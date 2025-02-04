A pesar de las continuas provocaciones de Israel, el intercambio de prisioneros entre Tel Aviv y Hamás continúa, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este lunes.

En sus declaraciones posteriores a una reunión de gabinete, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye a "hacer todo lo que sea necesario para que el acuerdo de alto el fuego sea permanente".

“La enorme disparidad entre la condición de los prisioneros liberados por Israel y los rehenes que entregó Hamás es suficiente para ver la diferencia de mentalidad”, dijo el mandatario, refiriéndose al estado físico de las personas liberadas como parte del acuerdo.

“No podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas en Gaza durante este período. Una vez más, repito mi llamado a brindar más apoyo al pueblo oprimido de Gaza antes del mes sagrado del Ramadán”, agregó.

