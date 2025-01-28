El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que los grupos armados en Siria deberían unificarse bajo un solo ejército, de manera que haya un único organismo estatal legítimo con la autoridad para portar armas y ejercer el uso de la fuerza.
Al afirmar que hay grupos cercanos a Türkiye con más de 80.000 elementos armados, Fidan declaró en una entrevista con el medio saudí Asharq News que Ankara “les dijo (a los grupos armados) sin vacilar: vayan y únanse al ejército nacional, formen parte de él y no permitan ningún desorden en el país”.
Durante la conversación, publicada este lunes, el ministro enfatizó la importancia de que estos grupos se unan bajo el ejército nacional en esta nueva etapa. En esa línea, destacó el papel constructivo de Türkiye en este proceso. "Espero que lo mismo suceda con los grupos del sur, en Suwayda y Daraa", añadió.
Según Fidan, situaciones similares a las de Siria se debieron a la excesiva intervención de potencias extranjeras en la región, con ciertos Estados actuando únicamente para proteger los intereses de otras naciones en lugar de los suyos propios.
El ministro señaló que, en este nuevo período, Türkiye está buscando implementar una política que priorice la estabilidad, al aprender de las experiencias pasadas y colaborando con países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania e Iraq.
"De lo contrario, cuando miramos al período anterior, vemos guerras, divisiones, inestabilidad y millones de personas desplazadas, añadió. “Este no debería ser el destino de las geografías en las que vivimos. El destino de las regiones donde habitan musulmanes, árabes, turcos y persas debe cambiar. Creo que este cambio, afortunadamente, ya ha comenzado en toda la región", afirmó.
Fidan también destacó que la nueva administración en Siria busca una coordinación no solo con Türkiye, sino con todos los países.
Ankara, por su parte, se está enfocando en lo que se puede hacer junto a la Liga Árabe, los países del Golfo, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras organizaciones regionales y globales con respecto a la reconstrucción de Siria. El ministro señaló que Estados Unidos ha suspendido algunas sanciones contra Siria y expresó su esperanza de que la UE también tome medidas similares en los próximos días.
Además, Türkiye ha establecido un mecanismo de coordinación interna para proporcionar ayuda inmediata en sectores como transporte, energía y salud. Es "de vital importancia" para Türkiye que Siria sea un país estable con un desarrollo económico bien organizado, sostuvo Fidan.
"Esperamos que tanto los esfuerzos de Türkiye como los que hemos emprendido junto con nuestros socios internacionales den resultados", agregó el ministro.
"No debe haber espacio para el terrorismo en Siria"
En cuanto a las expectativas sobre la nueva administración en Siria, Fidan declaró que no debe existir ninguna amenaza para Türkiye desde ese país. "No debe haber espacio para el terrorismo, especialmente de parte de grupos terroristas como Daesh y PKK”, subrayó.
El ministro también destacó que "las minorías en Siria deben ser tratadas con respeto, debe establecerse un gobierno inclusivo y garantizarse plenamente la integridad territorial y la soberanía política del país”.
Adicionalmente, Fidan afirmó que “nosotros, la comunidad internacional y los países de la región, hemos acordado estas condiciones y hemos transmitido estas exigencias al gobierno sirio”. "Estamos hablando de lo mismo, independientemente de quién vaya allí ahora. Esto es lo que esperamos de Siria. De hecho, esto es lo que esperábamos del régimen anterior", añadió el principal diplomático turco.
Fidan también mencionó que ningún país, incluido Türkiye, ha hecho demandas específicas a la nueva administración siria, pero afirmó que esperan un gobierno y un comportamiento que garanticen el bienestar del pueblo sirio, y contribuyan a la estabilidad y seguridad de los países de la región.
"Arabia Saudita y Türkiye"
El ministro afirmó que la coordinación entre Arabia Saudita y Türkiye en el contexto de Siria ha alcanzado el nivel más alto gracias a las reuniones celebradas en Aqaba, El Cairo y Riad.
"Arabia Saudita y Türkiye no tienen diferencias ni discrepancias sobre lo que se espera de la nueva administración en Siria, los principales temas y lo que debe hacerse", destacó el ministro.
Asimismo, subrayó que Türkiye continuará trabajando con Arabia Saudita ya que existe una estrecha relación entre Riad y Ankara. En este sentido, enfatizó la importancia de avanzar en las relaciones entre ambos países.
Fidan destacó que, especialmente durante la crisis en Gaza, ambos países mostraron una extraordinaria coordinación y cooperación, tanto dentro como fuera del Grupo de Contacto de Gaza.
Además señaló que continuarán trabajando estrechamente con el Gobierno de Trump en el más alto nivel durante este nuevo período.
Al mencionar las diferencias de opinión entre Washington y Ankara, Fidan señaló: "Sin embargo, hay un camino que los estados maduros deben seguir. Es necesario apartar los temas problemáticos y continuar con los aspectos positivos".
Las relaciones de EE.UU. y YPG son “una amenaza para la seguridad de Türkiye”
El principal diplomático de Türkiye destacó que las relaciones entre Estados Unidos y la organización terrorista YPG/PKK han envenenado los lazos entre Ankara y Washington. "También tenemos problemas con Estados Unidos. La política estadounidense en Siria es el principal de ellos", afirmó.
Fidan señaló que esta política comenzó bajo el mandato del expresidente Barack Obama, cuando Estados Unidos utilizó a una organización terrorista (PKK/YPG) para combatir a otra organización terrorista (Daesh), y se encargó de mantener a los prisioneros de Daesh en cárceles.
Explicó que esta estrategia ha desencadenado muchas crisis geopolíticas y agregó: "Le dijimos a Estados Unidos que esto es un error, que podemos hacerlo de otra manera. Esto representa una enorme amenaza para la seguridad nacional de Türkiye, y ustedes lo saben".
Además destacó que la organización terrorista PKK también está reconocida como tal por Estados Unidos, que durante años ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por sus líderes. "Mientras exista esta realidad, no es una buena señal que estén trabajando en Siria con la extensión del PKK", añadió Fidan.
"Obama dijo que esto era temporal. Luego llegó Trump. Trump intentó abolir esta política de forma muy sincera varias veces, pero algunos elementos dentro de la administración estadounidense de entonces se resistieron", explicó Fidan.
El ministro expresó su esperanza de que Türkiye y Estados Unidos alcancen el más alto nivel de entendimiento sobre Siria, la lucha contra el terrorismo y la seguridad de los países de la región en esta nueva etapa.
Al señalar los posibles cambios bajo el Gobierno de Trump, Fidan subrayó que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo estadounidense mantienen una comunicación sólida que funciona como una "diplomacia de atajo" para mejorar las relaciones.
En su campaña de terror de más de 40 años contra Türkiye, el PKK –catalogado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea.. ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños y bebés. El YPG es su rama en Siria.
Türkiye ha criticado durante mucho tiempo el apoyo de Estados Unidos al PKK/YPG bajo el pretexto de combatir a Daesh, argumentando que utilizar un grupo terrorista para luchar contra otro no tiene sentido.
El grupo terrorista PKK/YPG ha buscado aprovecharse de la incertidumbre desde la caída del régimen de Bashar al-Assad para intensificar sus esfuerzos en la creación de un "corredor terrorista" a lo largo de la frontera con Türkiye.
Las actividades de Israel en Siria
Sobre las políticas y actividades de Israel en Siria, Fidan dijo: “Hay una discrepancia entre las justificaciones de la política de Israel cuando Irán y las milicias iraníes estaban en Siria y los argumentos de la política actual. La política anterior tenía un fundamento, pero ahora ese fundamento ha desaparecido”.
“A pesar de que el nuevo gobierno (en Siria) dice 'no seremos una amenaza para nadie', el hecho de que Israel lance una invasión terrestre en Siria, avance hasta ciertos puntos, despliegue elementos militares y abra bases se considera, por supuesto, una provocación”.
Fidan subrayó que el planteamiento de Israel es militar y políticamente peligroso, e insistió en que los países de la región, en especial Türkiye, Arabia Saudita, Egipto, Jordania e Iraq, se han opuesto y seguirán haciéndolo.
“Todos los grupos étnicos deben ser ciudadanos iguales en Siria”
El ministro Fidan señaló que la nueva administración en Siria ha pedido a los terroristas del PKK/YPG que depongan las armas, al igual que otros grupos armados. Al respecto, Fidan declaró: “Nuestra expectativa aquí es que todos los grupos étnicos, ya sean kurdos, turcos, yazidíes, cristianos, árabes, suníes, chiíes o alauitas ocupen su lugar en la sociedad siria como ciudadanos iguales, viviendo sus propias culturas”.
"Esto es lo que esta nueva administración quiere lograr. Mientras esto ocurre, no es aceptable que el YPG (grupo terrorista) diga que no entregará sus armas. Actualmente, esto representa un problema para la propia Siria”, añadió Fidan.
En cuanto a Ferhat Abdi Şahin, conocido como Mazloum Abdi, líder de la organización terrorista PKK/YPG en Siria, Fidan explicó que este individuo es un dirigente de una subestructura del PKK, y que hay miembros más altos en la jerarquía de la organización terrorista por encima de él.
“No es posible que Ferhat Abdi Şahin tome decisiones o acciones sin la autorización de sus superiores. Por lo tanto, no es aceptable que una organización terrorista opere de esta manera en Siria en esta nueva era”, enfatizó.
Esta organización terrorista fue “empleada por Estados Unidos para custodiar” a los prisioneros de Daesh, subrayó Fidan.
Al destacar la necesidad de una solución que garantice que los prisioneros de Daesh permanezcan encarcelados, proteja los derechos de los kurdos y asegure que el YPG abandone sus actividades terroristas, afirmó: "Primero, el YPG debe deponer las armas, y la nueva administración en Damasco debe asumir de inmediato la gestión de las prisiones y los campamentos. Si es necesario, nosotros, como Türkiye, estamos listos para brindar apoyo en este sentido”.
También mencionó que "la prioridad de Estados Unidos es que los prisioneros de Daesh no sean liberados. Esto debe garantizarse. Además, los grupos armados deben desarmarse, pero otros grupos étnicos también deben ejercer sus derechos culturales. La fórmula para esto es muy sencilla”.
Respecto a la posibilidad de que los refugiados sirios en Türkiye regresen, Fidan expresó: “Los hermanos y hermanas sirios son nuestros invitados aquí. No les decimos que se vayan. Esto no está en nuestra cultura ni en la política de nuestro Estado”. "Sin embargo, estamos trabajando para crear las condiciones en Siria que permitan su regreso. El nuevo gobierno en Siria y la comunidad internacional también están trabajando en ello”, agregó.
Enfatizando en que hay más de 10 millones de sirios desplazados, no solo en Türkiye, sino también en muchos otros lugares, afirmó que estas personas deben regresar a sus propias tierras para revitalizar la vida económica, social y cultural de su país.
Fidan concluyó diciendo que, a medida que las condiciones en Siria mejoren con el tiempo, los retornos, que ya están comenzando poco a poco, serán más numerosos, y agregó que hay muchos indicios de que esto ocurrirá.
Desarrollos en Siria
Sobre el estado de las relaciones entre Türkiye e Irán tras la caída del régimen de Assad, Fidan indicó que estas deberían verse impactadas de manera positiva, señalando que ya han desaparecido las posturas opuestas de Teherán y Ankara en Siria.
Al subrayar que Irán ya no está presente en Siria, el ministro afirmó: "Por lo tanto, ya no forma parte de un entorno que produzca negatividad para Türkiye. En consecuencia, Siria ya no es un área de disputa entre nosotros".
Agregó que “en cualquier relación, cuando se reducen el número de asuntos conflictivos, la positividad aumenta considerablemente. En este sentido, opino que esta situación representa una oportunidad para llevar las relaciones entre ambos países aún más lejos”.
“Creo que también es una oportunidad para que Irán reajuste y reprograme tanto sus relaciones de vecindad como su política exterior en la región. Y creo sinceramente que los dirigentes iraníes quieren aprovechar esta nueva oportunidad”, concluyó Fidan.
Postura de Rusia
Fidan mencionó que hace unos días su homólogo ruso, Sergey Lavrov, le dijo por teléfono que Moscú quiere comenzar una relación igualitaria y respetuosa con Siria en el futuro.
Esto demuestra la flexibilidad de Rusia en ciertas preferencias de política exterior y su capacidad para realizar movimientos estratégicos, señaló Fidan, añadiendo que Moscú también espera la contribución positiva de Ankara en este punto.
Tregua en Gaza
Respecto a la tregua entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que el cese del fuego debería haberse alcanzado hace mucho tiempo.
Al señalar que la tregua es solo la primera etapa para poner fin al drama palestino, Fidan afirmó que la solución de dos Estados debe realizarse lo antes posible para evitar que esta agresión vuelva a ocurrir.
"En una geografía donde no hay una solución de dos Estados, donde a los palestinos no se les otorgan un estado honorable, soberanía y el derecho a vivir, creo que es normal predecir que tales crisis se repetirán a intervalos regulares", agregó.
La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.
El acuerdo de alto el fuego, de tres fases, incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.