AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Líderes latinoamericanos convocan cumbre para tratar deportaciones de Trump
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó una reunión urgente de la Celac para tratar la migración y las deportaciones masivas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Líderes latinoamericanos convocan cumbre para tratar deportaciones de Trump
Desde que asumió el 20 de enero, Trump deportó a miles de migrantes. / Foto: Getty Images
27 de enero de 2025

Las deportaciones masivas impulsadas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia han encendido las alarmas en América Latina. Mientras los países de la región se preparan para recibir a sus ciudadanos deportados, las tensiones con algunos mandatarios latinoamericanos siguen aumentando. En este contexto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) anunció una cumbre de emergencia para abordar, principalmente, la migración.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a la reunión para este jueves: “Como presidenta protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado el próximo jueves 30 de enero”, indicó Castro en un mensaje difundido en la red social X. Agregó que los puntos de agenda a tratar son "migración, medioambiente y unidad latinoamericana y caribeña".

La convocatoria fue solicitada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras un significativo aumento de tensión entre Estados Unidos y Colombia. La controversia entre los presidentes de ambos países comenzó luego de que Bogotá bloqueara el ingreso de vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados, denunciando la falta de un trato digno hacia ellos.

RelacionadoEE.UU. presiona a Colombia a aceptar migrantes deportados sin restricciones
Recomendados

En respuesta, el gobierno de Trump ordenó un aumento del 25% en los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia, y Petro reaccionó anunciando medidas arancelarias equivalentes para productos estadounidenses. Tras las presiones de Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el “impasse” había sido superado y que el país cumpliría con los términos establecidos.

Tras estos acontecimientos, Petro escribió en su cuenta de X que irá "personalmente" a Tegucigalpa para "ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos", y añadió que "en cuestión de semanas" Colombia asumirá la presidencia temporal de Celac, en relevo de Honduras.

"Será una oportunidad para abordar temas estratégicos para la región, tales como la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos", señaló un comunicado emitido por la presidencia colombiana.

Paralelamente, otro acontecimiento clave marcará la agenda migratoria en la región esta semana. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene preparada una gira por cinco países latinoamericanos para abordar la agenda de Trump: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico