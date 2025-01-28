Mahmoud Samer Jabarin, un prisionero palestino recién liberado, describió las cárceles israelíes como “tumbas para los vivo”, al relatar las experiencias desgarradoras de tortura, hacinamiento y trato deshumanizante que sufrió durante los siete años que estuvo privado de su libertad.

Jabarin, residente del campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, fue liberado este sábado como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros mediado por Egipto, Qatary Estados Unidos.

"Pasé siete años en cárceles israelíes", contó Jabarin a la agencia de noticias Anadolu tras su liberación. "El periodo del genocidio de Israel contra Gaza fue el más difícil. Sufrimos tortura, golpizas y humillaciones", añadió.

También relató las pésimas condiciones a las que se enfrentó: "Estábamos completamente aislados del mundo. Ellos (los soldados israelíes) nos quitaron todo. Nos sometieron a golpizas y torturas, y la comida era escasa. No mostraron piedad, ni siquiera a los ancianos, ni a los niños o los enfermos".

Jabarin detalló los abusos que sufrieron los prisioneros, a menudo en la madrugada. "Las fuerzas especiales israelíes irrumpían en nuestras celdas a las 2 a.m., nos agredían, nos empapaban con agua fría y lanzaban gas lacrimógeno sin razón alguna", narró. "Nos golpeaban, nos insultaban y nos humillaban según los caprichos de los soldados".

“Cada celda, de apenas 12 metros cuadrados, albergaba a 12 prisioneros sin colchones”, añadió Jabarin. “Nos lanzaban palabras ofensivas como: ‘No deberían estar vivos. Deberían ser asesinados. Merecen ser destrozados”, agregó.

A pesar de estos años de sufrimiento, Jabarin expresó su gratitud a quienes contribuyeron a su liberación. "Quiero regresar a mi hogar en el campamento de refugiados de Yenín", dijo. Y entonces añadió: "Pero me enteré que el ejército israelí está llevando a cabo una operación militar allí. Rezo en busca de alivioalivio".

Las fuerzas de Israel lanzaron una operación a gran escala en Yenín desde la semana pasada, que ha matado al menos a 14 palestinos y herido a unos 50 más, según fuentes palestinas.

Jabarin fue arrestado el 4 de febrero de 2019 y sentenciado a 10 años de prisión.