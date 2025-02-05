Türkiye anunció que 15 prisioneros palestinos liberados en el marco del alto el fuego en Gaza llegaron al país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, explicó que hace unos días 15 palestinos fueron liberados de prisión, tras lo cual la embajada turca en El Cairo expidió sus visados, permitiéndoles llegar al país.

“Creemos que sería muy beneficioso que otros países de la región y algunas otras naciones también desempeñaran un papel en este asunto”, declaró Fidan este martes en una rueda de prensa con su homólogo de Egipto, Badr Abdulati.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dio instrucciones a la agencia de inteligencia turca MIT para que facilitara el traslado de 15 palestinos exiliados al país en una primera fase a través de Egipto, según un comunicado emitido el martes.

Como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de prisioneros en Gaza, Israel ha puesto como condición que algunos de los palestinos liberados que cumplían cadena perpetua fueran exiliados y no se les permitiera regresar.

Las autoridades turcas han tomado medidas para acoger a algunos de esos prisioneros palestinos, según el comunicado oficial.