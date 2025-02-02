Estados Unidos ha intensificado su postura contra Canadá, México y China. El presidente Donald Trump ha ordenado la imposición de aranceles de hasta 25% a las importaciones provenientes de estos países, en lo que la Casa Blanca califica como una respuesta a una “emergencia nacional” relacionada con el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. Además, las represalias de sus socios comerciales no se hicieron esperar.

Así, a partir del martes, entrarán en vigor aranceles del 25% a las importaciones desde Canadá y México, y del 10% a los productos procedentes de China. Asimismo, los recursos energéticos de Canadá estarán sujetos a una tasa reducida del 10%.

Según la Casa Blanca, estas medidas buscan presionar a los tres países para que refuercen el control del tráfico de drogas y la seguridad fronteriza. El comunicado oficial señala que “el fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años”, señaló un comunicado.

Trump acusa a los cárteles mexicanos de ser “los principales traficantes de fentanilo y otras drogas en el mundo”, alegando que estos grupos criminales estarían aliándose con el gobierno mexicano. Además, responsabiliza a Canadá por el aumento de cruces ilegales en su frontera, afirmando que “el año pasado se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte como para matar a 9,8 millones de estadounidenses". China, por su parte, también fue criticada por su supuesto papel en la subvención de empresas químicas que exportan fentanilo. “China no solo no frena la fuente de estas drogas ilícitas, sino que fomenta activamente este negocio", afirmó la Casa Blanca.

El 'Plan B' de México

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó a su secretaria de Economía implementar su “Plan B”, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias ideadas para defender los intereses de México.

Además, la mandataria respondió con firmeza a las acusaciones de Washington sobre supuestos vínculos del gobierno mexicano con el narcotráfico.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales", escribió en X. “Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales”.

Sheinbaum también señaló que, si el gobierno estadounidense realmente quisiera combatir el consumo de fentanilo en su territorio, debería enfocarse en frenar la venta de drogas en las calles de sus principales ciudades y en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, "lo cual no hacen", concluyó.