En línea con la importancia que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le ha concedido a la causa palestina, la Organización Nacional de Inteligencia del país (MIT) ha mantenido un compromiso activo con todos los actores pertinentes desde que comenzó el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 19 de enero.

Este rol también se ha extendido a facilitar la liberación de ciudadanos extranjeros tomados por Hamás como rehenes en Gaza, en respuesta a solicitudes de gobiernos extranjeros. En esa línea, por orden de Erdogan, el MIT coordinó estrechamente con sus homólogos de Tailandiala liberación de cinco ciudadanos de ese país en poder del grupo de resistencia palestino.