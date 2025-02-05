El Gobierno de España “está haciendo todo lo posible” para garantizar que los crímenes cometidos en Gaza “no queden impunes”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con el canal RTVE.
Tras las declaraciones este domingo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien calificó lo que está sucediendo en Gaza como una “masacre”, Albares reiteró las acciones internacionales que ha tomado el país.
"Por eso nos hemos sumado al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ); por eso enviamos contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional (CPI) para que pueda investigar los crímenes que puedan haberse cometido en Gaza", sostuvo Albares.
Las fuerzas de Israel han matado a más de 47.500 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.
En noviembre, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad.
El Estado palestino y los crímenes de Israel
El ministro añadió que España también ha sancionado a los colonos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada, triplicó su ayuda para reconocer el Estado palestino y aumentó su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) mientras otras naciones detuvieron la financiación.
Albares añadió que el actual alto el fuego es "una ventana de oportunidad" para Gaza y que España está trabajando para garantizar a que sea permanente.
Una vez que se asegure el cese del fuego, el ministro señaló que se debe comenzar a trabajar en una "fase de reconstrucción" en la que España apoyará a la Autoridad Palestina para tomar el control de Gaza y Cisjordania ocupada.
A partir de ahí, dijo que se debe implementar una solución de dos Estados para lograr una paz a largo plazo en Oriente Medio.
"No se trata solo de hablar de parámetros, sino de implementarlos realmente, es decir, un estado palestino que garantice la seguridad de Israel y la normalización de las relaciones de Israel con todos los estados de Oriente Medio".