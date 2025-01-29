El devastador bloqueo israelí sobre Gaza deja a miles de mujeres embarazadas sin atención médica ni alimentación adecuada, lo que genera complicaciones y un aumento alarmante de abortos espontáneos.

La despiadada ofensiva de Israel contra Gaza ha tenido un impacto especialmente devastador sobre las mujeres embarazadas, muchas de las cuales han sufrido abortos espontáneos, infecciones urinarias, anemia y otras complicaciones graves de salud debido a la falta de atención médica y escasez de recursos, según reveló un nuevo informe de la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe, titulado "‘Cinco bebés en una incubadora’: violaciones a los derechos de mujeres embarazadas en el contexto del ataque de Israel en Gaza", denuncia el bloqueo ilegal impuesto por Israel que ha suspendido el acceso a agua, alimentos y electricidad. Y señala que al utilizar el hambre como arma de guerra y atacar el sistema de salud, Tel Aviv viola el derecho de las mujeres embarazadas y sus hijos a la atención prenatal y posnatal.

Las cifras citadas por HRW son alarmantes: hasta enero de 2025, la atención obstétrica y neonatal de emergencia sólo estaba disponible en siete de los 18 hospitales que operan parcialmente, cuatro de los 11 hospitales de campaña y un centro de salud comunitario.

Además, el informe advirtió que la prohibición israelí contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que entrará en vigor esta semana, obstaculizará gravemente la entrega de ayuda humanitaria en la devastada región.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó en diciembre de 2024 la falta de 19 tipos de equipos médicos y 24 tipos de medicamentos necesarios para la atención prenatal, del parto y posnatal que escaseaban y se necesitaban con urgencia en diciembre de 2024.

A lo que se suma que, expertos en salud materna, reportaron en julio del año pasado que la tasa de abortos espontáneos en Gaza había aumentado hasta un 300% desde el 7 de octubre de 2023.

“Me estaba muriendo de hambre”

Una mujer de 31 años, que tenía dos meses de embarazo cuando comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, relató que su familia tenía dificultades para encontrar comida. “Me estaba muriendo de hambre. Todos sufríamos hambruna en el norte de Gaza. No teníamos gas para cocinar. Perdí mucho peso”, dijo.

Se trasladó a Rafah y visitó a un médico en su clínica privada para una revisión, pero él no pudo hacerle ningún examen más allá de un ultrasonido.

Mujeres como ella son dadas de alta en hospitales abarrotados, apenas pocas horas después de dar a luz, para abrir espacio a otros pacientes, muchos de ellos víctimas de los bombardeos de Israel.

Las complicaciones que enfrentan las mujeres embarazadas

En 2024, ONU Mujeres realizó una encuesta a 305 mujeres en Gaza, incluyendo 37 embarazadas. Entre ellas, el 68% había experimentado complicaciones médicas. Dentro de ese 68%, el 92% reportó infecciones urinarias, el 76% anemia, el 44% trastornos de hipertensión, y el 28% parto prematuro. También reportaron hemorragias (20%), sangrado severo (16%) y bebés nacidos muertos (12%).

Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que a finales de diciembre de 2024, más de 48.000 mujeres embarazadas enfrentaban inseguridad alimentaria de emergencia y catastrófica.

Ante estas difíciles condiciones, a las mujeres embarazadas les cuesta mantener una nutrición adecuada durante el embarazo y el posparto, lo cual es esencial para su bienestar y el desarrollo del feto.

“Cuatro o cinco bebés en una sola incubadora”

En Gaza, la situación para los recién nacidos prematuros es igual de alarmante. Los hospitales tienen dificultades para atender la cantidad de bebés que requieren cuidados intensivos neonatales.

El doctor Ahmed Al Shaer, del hospital de maternidad Al Helal Al Emirati en Rafah, explicó que tienen tan pocas incubadoras y tantos bebés prematuros que “tenemos que poner cuatro o cinco bebés en una incubadora. La mayoría no sobrevive”.

Los expertos médicos advirtieron que el riesgo de infecciones es extremadamente alto, especialmente cuando los equipos médicos no pueden ser debidamente esterilizados debido a la falta de recursos.

