emisión de visados en la sección consular en Bogotá además de amenazar con imponer sanciones.

Petro respondió ante estas medidas adoptando el principio de reciprocidad y ordenó aumentar en un 25% los aranceles sobre las importaciones provenientes de EE.UU., mientras exploraba nuevas alternativas para los productos colombianos en mercados internacionales.

"Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano un 50% de arancel para entrar a EE.UU. Yo hago lo mismo", señaló Petro.

El presidente colombiano afirmó en una serie de mensajes en la red social X: "Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad". “Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas (...) No nos dominarás nunca””, añadió.