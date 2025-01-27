Las deportaciones masivas impulsadas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia han encendido las alarmas en América Latina. Mientras los países de la región se preparan para recibir a sus ciudadanos deportados, las tensiones con algunos mandatarios latinoamericanos siguen aumentando. En este contexto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) anunció una cumbre de emergencia para abordar, principalmente, la migración.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a la reunión para este jueves: “Como presidenta protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado el próximo jueves 30 de enero”, indicó Castro en un mensaje difundido en la red social X. Agregó que los puntos de agenda a tratar son "migración, medioambiente y unidad latinoamericana y caribeña".
La convocatoria fue solicitada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras un significativo aumento de tensión entre Estados Unidos y Colombia. La controversia entre los presidentes de ambos países comenzó luego de que Bogotá bloqueara el ingreso de vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados, denunciando la falta de un trato digno hacia ellos.
En respuesta, el gobierno de Trump ordenó un aumento del 25% en los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia, y Petro reaccionó anunciando medidas arancelarias equivalentes para productos estadounidenses. Tras las presiones de Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el “impasse” había sido superado y que el país cumpliría con los términos establecidos.
Tras estos acontecimientos, Petro escribió en su cuenta de X que irá "personalmente" a Tegucigalpa para "ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos", y añadió que "en cuestión de semanas" Colombia asumirá la presidencia temporal de Celac, en relevo de Honduras.
"Será una oportunidad para abordar temas estratégicos para la región, tales como la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos", señaló un comunicado emitido por la presidencia colombiana.
Paralelamente, otro acontecimiento clave marcará la agenda migratoria en la región esta semana. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene preparada una gira por cinco países latinoamericanos para abordar la agenda de Trump: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.