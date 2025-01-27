Entre escombros y con la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos y hogares, miles de palestinos comenzaron a regresar este lunes al norte de Gaza. El ansiado retorno tras el alto el fuego quedó, sin embargo, empañado por las amenazas de Israel de bloquear el paso y por la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reubicar a los desplazados en Egipto y Jordania. Un plan rechazado por líderes y organizaciones internacionales que reafirman que los palestinos deben permanecer en su tierra.

Las imágenes de este lunes mostraban grandes grupos de palestinos, en su mayoría a pie, y algunos con carretas cargadas con sus pertenencias, avanzando por la ruta Al Rachid.

El Ministerio del Interior de Gaza precisó que se desplazaban a lo largo de la costa, desde la parte oeste del puesto de control de Netzarim hacia la Ciudad de Gaza y el norte del enclave.

La apertura de los caminos hacia el norte de Gaza comenzó tras el anuncio de Qatar, uno de los principales mediadores para la tregua, de que Israel permitiría a los desplazados regresar desde el lunes por la mañana. Esto ocurrió horas después de que Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo del 19 de enero, tras lo cual Tel Aviv bloqueó el paso hacia el norte del enclave.

La propuesta de Trump

Mientras tanto, Trump propuso reubicar a los palestinos de Gaza en países vecinos, como Egipto y Jordania, “limpiando” así el enclave devastado por la ofensiva israelí. “Estamos hablando de probablemente un millón y medio de personas. Simplemente limpiemos todo eso", afirmó.

Describiendo Gaza como "un lugar de demolición", el presidente estadounidense aseguró: "Casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Así que prefiero involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en un lugar diferente donde tal vez puedan vivir en paz para variar".

Añadió que la medida "podría ser temporal o podría ser a largo plazo".

"Le dije (al rey de Jordania) que me encantaría que asumieran más, porque estoy viendo toda Gaza ahora mismo y es un desastre, es un verdadero desastre", indicó Trump. "Me gustaría que él (el rey de Jordania) acogiera a la gente". También indicó que le hizo un llamado similar al presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi.

Rechazo internacional