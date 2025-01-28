ORIENTE MEDIO
“Tumbas para los vivos”: exprisionero revela maltrato en cárceles israelíes
El palestino Mahmoud Samer Jabarin, quien sobrevivió siete años en una prisión israelí, relató las experiencias desgarradores de tortura, hacinamiento y trato deshumanizante que sufrió.
Dibujo de tortura a prisioneros palestinos por israelíes, hecho por los propios prisioneros y exhibido en el Ministerio de Asuntos de los Prisioneros en Ciudad de Gaza en 2005. / Foto: Abid Katib. Getty Images.
28 de enero de 2025

Mahmoud Samer Jabarin, un prisionero palestino recién liberado, describió las cárceles israelíes como “tumbas para los vivo”, al relatar las experiencias desgarradoras de tortura, hacinamiento y trato deshumanizante que sufrió durante los siete años que estuvo privado de su libertad.

Jabarin, residente del campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, fue liberado este sábado como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros mediado por Egipto, Qatary Estados Unidos.

"Pasé siete años en cárceles israelíes", contó Jabarin a la agencia de noticias Anadolu tras su liberación. "El periodo del genocidio de Israel contra Gaza fue el más difícil. Sufrimos tortura, golpizas y humillaciones", añadió.

También relató las pésimas condiciones a las que se enfrentó: "Estábamos completamente aislados del mundo. Ellos (los soldados israelíes) nos quitaron todo. Nos sometieron a golpizas y torturas, y la comida era escasa. No mostraron piedad, ni siquiera a los ancianos, ni a los niños o los enfermos".

Jabarin detalló los abusos que sufrieron los prisioneros, a menudo en la madrugada. "Las fuerzas especiales israelíes irrumpían en nuestras celdas a las 2 a.m., nos agredían, nos empapaban con agua fría y lanzaban gas lacrimógeno sin razón alguna", narró. "Nos golpeaban, nos insultaban y nos humillaban según los caprichos de los soldados".

“Cada celda, de apenas 12 metros cuadrados, albergaba a 12 prisioneros sin colchones”, añadió Jabarin. “Nos lanzaban palabras ofensivas como: ‘No deberían estar vivos. Deberían ser asesinados. Merecen ser destrozados”, agregó.

A pesar de estos años de sufrimiento, Jabarin expresó su gratitud a quienes contribuyeron a su liberación. "Quiero regresar a mi hogar en el campamento de refugiados de Yenín", dijo. Y entonces añadió: "Pero me enteré que el ejército israelí está llevando a cabo una operación militar allí. Rezo en busca de alivioalivio".

Las fuerzas de Israel lanzaron una operación a gran escala en Yenín desde la semana pasada, que ha matado al menos a 14 palestinos y herido a unos 50 más, según fuentes palestinas.

Jabarin fue arrestado el 4 de febrero de 2019 y sentenciado a 10 años de prisión.

Hay más de 10.300 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes

En virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza, Hamás entregó este sábado a cuatro mujeres soldados israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja, quien hizo la transferencia a las autoridades de Tel Aviv. A cambio, fueron liberados 200 prisioneros palestinos, incluidos 30 condenados a cadena perpetua y 20 con condenas largas.

Actualmente, Israel tiene a más de 10.300 prisioneros palestinos, mientras que Hamás retiene a alrededor de 96 rehenes israelíes en Gaza.

La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

En el primer día de tregua, Israel liberó a 90 detenidos palestinos a cambio de tres rehenes israelíes liberados por Hamás.

El acuerdo de alto el fuego, de tres fases, incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

La brutal ofensiva israelí ha dejado más de 11.000 personas desaparecidas, con una destrucción generalizada y una crisis humanitaria que también ha cobrado la vida de muchas personas mayores y niños, en uno de los peores desastres humanitarios de la historia.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre del año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave.

Por Baba Umar