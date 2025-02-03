Muazzez Kerricha, de 82 años, recuerda con claridad la masacre de Hama, en Siria, en 1982. Ese día, relata, las fuerzas del régimen del partido Baaz la obligaron a elegir entre sus dos hijos.

Durante décadas, el régimen sirio prohibió cualquier mención de la masacre. Pero, después de que en diciembre de 2024 cayera el gobierno de mano dura que por 61 años mantuvo el Baaz, los sobrevivientes han comenzado a romper su silencio.

Las fuerzas del régimen irrumpieron en viviendas y arrestaron a los jóvenes mayores de 15 años. Ahí fue cuando forzaron a Kerricha a tomar una decisión desgarradora entre sus dos hijos. Temiendo perderlos a ambos, optó por entregar al mayor, Majid, para proteger a su hermano menor.

Majid regresó a casa 13 años después, solo para enterarse que su padre había fallecido.

Kerricha recordó que los ataques a Hama comenzaron la tarde del 2 de febrero de 1982, el mismo día en que su familia regresó de Alepo.

"Estaba tan asustada de que mataran a mis hijos", confesó. "Los ataques comenzaron por la tarde. Las ventanas temblaban por los intensos disparos de los tanques. Bajamos al sótano y apilamos tierra y libros detrás de la puerta".

Contó que, al principio escucharon aviones sobrevolando, y al segundo día de la masacre, los tanques empezaron a bombardear las casas.

El momento más difícil

También describió cómo la División 47 del Ejército de Siria detuvo a hombres jóvenes cuando ingresaron al centro de la ciudad. Entonces, calificó el momento en que se vio obligada a entregar a su hijo como "el más difícil" de su vida.

"Cuando entraron a nuestro barrio, se llevaron también a nuestros jóvenes. Les rogué que se llevaran sólo a uno de mis dos hijos, porque tenía la sensación de que los iban a ejecutar", dijo.

"Entregué a uno de mis hijos, de lo contrario, los habrían matado a los dos. Entregué a un hijo para que no me mataran a los dos", continuó.

Kerricha contó que miembros de los Batallones de Defensa, bajo mando del coronel Rifaat Assad, también detuvieron a su marido durante las redadas.

Kerricha dijo que salió de su casa el tercer día de los ataques para buscar a la hija de su hermano. "Cuando nos dejaron salir de la casa, vimos muchas cosas. Vimos cómo mataban a gente. El este de la mezquita de Omar Ibn Al-Jattab estaba lleno de cadáveres".

El sacrificio de un hermano