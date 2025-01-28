“La represión de Israel parece no tener fin”, advirtió un grupo de expertos de la ONU sobre la intensificación de los ataques de Tel Aviv contra Cisjordania ocupada, que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. Mientras los bombardeos arrasan la ciudad de Yenín, y los palestinos pierden acceso a servicios esenciales, los expertos denunciaron que esta nueva oleada de violencia representa una “escalada peligrosa”.
“Estamos consternados por la escalada de violencia mortal que azota a Yenín y al resto de Cisjordania ocupada”, señalaron en su declaración. Los expertos también apuntaron a que los continuos ataques de Israel en este territorio palestino no hacen más que agravar una situación de profunda inestabilidad en la región.
Justamente, advirtieron que esta ofensiva contra Cisjordania ocupada, que Tel Aviv lanzó la semana pasada, solo agrava el sufrimiento y la violencia de los palestinos. En esa línea, señalaron que un alarmante número de civiles, especialmente en Yenín, han sido detenidos, y las al menos 16 personas que han sido asesinadas.
La agresión israelí ha incluido el bombardeo al campo de refugiados de Yenín, la destrucción de infraestructuras vitales y servicios esenciales como agua y electricidad, además del allanamiento de cientos de hogares.
Los expertos aseguraron que “el gobierno israelí debe ordenarles a sus fuerzas militares y de seguridad que cesen de inmediato cualquier uso excesivo de la fuerza, ejerzan moderación y retiren sus tropas de la Cisjordania ocupada, como ordenó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024”.
Aunque, señalaron, estos “actos de agresión” no son nuevos para los palestinos en Cisjordania ocupada, ya que el ataque a los campos de refugiados ha sido una característica desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza e incrementó los ataques en territorios palestinos.
Los expertos también instaron a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger los derechos humanos y la dignidad de los palestinos.
“Dando luz verde a más violencia descontrolada”
El grupo expresó además su preocupación por las recientes declaraciones de Israel Katz, ministro de Defensa israelí, quien buscó justificar la ofensiva en Cisjordania ocupada calificándola como una respuesta al “terrorismo palestino”.
Asimismo subrayaron que decisiones recientes, como la eliminación de sanciones limitadas por parte de Estados Unidos contra los colonos israelíes, han enviado un mensaje de impunidad. Estas acciones, advirtieron, dan “efectivamente luz verde para más violencia descontrolada” contra el pueblo palestino.
“La falta de intervención de los Estados para proteger a los palestinos de acuerdo con el derecho internacional es alarmante, y tiene consecuencias catastróficas”, advirtió el grupo. “Como otros pueblos indígenas antes que ellos, el pueblo palestino parece haber sido abandonado a su suerte. No podemos permitir que esto ocurra: sería el mayor fracaso del sistema de derechos humanos”, insistieron.
Mientras tanto, la violencia en Cisjordania ocupada sigue aumentando: la operación militar en la ciudad de Yenín ha dejado al menos 16 palestinos fallecidos y 50 heridos desde la semana pasada. En el territorio ocupado, al menos 880 palestinos han sido asesinados y más de 6.700 han resultado heridos por las fuerzas israelíes, según el Ministerio de Salud palestino.
Todo esto en el contexto de una ofensiva genocida en Gaza, donde más de 47.300 personas han sido asesinadas y 111.500 heridas, desde el 7 de octubre de 2023. Si bien un alto al fuego e intercambio de prisioneros entró en vigor en Gaza el 19 de enero, Tel Aviv ha continuado sus ataques no sólo en el enclave, sino que también los ha intensificado en otros territorios ocupados como Cisjordania.
La UNRWA se prepara para abandonar Jerusalén Este
Mientras la violencia israelí sigue escalando, otra crisis se cierne sobre Jerusalén Este. Este jueves entrará en vigor la prohibición de Tel Aviv contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Esto implica que la organización no podrá operar en Jerusalén Este, ocupada por Israel, donde miles de refugiados palestinos perderán el acceso a la educación, atención médica y otros servicios esenciales proporcionados por la agencia. Los trabajadores de las oficinas de la ciudad, ubicadas en el barrio de Sheikh Jarrah, ya han comenzado a recoger y empacar sus pertenencias.
“Es una decisión inaceptable”, dijo Jonathan Fowler, portavoz de la agencia. “A las personas a las que servimos… no podemos decirles lo que sucederá con nuestros servicios a partir del final de esta semana”.
Creada en 1949, la UNRWA ha sido fundamental para el bienestar de los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada, Jerusalén Este, Líbano, Jordania y Siria.