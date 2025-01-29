No solo son los desastres naturales y el aumento de las temperaturas: el cambio climático también amenaza la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. El 74% de los países de la región enfrenta una alta frecuencia de eventos climáticos extremos y el 50% se considera vulnerable porque tienen una mayor probabilidad de sufrir impactos en sus índices de subalimentación debido a estos fenómenos. Así lo advirtió el informe “Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024”, que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó este lunes.

"El cambio climático es hoy un problema igual de serio que la inseguridad alimentaria, donde la realidad cotidiana implica la ocurrencia de eventos climáticos extremos, frecuentes y de alta intensidad. Por lo tanto, los sistemas alimentarios no pueden continuar operando como operaban antes, sin tener en consideración que este cambio llegó para quedarse", dijo a la agencia de noticias EFE la directora regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Rossana Polastri.

En esa línea, el informe destaca la necesidad de contar con sistemas alimentarios resilientes a la crisis climática. Entre 2019 y 2023, la subalimentación creció un 1,5 % en países afectados por eventos climáticos extremos. La situación, dice el estudio, es peor en aquellos países que experimentan recesiones económicas. Las poblaciones más vulnerables se ven afectadas de manera desproporcionada, porque tienen menos recursos para adaptarse.

Según el reporte, en 2023, el hambre afectó a 41 millones de personas en América Latina, 2,9 millones menos que en 2022 y 4,3 millones menos que en 2021. Sin embargo, hay desigualdades en la región. En el Caribe, el hambre ha ido aumentando en los últimos dos años, impactando al 17,2 % de la población, mientras que se ha mantenido relativamente estable en Mesoamérica, con un 5,8 %. Aunque hay mejoras, los niveles siguen por encima de los registrados antes de la pandemia de COVID-19.

Los niveles de inseguridad alimentaria

Ahora bien, con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, la región también demostró avances por segundo año consecutivo. En total, 187,6 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria, 19,7 millones menos que en 2022 y 37,3 millones menos que en 2021.

El informe explica que la reducción de estos índices se explica por la recuperación económica de varios países de América del Sur debido a programas de protección social, esfuerzos económicos pospandemia y políticas específicas destinadas a mejorar el acceso a los alimentos.

No obstante, los datos muestran que hay grupos rezagados: comunidades rurales y mujeres que se ven afectados de manera más pronunciada por la inseguridad alimentaria y están más vulnerables a eventos climáticos extremos. Justamente, en una región donde la brecha de género sigue siendo más elevada que el promedio global.

"Un tercio de los alimentos consumidos a nivel mundial son producidos por la agricultura familiar o pequeña escala. Esto se puede extrapolar a Latinoamérica o al menos vamos a estar muy cerca. En particular en el Caribe, hablamos de islas pequeñas en desarrollo, donde la principal actividad económica son los servicios, por tanto la inversión en agricultura no ha sido necesariamente priorizada", detalló la experta Polastri.

El “corredor seco” de Centroamérica