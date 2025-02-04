TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: Intercambio de prisioneros sigue pese a provocaciones de Israel
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó la "enorme diferencia" en el bienestar de los prisioneros liberados por Israel y Hamás, lo que revela la brutalidad de Tel Aviv.
Erdogan: Intercambio de prisioneros sigue pese a provocaciones de Israel
“No podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas de Gaza durante este período”, declaró el presidente Erdogan. / Foto: AA
4 de febrero de 2025

A pesar de las continuas provocaciones de Israel, el intercambio de prisioneros entre Tel Aviv y Hamás continúa, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este lunes.

En sus declaraciones posteriores a una reunión de gabinete, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye a "hacer todo lo que sea necesario para que el acuerdo de alto el fuego sea permanente".

“La enorme disparidad entre la condición de los prisioneros liberados por Israel y los rehenes que entregó Hamás es suficiente para ver la diferencia de mentalidad”, dijo el mandatario, refiriéndose al estado físico de las personas liberadas como parte del acuerdo.

RelacionadoErdogan tras visita a la ONU: Insistimos en el lado correcto de la historia

“No podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas en Gaza durante este período. Una vez más, repito mi llamado a brindar más apoyo al pueblo oprimido de Gaza antes del mes sagrado del Ramadán”, agregó.

Reconstrucción después de los terremotos en Türkiye

Recomendados

Ahora que se acerca el aniversario del terremoto que impactó Türkiye el 6 de febrero de 2023, el presidente Erdogan ha reiterado el compromiso del país con la reconstrucción y la preparación para terremotos.

"Nuestro objetivo es hacer que nuestras ciudades afectadas por desastres sean más magníficas que antes, con su infraestructura, superestructura, bellezas históricas y naturales", afirmó Erdogan, destacando la dedicación del gobierno a la restauración de las regiones afectadas.

El mandatario también subrayó la urgencia de las medidas de seguridad sísmica, y agregó: "No tenemos otra opción que lograr rápidamente que nuestras ciudades, en especial Estambul, sean resistentes a los terremotos".

Reflexionando sobre los recientes sismos en Grecia, enfatizó la importancia vital de la preparación, afirmando: "Los terremotos en Grecia nos recuerdan el valor de nuestros esfuerzos y que la preparación ante los terremotos es una cuestión de supervivencia para nuestro país".

Mientras Türkiye continúa con sus amplios proyectos de transformación urbana, las autoridades se mantienen firmes en la tarea de fortificar las ciudades contra futuras amenazas sísmicas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza